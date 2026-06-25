ΜΙΔΑ(Σ) με πρόστιμα: Το νέο μητρώο ακινήτων βάζει κανόνες σε μισθώσεις, χρήσεις και επιδοτήσεις

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Με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ συστήνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων το νέο πληροφοριακό σύστημα ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ.

Η τροπολογία του ΥΠΕΘΟ που κατατέθηκε βάζει στην πρώτη γραμμή τις κυρώσεις για όσους δεν δηλώνουν εγκαίρως ή δηλώνουν ανακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων στις αρχές Ιουλίου.

Ο ΜΙΔΑΣ φιλοδοξεί να γίνει ένας ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Το νέο μητρώο δεν έρχεται απλώς να καταγράψει την ακίνητη περιουσία περίπου επτά εκατομμυρίων ιδιοκτητών. Έρχεται να τη «διαβάσει» σε βάθος ποιος έχει τι, πόσα τετραγωνικά δηλώνει, πώς χρησιμοποιείται κάθε ακίνητο, αν είναι μισθωμένο, ιδιοκατοικούμενο, κενό ή δωρεάν παραχωρημένο και κυρίως, αν όλα αυτά συμφωνούν μεταξύ τους.

Το παιχνίδι λέξεων με τον ΜΙΔΑ είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Μόνο που εδώ το «άγγιγμα» δεν μετατρέπει τα ακίνητα σε χρυσό. Τα μετατρέπει σε δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα θα μπορούν πλέον να διασταυρώνονται, να ελέγχονται και, όπου υπάρχουν αποκλίσεις, να οδηγούν σε πρόστιμα.

Τα πρόστιμα του… ΜΙΔΑ

Η βασική αλλαγή που φέρνει η τροπολογία είναι ότι η δήλωση χρήσης ακινήτου παύει να είναι μια χαλαρή ή δευτερεύουσα υποχρέωση. Αν ένας ιδιοκτήτης δεν υποβάλει τη σχετική δήλωση για μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση εντός τριών μηνών από την έναρξή της, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 500 ευρώ.

Ακόμη βαρύτερο είναι το πλαίσιο στις περιπτώσεις που η ανακριβής δήλωση συνδέεται με επιδόματα, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις. Εκεί το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, καθώς το κράτος επιχειρεί να βάλει φρένο σε δηλώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη χορήγηση δημόσιου χρήματος. Για γενικές ανακριβείς δηλώσεις προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Στην πράξη, ο ΜΙΔΑΣ φιλοδοξεί να γίνει ένας ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο. Δεν θα αρκεί πλέον να υπάρχει μια εγγραφή στο Ε9 ή ένα μισθωτήριο σε μια ξεχωριστή πλατφόρμα. Το ζητούμενο είναι η ενιαία εικόνα δηλαδή ιδιοκτησία, χρήση, μίσθωση, πραγματικά στοιχεία και φορολογική αξιοποίηση να βρίσκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Αυτό σημαίνει ότι οι διασταυρώσεις θα γίνουν πολύ πιο στοχευμένες. Ένα ακίνητο που εμφανίζεται κενό αλλά έχει μισθωτήριο, μια έκταση που δηλώνεται για επιδότηση χωρίς σωστή μισθωτική βάση, ή μια χρήση που δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως, θα μπορούν ευκολότερα να εντοπίζονται.

Για τους συνεπείς ιδιοκτήτες, το νέο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο καθαρής εικόνας και τακτοποίησης.

Για όσους όμως έχουν αφήσει εκκρεμότητες, ανακολουθίες ή «γκρίζες ζώνες» ανάμεσα στα χαρτιά και την πραγματικότητα, ο ΜΙΔΑΣ μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο μυθικός και περισσότερο φορολογικός.Το επόμενο βήμα είναι η απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία θα καθορίσει τα χρονοδιαγράμματα, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ενημερώσουν τα στοιχεία τους.