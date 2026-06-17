ΣΕΒ: Οι νέοι συσχετισμοί στη διοίκηση – Ψάλτης αντιπρόεδρος, είσοδος Λούλη, Κίκιζα και Κωνσταντακόπουλος

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Η ανανέωση της διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΕΒ) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μία από τις θέσεις των τριών αντιπροέδρων έχει περάσει σε έναν από τους κορυφαίους τραπεζίτες, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο εξελέγησαν δύο εκπρόσωποι παραδοσιακών βιομηχανικών οικογενειών, μία εκπρόσωπος κορυφαίας βιομηχανίας, θυγατρικής πολυεθνικού ομίλου και ένας επιχειρηματίας με πολυεπίπεδη δραστηριότητα.

Η σύνθεση, λοιπόν της νέας διοίκησης έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σημαντική σημειολογία. Πρόκειται για τον κ. Βασίλη Ψάλτη, διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, τους κκ Νίκο Λούλη και Αλέξανδρο Κίκιζα, την κυρία Ολγα Βαγενά και τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.

Η σύνθεση της νέας διοίκησης του ΣΕΒ

Γενικότερα όμως με τη σύνθεση της διοίκησης του κορυφαίου εργοδοτικού οργανισμού, επιχειρείται μία τρόπον τινά «καθολική» αντιπροσώπευση της εν Ελλάδι επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε μία περίοδο εξαιρετικά αντιφατική, ιδιαίτερα σύνθετη, υψηλής ρευστότητας, εντός της οποίας οι ευκαιρίες εναλλάσσονται με τους κινδύνους στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα εντός της ελληνικής οικονομίας τα πράγματα δεν βαίνουν όλα καλώς – κι αυτό φάνηκε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τις τοποθετήσεις στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Μεγάλο ζητούμενο από την μία πλευρά είναι η παραγωγικότητα – ο επανεκλεγείς πρόεδρος κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος το τόνισε εμφατικά – και η ανταγωνιστικότητα, η οποία διαβρώνεται, μεταξύ των άλλων, από το ενεργειακό κόστος.

Οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας

Κι οι προβλέψεις για το διάστημα των επόμενων μηνών δεν μπορεί παρά να είναι ασαφείς, αν όχι έωλες. Ετσι, λοιπόν, η νέα ομάδα της διοίκησης απαρτίζεται από τους αντιπροέδρους την κυρία Ράνια Αικατερινάρη, τον κ. Ανδρέα Σιάμισιη και τον κ. Βασίλη Ψάλτη – μέχρι πρότινος μέλος του ΔΣ. Από το νέο διοικητικό συμβούλιο αποχώρησαν οι κ.κ. Πάνος Κυριακόπουλος, Γεώργιος Περιστέρης, Ευτύχης Βασιλάκης και Πέγκυ Αντωνάκου. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου παραμένει γενική γραμματέας του ΣΕΒ ως επίσης στη θέση του ταμία ο Μάρκος Βερέμης.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου λοιπόν εξελέγησαν οι:

· Όλγα Βαγενά (Bic Βιολέξ)

· Καλλίνικος Καλλίνικος (Goldair Cargo)

· Νάγια Καλογεράκη (Coca Cola HBC)

· Ιωάννης Καραγιάννης (Olympia Group)

· Νικόλαος Καυκάς (Καυκάς)

· Αλέξανδρος Κίκιζας (Μέλισσα Κίκιζας)

· Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ)

· Νικόλαος Λούλης (Loulis Food Ingredients)

· Φίλιππα Μιχάλη (NN Hellas)

· Αριστοτέλης Παντελιάδης (ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ)

· Κυριάκος Σαμπατακάκης (Accenture)

· Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης)

· Θεόδωρος Τρύφων (Elpen)

· Ευάγγελος Χρυσάφης (Metlen)

Η νέα εποχή στον ΣΕΒ

Οι αλλαγές που επήλθαν στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ σηματοδοτούν τη νέα εποχή του Συνδέσμου, ο οποίος καλείται να προωθήσει τα καινούργια ζητούμενα για την αναβάθμιση του ρόλου της Βιομηχανίας, στο νέο παραγωγικό μοντέλο που φιλοδοξεί να οικοδομήσει η Ελλάδα.

Την επανεκλογή εξασφάλισαν εκπροσωπώντας διάφορους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής βιομηχανίας Elpen, Θεόδωρος Τρύφων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης, Μενέλαος Τασόπουλος, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Goldair, Καλλίνικος Καλλίνικος, ο Ευάγγελος Χρυσάφης της Metlen, ο Γιάννης Καραγιάννης του Olympia Group, ο Νίκος Καυκάς της ΚΑΥΚΑΣ, η κα. Φιλίππα Μιχάλη της NN Hellas, ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης της Accenture και η κυρία Νάγια Καλογεράκη της Coca-Cola HBC.