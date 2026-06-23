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Νόμος Κατσέλη: Νομοθετική ρύθμιση – Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή [πίνακες και παραδείγματα]

Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας - Όλα σε 9 ερωταπαντήσεις

Economy 23.06.2026, 09:58
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Νόμος Κατσέλη: Νομοθετική ρύθμιση – Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή [πίνακες και παραδείγματα]
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Νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου καταθέτει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο νόμος Κατσέλη

Η αποσαφήνιση αυτή, όπως αναφέρει το υπουργείο, οδηγεί σε ουσιαστική και άμεσα μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Την απόφαση να παρέμβει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου γνωστοποίησε το ΥΠΕΘΟ

Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή.

Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία παρέχει στους συνεπείς οφειλέτες μεγαλύτερη προστασία από αυτή που προέκυπτε από τη δικαστική απόφαση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες.

Στην ίδια ρύθμιση προβλέπεται δίκαιος επιμερισμός του σχετικού οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ύψος των ποσών που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ κοινωνικής προστασίας, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Η νομοθετική παρέμβαση αποσαφηνίζει, παράλληλα, ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Η μηνιαία δόση στον εξωδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως προβλέπεται ήδη από τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τις συμβάσεις ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη διεύρυνση των πραγματικών δυνατοτήτων ρύθμισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η οικονομική πολιτική κρίνεται τελικά από την ικανότητά της να δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια να ενισχύει τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, να θωρακίζει τους ευάλωτους οφειλέτες και να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες δεύτερης ευκαιρίας για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

  1. Τι επιτυγχάνει η ρύθμιση;

 Η ρύθμιση πετυχαίνει τέσσερα κρίσιμα πράγματα:

  • Εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μη χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια.
  • Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου.
  • Αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων.
  • Επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και ΗΡΑΚΛΗ, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά.

Άρα, οι δανειολήπτες κερδίζουν: μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή.

  1. Πώς ωφελούνται οι δανειολήπτες;

Οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους:

  • Από εδώ και πέρα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση, με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε έναν μήνα.
  • Όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες θα δουν τόσο μείωση της δόσης, όσο και μείωση της περιόδου αποπληρωμής.

  1. Πόσο αλλάζει στην πράξη η δόση;

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού πριν και μετά, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλής τον Ιανουάριο 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες.

Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει δόση 483 ευρώ που αντιστοιχεί σε 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου (χρεολύσιο) και 1 ευρώ τόκος.

Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί στην τοκοχρεωλυτική δόση από τον Ιανουάριο 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με (731-483)*30=7.440 ευρώ.

Συνεπώς αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταλάβει και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ (με την τελευταία δόση να ανέρχεται σε 266 ευρώ).

Συνολικά ο δανειολήπτης αντί να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ.

Α. Πληρωμή έως σήμερα με υπολογισμό τόκων επί του αρχικού Κεφαλαίου (υπόθεση επιτοκίου 3,6%)

ΈτοςΚεφάλαιο (σε €)Τόκος (σε €)Χρεολύσιο (σε €)Δόση (σε €)
Ιαν-24144500434298731
Φεβ-24144202433299731
Μαρ-24143904432299731
Απρ-24143604431300731
Μαϊ-24143304430301731
Ιουν-24143003429302731
Σεπ-4829039722731
Οκτ-4821807725731
Νοε-4814564727731
Δεκ-487292729731
ΣΥΝΟΛΟ74.852144.500219.352

 Β. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου και τη νομοθετική εφαρμογή: Σταθερό χρεολύσιο, υπολογισμός τόκου μόνο επί των 30 ημερών κάθε δόσης

ΈτοςΚεφάλαιο (σε €)Τόκος (σε €)Χρεολύσιο (σε €)Δόση (σε €)
Ιαν-241445001482483
Φεβ-241440181482483
Μαρ-241435371482483
Απρ-241430551482483
Μαϊ-241425731482483
Ιουν-241420921482483
Σεπ-4819271482483
Οκτ-4814451482483
Νοε-489631482483
Δεκ-484821482483
ΣΥΝΟΛΟ433144.500144.933

Γ. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου και τη νομοθετική εφαρμογή εάν έχει καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο 2026:

Σταθερό χρεολύσιο, υπολογισμός τόκου μόνο επί των 30 ημερών κάθε δόσης και αφαίρεση του ποσού που έχει καταβληθεί απομειώνοντας το χρόνο αποπληρωμής του δανείου

ΈτοςΚεφάλαιοΤόκοςΧρεολύσιοΔόση
Ιαν-241445001730731
Φεβ-241437701730731
Μαρ-241430411730731
Απρ-241423111730731
Μαϊ-241415811730731
Ιουν-241408511730731
Απρ-261247971730731
Μαϊ-261240681730731
Ιουν-261233381730731
Ιουλ-261226081482483
Αυγ-261221261482483
Σεπ-261216451482483
Ιουν-4717101482483
Ιουλ-4712281482483
Αυγ-477461482483
Σεπ-472651265266
ΣΥΝΟΛΟ411144.500144.911

  

  1. Προβλέπεται αναδρομικότητα στη ρύθμιση;

Ναι και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ρύθμισης.

