 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο «φουσκώνουν» με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους

Οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη από το 2028 σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση - Τι πληρώνουμε σε παρόχους, δήμους, ΕΡΤ και για φόρους

Ηλεκτρισμός 27.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο «φουσκώνουν» με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτός πρίζας… τραβά η κυβέρνηση τα δημοτικά τέλη, ή για την ακρίβεια από το 2028 οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν τα δημοτικά τέλη.

Αυτό προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε χθες 25 Ιουνίου από τη Βουλή. Βέβαια με βάση το περιεχόμενο της διάταξης δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα διαφορετικό σύστημα καταβολής δημοτικών τελών. Αν κι εφόσον αυτό υλοποιηθεί τότε οι λογαριασμοί ρεύματος απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη.

Οι λογαριασμοί ρεύματος και οι πάροχοι ως εισπράκτορες για τα δημοτικά τέλη

Οι λογαριασμοί ρεύματος και το ποσό που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο των διαμαρτυριών για το ύψος τους. Ωστόσο, σύμφωνα με παράδειγμα που επεξεργάστηκε ο ΟΤ προκύπτει πώς περίπου 1 στα 3 ευρώ που καταβάλουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος αφορά τα δημοτικά τέλη.

Ο ΟΤ παρουσιάζει παράδειγμα λογαριασμού ρεύματος για κατοικία 153 τ.μ. με κατανάλωση 134 κιλοβατώρες (kWh) κατά την περίοδο 5 Μαΐου με 2 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για οικιακό λογαριασμό εκαθθαριστικό και με χρεώσεις για το ρεύμα από την κατηγορία ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο.

Όπως προκύπτει από το συνολικό ποσό πληρωμής των 68 ευρώ, τα 22,95 ευρώ αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστοιχεί στο 33,75%. Για τα δημοτικά τέλη ο οικιακός καταναλωτής καταβάλει 22,01 ευρώ ήτοι το 32,37% του συνολικού ποσού. Για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και το δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) από τα 68 ευρώ που πληρώνει, τα 22,95 ευρώ κατευθύνονται στους Διαχειριστές για επενδύσεις και συντήρηση στα δίκτυα ρεύματος αλλά και για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ΕΤΜΕΑΡ. Τα υπόλοιπα 5,52 ευρώ πηγαίνουν για την ΕΡΤ, τον ΦΠΑ και διάφορες άλλες χρεώσεις.

Ποιες χρεώσεις και τέλη περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ρεύματος

Οι λογαριασμοί ρεύματος χωρίζονται σε τέσσερα σκέλη.

1.       Το πρώτο είναι οι «Χρεώσεις Προμήθειας Εταιρείας». Σε αυτό περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορούν μόνο την αξία του ρεύματος. Τιμολογείται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας «χρέωση ενέργειας κανονική» και η κατανάλωση ρεύματος κατά τις ώρες της χαμηλότερης τιμολόγησης (νυχτερινό). Επισημαίνεται ως «Χρέωση Ενέργειας Μειωμένη». Επίσης περιλαμβάνει και την πάγια χρέωση.

Λογαριασμοί ρεύματος

2.       Το δεύτερο μέρος είναι οι «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις». Αυτές αφορούν χρεώσεις που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές για τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή για το Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το μέρος περιλαμβάνονται επίσης οι χρεώσεις για το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που καταλήγουν στον ΔΕΔΔΗΕ. Τα ποσά που καταλήγουν στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ προορίζονται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των δικτύων. Μία ακόμη χρέωση είναι οι ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Πρόκειται για έναν «κουμπαρά» όπου μέσω αυτού επιδοτείται για παράδειγμα η τιμή ρεύματος στα νησιά επειδή δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα ώστε οι κάτοικοί τους να έχουν παρόμοια και όχι υψηλότερη τιμή ρεύματος σε σχέση με τα νοικοκυριά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Άλλη μία χρέωση είναι και το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων) το οποίο ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις επενδύσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Λογαριασμοί ρεύματος

3.       Το τρίτο μέρος επισημαίνεται ως «Διάφορα – Δήμος – ΕΡΤ». Οι χρεώσεις αυτής της κατηγορίας δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Περιλαμβάνει χρεώσεις των δήμων για τα δημοτικά τέλη, τον δημόσιο φωτισμό και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Από δήμο σε δήμο αυτές οι χρεώσεις διαφέρουν. Επίσης στο συγκεκριμένο μέρος των λογαριασμών ρεύματος περιλαμβάνεται και η χρέωση για την ΕΡΤ. Στις χρεώσεις «Διάφορα» περιλαμβάνονται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που επιβαρύνει το ρεύμα, όπως και το Ειδικό Τέλος 5 τοις χιλίοις που είναι ανταποδοτικό για την 24ωρη λειτουργία των τελωνείων.

