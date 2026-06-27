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Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»

Το πλοίο Κίσσαμος μετά από έλεγχο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Ακτοπλοΐα 27.06.2026, 10:44
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Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»
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Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών και 108 μελών πληρώματος του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Κίσσαμος» που προσάραξε σε αβαθή ύδατα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα, καθώς έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοϊας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του προς τη Σούδα

Σε σχετική ανακοίνωση η πλοιοκτήτρια εταιρεία ΑΝΕΚ Lines αναφέρει:

«Το πλοίο Κίσσαμος απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Προηγήθηκε σχετική επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές οι οποίες διαπίστωσαν το αξιόπλοο του πλοίου και χορήγησαν άδεια απόπλου».

Η περιπέτεια για τους επιβάτες ξεκίνησε λίγο πριν τις 3.30 τα ξημερώματα, όταν το πλοίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ)

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε και υποβρύχιος έλεγχος από δύτη, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια σοβαρή ζημιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο μόνο για επιφανειακές εκδορές, ενώ δεν εντοπίστηκε εισροή υδάτων στο πλοίο.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας, εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, επιτρέποντας στο «Κίσαμος» να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

Νωρίτερα σε ενημέρωσή του το Λιμενικό ανέφερε για το περιστατικό:

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μήλου για προσάραξη του Επιβατηγού – Οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» σε αβαθή πλησίον του λιμένα Μήλου. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν παρουσίασε απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο σημείο κατέπλευσαν άμεσα ένα Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό σκάφος και ένα παραπλέον πλοίο. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια αποκόλλησης, διενεργήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από το ΠΛΣ.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ενώ το σύνολο των επιβατών παραμένει εντός του πλοίου. Παράλληλα, δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Από το Λιμεναρχείο Μήλου απαγορεύτηκε άμεσα ο απόπλους του πλοίου, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο με ασφάλεια στον λιμένα. Στο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» διενεργείται ενδελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς για τη διακρίβωση των αιτιών της βλάβης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλά του εντός του λιμένα.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Μήλου.

Αναστάτωση αλλά χωρίς τραυματισμούς

Οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετές ώρες στο πλοίο, το οποίο ήταν ασφαλώς δεμένο στο λιμάνι του Αδάμαντα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων αρχών.

Παρά την έντονη ανησυχία και τον φόβο που προκάλεσε η προσάραξη, η κινητοποίηση ήταν άμεση και το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στην προβλήτα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

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