Για όσους έχουν ενεργή ρύθμιση και είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, τα ποσά που κατέβαλαν επιπλέον αναγνωρίζονται αναδρομικά.

Αυτή η αναδρομικότητα δεν προβλεπόταν από την ίδια την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τη δίνει η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης.

  1. Πώς εφαρμόζεται η αναδρομικότητα;

Υπολογίζεται πόσα χρήματα πλήρωσε ο δανειολήπτης παραπάνω από την έναρξη της ρύθμισης.

Το ποσό αυτό αφαιρείται από το υπόλοιπο της οφειλής  και μειώνει τις τελευταίες δόσεις του δανείου.

Το δάνειό τελειώνει νωρίτερα.

  1. Γιατί δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες;

Γιατί στις υποθέσεις αυτές:

  • είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί (συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου),
  • είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών η ετών.

Η αναδρομική επανεξέταση αυτών των υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων.

Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ.

  1. Τι ισχύει για όσους είναι στον εξωδικαστικό ή στον ν. 4605/2019;

Για τις περιπτώσεις των λοιπών εργαλείων ρύθμισης οφειλών και συγκεκριμένα του ν. 4605/2019 καθώς και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, προβλέπεται ρητά από τη διάταξη ότι η μηνιαία δόση υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως άλλωστε προβλέπεται στο νόμο, στις κανονιστικές πράξεις, στις συμβάσεις των ρυθμίσεων και στον υπολογισμό της εγκεκριμένης ρύθμισης για τον οποίο έχει συμφωνήσει ο δανειολήπτης κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

  1. Ποιο είναι το κόστος για τον «ΗΡΑΚΛΗ»;

Η μείωση των δόσεων συνεπάγεται χαμηλότερες μελλοντικές εισπράξεις για το πρόγραμμα εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η συνολική επίδραση είναι περίπου:

  • 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, λόγω των χαμηλότερων δόσεων σε δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ
  • επιπλέον περίπου 200 εκατ. ευρώ από την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος του κόστους των αναδρομικών δεν θα επιβαρύνει το Δημόσιο, καθώς θα καλυφθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.

  1. Γιατί χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση αφού αποφάσισε ο Άρειος Πάγος;

Η απόφαση του Αρείου Πάγου έδωσε τη βασική κατεύθυνση.

Όμως στην εφαρμογή της προέκυψαν διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με τη χρονική διάρκεια υπολογισμού των τόκων επί της μηνιαίας δόσης (εάν δηλαδή υπολογίζονται για όλη την περίοδο από την αρχή της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης, ή το πιο ευνοϊκό σενάριο που υιοθετείται μόνο για τις 30 ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ των δύο δόσεων).

Επιπλέον δεν προσδιορίστηκε από την απόφαση τι συμβαίνει με τα αναδρομικά.

Η νομοθετική παρέμβαση έρχεται να κλείσει οριστικά κάθε ασάφεια.

Έτσι ξεκαθαρίζεται ο τρόπος υπολογισμού, εφαρμόζεται ενιαία για όλους και οι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη.

Αυτό είναι το ουσιαστικό όφελος. Με τη νομοθέτηση γίνεται καθολικό, εφαρμόσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο δικαίωμα για χιλιάδες δανειολήπτες.

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Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου
Business

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του συγκροτήματος του Πρίνου και τις δραστηριότητες της Energean στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο

ΥΠΑΑΤ: Στα 44,7 εκατ. ευρώ η σύσταση ομάδων παραγωγών
AGRO

Στα 44,7 εκατ. ευρώ η σύσταση ομάδων παραγωγών

Λόγων του αυξημένου ενδιαφέροντος και της υψηλής ανταπόκρισης των συλλογικών σχημάτων ο προϋπολογισμός υπερκαλύφθηκε, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συγκρατούν το profit taking στο ΧΑ οι Coca Cola και ΕΛΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να εισέρχεται σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την ΑΜΚ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Στην Πρίζα»

Καύσιμα: Γιατί αργούν να πέσουν οι τιμές στη βενζίνη [πίνακας]
Economy

Γιατί αργούν να πέσουν οι τιμές στη βενζίνη [πίνακας]

Η «φωτιά» στη Μέση Ανατολή σβήνει όχι όμως και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα

KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI
Business

Από την ενέργεια στο AI και τη ρομποτική: Το οικοσύστημα της KIEFER

Με παρουσία στην ενέργεια, ιδιόκτητη υπολογιστική υποδομή, ελληνικά μοντέλα AI  και εφαρμογές Physical AI, η KIEFER παρουσίασε ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα με επίκεντρο τα δεδομένα στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παραμένουν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Metlen: Αρχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών – Έως 600 εκατ. ευρώ
Business

Metlen: Αρχίζει η επαναγορά ιδίων μετοχών - Έως 600 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα, 23 Ιουνίου 2026 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Heineken: Ποιος είναι ο Ολιβέιρα που θέλει να τα αλλάξει όλα
World

Από τον καφέ στη μπίρα: Ο νέος CEO που θα αλλάξει τη Heineken

Ο Ολιβέιρα έρχεται στη θέση του Ντολφ Βαν Ντεν Μπρινκ - Πρόκληση η μείωση πωλήσεων της Heineken

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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