Λογαριασμοί ρεύματος

4. ΦΠΑ για το ρεύμα. Προκύπτει το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται με ΦΠΑ η αξία της κατανάλωσης ρεύματος.

Λογαριασμοί ρεύματος

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Επιβραδύνονται τα κέρδη της βιομηχανία
World

Κίνα: Έκοψαν ταχύτητα τα κέρδη της βιομηχανίας
Κορινθιακή σταφίδα: Αυξημένη έως 20% η φετινή παραγωγή
AGRO

Αυξημένη έως 20% η φετινή παραγωγή κορινθιακής σταφίδας
Ερντογάν: Ξεκινά εκστρατεία καταστολής εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
Κόσμος

Ερντογάν: Ξεκινά εκστρατεία καταστολής εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
Η ΕΚΤ κάνει πίσω στη γραφειοκρατία για τις τράπεζες
World

Η ΕΚΤ κάνει πίσω στη γραφειοκρατία για τις τράπεζες
Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν να διαθέσει το Mythos σε «αξιόπιστους συνεργάτες»
World

Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν περιορισμένη διάθεση του Mythos
Ιράν: Περίπου 2.500 ναυτικούς απομάκρυνε από τα Στενά του Ορμούζ ο ΔΝΟ
World

Περίπου 2.500 ναυτικοί απομακρύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kινεζικά αυτοκίνητα: «Χτυπούν την πόρτα των ΗΠΑ» από… Μεξικό και Καναδά
World

Τα κινεζικά αυτοκίνητα «χτυπούν την πόρτα των ΗΠΑ» από... Μεξικό και Καναδά

Η προτίμηση του Μεξικού για τα φθηνά κινεζικά αυτοκίνητα το έχει καταστήσει τον κορυφαίο προορισμό εξαγωγής αυτοκινήτων του Πεκίνου

Δημήτρης Σταμούλης
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Δίκτυα ενέργειας: Τρία ελληνικά έργα στις 8 «ενεργειακές λεωφόρους» της Ε.Ε.
Ενέργεια

Με fast track διαδικασίες 3 ελληνικά έργα ενεργειακών διασυνδέσεων

Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε το νέο Πακέτο για Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας - Τα 3 ελληνικά έργα - Η παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας Στ. Παπασταύρου

Χρήστος Κολώνας
Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ
Partners

Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Την παραμονή των 250ών γενεθλίων της, η Αμερική και η παγκόσμια τάξη που δημιούργησε βρίσκονται σε κρίση

Martin Wolf
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Παραγωγικότητα: Παραμένει το «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας, λέει η ΤτΕ
Economy

Ανοιχτή πληγή η χαμηλή παραγωγικότητα - Τι προτείνει η ΤτΕ

Οι συστάσεις της ΤτΕ για την άνοδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας ναυτών το βράδυ της Παρασκευής

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας
Τράπεζες

Μήνυμα Ψάλτη για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είπε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο «φουσκώνουν» με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους
Ηλεκτρισμός

Πόσο «φουσκώνουν» οι λογαριασμοί ρεύματος με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους

Οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη από το 2028 σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση - Τι πληρώνουμε σε παρόχους, δήμους, ΕΡΤ και για φόρους

Χρήστος Κολώνας
Λογαριασμοί ρεύματος: Χωρίς δημοτικά τέλη – Τι αλλάζει
Ηλεκτρισμός

Λογαριασμοί ρεύματος χωρίς δημοτικά τέλη - Τι αλλάζει

Αλλάζουν οι λογαριασμοί ρεύματος με νομοτεχνική βελτίωση του Θ. Λιβάνιου στη Βουλή

Παπασταύρου: Ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όχι 27 κατακερματισμένες αγορές
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όχι 27 κατακερματισμένες αγορές

Στο Λουξεμβούργο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον για νέες σεισμικές έρευνες από διεθνείς εταιρείες
Φυσικό αέριο

Νέο διεθνές ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα

Ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ για νέα δεδομένα σε Ιόνιο και Κρήτη, το ενδιαφέρον της αγοράς και το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων που περιέγραψε ο Ανδρέας Σιάμισιης της HELLENiQ ENERGY

Μάχη Τράτσα
Πετρέλαιο: Οι εξαγωγές από Μέση Ανατολή οδεύουν προς υψηλό τετραμήνου
Πετρέλαιο

Οι εξαγωγές πετρελαίου από Μ. Ανατολή οδεύουν προς υψηλό τετραμήνου

Οι αναμενόμενες αποστολές τον Ιούνιο ανέρχονται σε 2,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους

Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ
Πετρέλαιο

Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ

Η απειλή αποχώρησης του Ιράκ από τον ΟΠΕΚ και ο στόχος αύξησης της παραγωγής

Τζούλη Καλημέρη
Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» για διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη

Η υπουργική απόφαση αποδέχθηκε εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού - Σκοπός να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της αγοράς σε νέες σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες

Latest News
Κίνα: Επιβραδύνονται τα κέρδη της βιομηχανία
World

Κίνα: Έκοψαν ταχύτητα τα κέρδη της βιομηχανίας

Τα κέρδη του βιομηχανικού τομέα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 21,1% τον Μάιο έναντι 24,7% τον Απρίλιο

Κορινθιακή σταφίδα: Αυξημένη έως 20% η φετινή παραγωγή
AGRO

Αυξημένη έως 20% η φετινή παραγωγή κορινθιακής σταφίδας

Η αισιοδοξία στον κλάδο παραμένει συγκρατημένη, καθώς μεσολαβεί ακόμη σημαντικό χρονικό διάστημα έως τη συγκομιδή

Ερντογάν: Ξεκινά εκστρατεία καταστολής εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
Κόσμος

Ερντογάν: Ξεκινά εκστρατεία καταστολής εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ απαγορεύει διαδηλώσεις, «κόβει» ΜΜΕ και διατάζει εκατοντάδες συλλήψεις ακαδημαϊκών και ακτιβιστών

Νατάσσα Ρουγγέρη
Η ΕΚΤ κάνει πίσω στη γραφειοκρατία για τις τράπεζες
World

Η ΕΚΤ κάνει πίσω στη γραφειοκρατία για τις τράπεζες

Υπό την πίεση του τραπεζικού κλάδου και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεωρεί δεκάδες εποπτικές οδηγίες, επιχειρώντας να περιορίσει τον «ρυθμιστικό πληθωρισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν να διαθέσει το Mythos σε «αξιόπιστους συνεργάτες»
World

Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν περιορισμένη διάθεση του Mythos

Το Mythos της Anthropic πλέον αποκτά άδειες πώλησης και εξαγωγής σε «αξιόπιστους συνεργάτες» των ΗΠΑ

Ιράν: Περίπου 2.500 ναυτικούς απομάκρυνε από τα Στενά του Ορμούζ ο ΔΝΟ
World

Περίπου 2.500 ναυτικοί απομακρύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ

Τι αναφέρει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

ΑΑΔΕ: Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [Μέρος 11ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Μεταρρυθμιστική αφλογιστία
Opinion

Μεταρρυθμιστική αφλογιστία

Σε κρίσιμους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας η κυβέρνηση έχει μείνει πίσω στην εφαρμογή προεκλογικών της δεσμεύσεων

Χρήστος Κολώνας
Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα συνιστούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παραγωγικότητα, Προσωποποιημένα Διαφορικά Χαρτοφυλάκια Δεξιοτήτων και Συστήματα Επιμόρφωσης
Experts

Παραγωγικότητα

Με αφορμή το European Commission Country Report 2026, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μια ευρύτερη συζήτηση για τους βαθύτερους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Στενά του Ορμούζ: Συνεχίζονται οι διελεύσεις παρά την επίθεση στο Ever Lovely
Ναυτιλία

Τι συμβαίνει με τα Στενά του Ορμούζ [γράφημα]

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά παρά το νέο επεισόδιο ασφαλείας

Λάμπρος Καραγεώργος
Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο «φουσκώνουν» με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους
Ηλεκτρισμός

Πόσο «φουσκώνουν» οι λογαριασμοί ρεύματος με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους

Οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη από το 2028 σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση - Τι πληρώνουμε σε παρόχους, δήμους, ΕΡΤ και για φόρους

Χρήστος Κολώνας
Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Gen Z: Μισθολογικό «προβάδισμα» σε σχέση με τους Millenials – Πού οφείλεται και πόσο θα κρατήσει
World

Γιατί οι Gen Z κερδίζουν περισσότερα από τους Millenials

Ο πραγματικός εβδομαδιαίος μισθός για την Gen Z είναι 12% υψηλότερος από ό,τι για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ανοιχτοί οι «κρουνοί» το ΧΑ, βλέπει και τα 5 ευρώ ο ΑΔΜΗΕ, ετοιμάζεται και η Attica Stores, τι αναζητά στη Βουλγαρία η Alpha Bank, νίκη ΟΛΘ
Inside Stories

Ανοιχτοί οι «κρουνοί» το ΧΑ, βλέπει και τα 5 ευρώ ο ΑΔΜΗΕ, ετοιμάζεται και η Attica Stores, τι αναζητά στη Βουλγαρία η Alpha Bank, νίκη ΟΛΘ

Ισχυρό το pipeline

Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies