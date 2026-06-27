Wimbledon: Έκρηξη επάθλων στα 74,5 εκατ. ευρώ

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Η διοίκηση του Wimbledon μπορεί να ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αύξηση χρηματικών επάθλων στην ιστορία του θεσμού, εκτινάσσοντας το συνολικό ποσό στα 74,5 εκατομμύρια ευρώ για τη φετινή διοργάνωση, όμως η κίνηση αυτή δεν φαίνεται αρκετή για να κατευνάσει τους επαγγελματίες τενίστες. Οι αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης με τους διοργανωτές εδώ και πάνω από έναν χρόνο, διεκδικούν ένα σαφώς μεγαλύτερο μερίδιο από τον τεράστιο οικονομικό τζίρο που παράγει το κορυφαίο Grand Slam του Λονδίνου.

Το All England Club, ο οργανισμός που κινεί τα νήματα στο διάσημο SW19, υπολογίζει ότι τα συνολικά έσοδα για τη φετινή έκδοση θα αγγίξουν τα 516 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το 25% από τους ισχυρούς χορηγούς και το υπόλοιπο από τα εισιτήρια των εκατοντάδων χιλιάδων θεατών, καθώς και από τις παράλληλες πωλήσεις.

Απέναντι σε αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, οι τενίστες ζητούν σε πρώτη φάση το 16% των εσόδων κάθε τουρνουά να κατευθύνεται στις αμοιβές τους, με απώτερο στόχο το 22% έως το 2030. Αν εφαρμοζόταν η δική τους πρόταση, η φετινή αύξηση θα έπρεπε να είχε αγγίξει το 33%.

Η διοργάνωση πάντως αμύνεται, τονίζοντας τον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα και επισημαίνοντας ότι από την περίοδο της πανδημίας και μετά έχουν επενδυθεί περισσότερα από 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ στο άθλημα, τόσο σε υποδομές πρώτης γραμμής όσο και στην ενίσχυση του τένις στη χώρα. Φέτος, οι νικητές σε άνδρες και γυναίκες θα εισπράξουν από 3,6 εκατομμύρια λίρες έκαστος, ενώ έχουν δημιουργηθεί νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποθεραπείας και διατροφής για τους παίκτες.

Παράλληλα με το οικονομικό μέτωπο, το Wimbledon αντιμετωπίζει και μια δικαστική οδύσσεια σχετικά με το σχέδιο επέκτασης των εγκαταστάσεών του. Παρότι το φιλόδοξο έργο, ύψους άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, έχει λάβει την έγκριση του Δήμου του Λονδίνου και της κυβέρνησης για να διατηρήσει το τουρνουά στην παγκόσμια ελίτ, μια τοπική ομάδα πολιτών έχει προσφύγει στα δικαστήρια αντιδρώντας στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παγώνοντας προς το παρόν τα πλάνα.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η φετινή διοργάνωση στιγματίζεται από την ηχηρή απουσία του τραυματία Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος πέρυσι είχε ηττηθεί στον τελικό από τον Γιανίκ Σίνερ. Αντίθετα, τα βλέμματα αναμένεται να μαγνητίσει η μεγάλη επιστροφή της 44χρονης θρυλικής Σερένα Ουίλιαμς, η οποία θα αγωνιστεί ξανά στο μονό. Παρά τις εσωτερικές τριβές, το λονδρέζικο Grand Slam παραμένει ένας ασυναγώνιστος μαγνήτης για τα παγκόσμια brands και την τηλεθέαση, σπάζοντας κάθε χρόνο τα ρεκόρ τηλεθέασης και ψηφιακής απήχησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: in.gr