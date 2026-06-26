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Δημήτρης Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Το στοίχημα μετά τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος για τις επιδόσεις της Alpha Bank

Τράπεζες 26.06.2026, 11:00
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Δημήτρης Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Το στοίχημα μετά τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
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Την ανάγκη η ελληνική οικονομία να μεταβεί σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, βασισμένο στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις, ανέδειξε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος,  κατά την ομιλία του στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας την Παρασκευή το πρωί.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη μακροοικονομική της σταθερότητα, καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με την ανεργία να βρίσκεται σε μονοψήφια επίπεδα και το δημόσιο χρέος να ακολουθεί πτωτική πορεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο έχουν ήδη εκταμιευθεί 24,6 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι στη μετα-Ταμείο Ανάκαμψης εποχή υπάρχουν μία σειρά από προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον κίνδυνο επιβράδυνση της ανάπτυξης, στο επενδυτικό κενό, στον επίμονο πληθωρισμό, στο υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και στο δημογραφικό πρόβλημα.

Τσιτσιράγκος: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και στην πορεία των ενεργειακών τιμών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σημείωσε ωστόσο ότι παρά τις δυσκολίες, «η ισχυρή τουριστική βάση, η βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα και το ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα λειτουργούν ως παράγοντες σταθερότητας».

Ο κ. Τσιτσιράγκος στάθηκε επίσης στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank

Αναφερόμενος στην Alpha Bank, στάθηκε στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του 2025 με καθαρά κέρδη 943,3 εκατ. ευρώ, καθώς και στις στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου, όπως οι εξαγορές των FlexFin, Axia Ventures και Alpha Trust.

Alpha Bank

Τόνισε δε ότι η τράπεζα επιδιώκει να λειτουργεί ως καταλύτης επενδύσεων και ανάπτυξης, στηρίζοντας τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την κοινωνική συνοχή.

Τέλος, ο πρόεδρος της Alpha Bank έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Alpha Bank για την αναβάθμιση σχολείων, την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στον πολιτισμό.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της εξαγοράς της FlexFin, χαρακτηρίζοντας τη βελτίωση της ρευστότητάς τους κρίσιμο παράγοντα για την πραγματική οικονομία.

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