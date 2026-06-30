Κώτσηρας: Αυτοψία στα έργα των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό

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Αυτοψία στα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο.

Ο κ. Κώτσηρας επισκέφθηκε το τμήμα της υπόγειας σήραγγας μεταξύ των σταθμών Πανόρμου και Κατεχάκη, ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών από τον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Αντώνη Κεραστάρη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιο Κοτταρά, και ευχαρίστησε τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους για το απαιτητικό έργο που εκτελούν.

Μετά την αυτοψία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αναβάθμιση του Μετρό της Αθήνας, με ένα έργο που θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του δικτύου μακροπρόθεσμα. Μετά από 26 χρόνια λειτουργίας, η φυσιολογική φθορά καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών, με την τοποθέτηση νέων τμημάτων και τη συγκόλληση των αρμών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία, που πραγματοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η όχληση του επιβατικού κοινού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι υλοποιούν αυτό το απαιτητικό έργο προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, για ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο Μετρό για όλους».

Οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025 και προχωρούν ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Από τα 32 χλμ. σιδηροτροχιών που προβλέπεται να αντικατασταθούν, έχουν ήδη αντικατασταθεί 21 χλμ. Οι εργασίες εκτελούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της ημέρας.