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AS Company: Ανθεκτική και στην κρίση στη Μ. Ανατολή – Αναζητά επενδυτική ευκαιρία

Η διοίκηση της AS Company εκτιμά ότι το μικτό περιθώριο κέρδους ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 2% έως 5%

Business 30.06.2026, 11:02
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AS Company: Ανθεκτική και στην κρίση στη Μ. Ανατολή – Αναζητά επενδυτική ευκαιρία
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Την εστίασή της στον κλάδο του παιδικού παιχνιδιού επιβεβαίωσε η AS Company στις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, όπου σημειώνεται η στρατηγική του ομίλου για τα προϊόντα βρεφικής ανάπτυξης και lifestyle προϊόντα για εφήβους και ενήλικες.

Έμφαση δίνεται στον συνεχή εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στη διατήρηση ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η θέση της AS Company

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος επισήμανε πόσο σημαντική είναι η εμπορική συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία των προϊόντων Chicco, η οποία εντάχθηκε στη στρατηγική του Ομίλου ήδη από τη χρήση 2024, εξελίχθηκε με σταδιακό και ελεγχόμενο τρόπο.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στους τομείς των ακινήτων και του τουρισμού, η διοίκηση υπό τον Στράτο Ανδρεάδη διατηρεί αμετάβλητη τη στρατηγική της προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην προσεκτική και επιλεκτική αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με μηδενικό δανεισμό, υψηλά επίπεδα ρευστότητας και περιορισμένη έκθεση σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Η διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει συνετή πολιτική διαχείρισης διαθεσίμων, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη ευελιξία και την ικανότητα άμεσης προσαρμογής σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Το 2025 η εταιρεία προχώρησε σε συνολική διανομή μερισμάτων ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 21,39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση

Ισχυρή ανάπτυξη για την AS Company την τελευταία πενταετία

Μάλιστα, την περίοδο 2021–2025 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 22,696 εκατ. ευρώ σε 36,085 εκατ. ευρώ (+59%), το EBITDA διαμορφώθηκε στα 8,076 εκατ. ευρώ από 3,882 εκατ. ευρώ (+108,0%), ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 7,385 εκατ. ευρώ από 3,977 εκατ. ευρώ (+85,7%).

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά της, με τα διαθέσιμα και τις επενδύσεις να αντιστοιχούν σε περίπου 59% των πωλήσεων το 2025, έναντι 1,6% το 2005, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο 19% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής

Ήδη από την αρχή των συγκρούσεων, η εταιρεία παρακολουθούσε τις εξελίξεις, την πορεία των ναύλων και την ισοτιμία δολαρίου-ευρώ.

Η AS Company δεν διατηρεί εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Μέσης Ανατολής που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στη σύρραξη με το Ιράν. Ωστόσο, οι εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το κόστος μεταφορών, καθώς πάνω από το 70% των εισαγωγών του ομίλου προέρχεται από την Κίνα.

Παράλληλα, βασικοί προμηθευτές στην Κίνα έχουν ήδη γνωστοποιήσει προθέσεις ανατιμήσεων στα προϊόντα τους, επικαλούμενοι την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για τα δεδομένα της κατά το 2025 – με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 16,38%, στα 36,1 εκατ. ευρώ-, η AS Company διατηρεί το guidance για αύξηση τζίρου κατά 10% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, και εφόσον η σύρραξη παραταθεί όμως, η διοίκηση εκτιμά ότι το μικτό περιθώριο κέρδους ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 2% έως 5%.

Πώληση έκτασης στην Ελούντα Κρήτης

Η εταιρεία υπέγραψε τον Μάιο δεσμευτικό προσύμφωνο με την ανώνυμη εταιρεία «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.», για την πώληση προς αυτήν εννέα ακινήτων, που βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας Αγ. Νικολάου Κρήτης.

Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε η οριστική σύμβαση πώλησης. Τα ακίνητα, συνολικού εμβαδού περίπου 58 στρεμμάτων, αποκτήθηκαν μεταξύ 2022-2024 ως επενδυτικά. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανήλθε στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Το κέρδος που προέκυψε ανήλθε στο ποσό των 881.984 ευρώ με την απόδοση της επένδυσης για την Εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%.

Η AS Company εξακολουθεί να διατηρεί στην ιδιοκτησία της δύο ακόμη εκτάσεις επενδυτικών ακινήτων στην Κρήτη, –στα Μάταλα Ηρακλείου και στην Πλάκα Ελούντας Αγ. Νικολάου–, εξετάζοντας κάθε δυνατότητα για την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου της ακινήτων.

Η υλοποίηση της λύσης και εκκαθάρισης της θυγατρικής στην Κύπρο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026

Τα φωτοβολταϊκά

Κατά το 2025 ολοκληρώθηκε η επαύξηση της ισχύος του φωτοβολταϊκού πάρκου κατά 99 kW, μεαποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να διαμορφωθεί από 145 kW σε 244 kW. Η τελική σύνδεση της νέας ισχύος με το δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026, οπότε και το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, ενισχύοντας περαιτέρω το επίπεδο ενεργειακής αυτάρκειας της εταιρείας.

Παράλληλα, η υλοποίησε σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της, προχωρώντας στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και ψύξης με αντλία θερμότητας ενεργειακής κλάσης Α+++ ισχύος 400 kW. Η νέα λύση αντικατέστησε εξοπλισμό παλαιότερης τεχνολογίας που βασιζόταν σε καύσιμη ύλη, εισάγοντας ένα σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χωρίςάμεσες εκπομπές CO₂ και χωρίς ανάγκη αποθήκευσης καυσίμων, με χρήση οικολογικού ψυκτικού μέσου R32. Η εγκατάσταση καλύπτει πλέον το σύνολο των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Η μερισματική πολιτική της AS Company

Την 16η Ιουλίου 2025 καταβλήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» προς τους μετόχους, το μέρισμα που ενέκρινε η Γ.Σ. της 19.6.2025, το οποίο διαμορφώθηκε σε καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους 0,1627465604 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού 2.130.937,97 ευρώ (Σύνολο Χρηματικού Ποσού Διανεμόμενου μείον του φόρου μερισμάτων).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις τον περασμένο Δεκέμβριο αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού μικτού ποσού 787.552,55 ευρώ από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022. Η ως άνω έκτακτη χρηματική διανομή αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0.06 ευρώ/μετοχή, το οποίο προσαυξάνεται με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις 100.539 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία και δεν δικαιούνταν συμμετοχής στην διανομή.

Μετά την προσαύξηση το ποσό της διανομής αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,0604631180 ευρώ/μετοχή ενώ το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους ανήλθε στο ύψος των 0.0574399621 ευρώ/ μετοχή.

Η ρουμανική θυγατρική

Η θυγατρική της AS Company στη Ρουμανία στα τέλη του 2025 διέθετε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 215 χιλ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλίσει γραμμή χρηματοδότησης από τράπεζα ύψους 200.000 την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιήσει.

Την 1η Αυγούστου, η 100% θυγατρική της Εταιρίας στη Ρουμανία, κατόπιν απόφασης της μητρικής εταιρείας, ως μοναδικού εταίρου, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 900.000 ευρώ προς τη μητρική. Το εν λόγω ποσό προέρχεται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων καθώς και από τα κέρδη του Α’ εξαμήνου 2025.

Η περίπτωση της Κύπρου

Στις 30 Οκτωβρίου το ΔΣ της AS Company αποφάσισε την λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής στη Κύπρο έχοντας λάβει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη δομή του λιανεμπορίου και την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή και κεντρική οργάνωση της εταιρείας.

Την 24.11.2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής στην Κύπρο ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους 850.000 ευρώ. Η καταβολή μερίσματος έγινε σε χρεόγραφα συνολικής αξίας 823.944 ευρώ και σε μετρητά αξίας 26.056 ευρώ. Κατόπιν, ενέκρινε την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 100.000 ευρώ στην μητρική, που προέρχονται από τα αποθεματικά κέρδη της θυγατρικής Εταιρίας τα οποία προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι την 30η Νοεμβρίου του 2025.

Η Κύπρος παραμένει αγορά στρατηγικής σημασίας και η εμπορική δραστηριότητα θα συνεχισθεί απρόσκοπτα μέσω της μητρικής με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσητων συνεργασιών και την ανάπτυξη των πωλήσεων. Η υλοποίηση της απόφασης αυτής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους 2026.

Η στρατηγική του 2026

Ο κύκλος εργασιών της AS Company στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 9,374 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,48%. Ρόλο στην άνοδο των πωλήσεων έπαιξε η συνδυαστική επίδραση της εποχικότητας και της ενίσχυσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε βασικές κατηγορίες, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εμπορικής στρατηγικής.

Η AS Company εστιάζει στην οργανική επέκταση σε νέες κατηγορίες και αγορές του εξωτερικού, χωρίς να απομακρύνεται από την αναζήτηση στοχευμένης εξαγοράς και την ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας.

Μάλιστα, η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις εντός του 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου και της παρουσίας της σε νέα κανάλια δραστηριότητας, όπως εξάλλου πράττει ήδη από το διάστημα πριν από τα Χριστούγεννα.

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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