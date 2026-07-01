ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο

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«Παράθυρο» συνεργασίας με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας ανοίγει ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» (ΑΠΣΙ Πίνδος), η οποία φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι και τη συγχώνευση, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής πτηνοτροφίας.

«Επιμένουμε ελληνικά και συνεταιριστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της «ΠΙΝΔΟΣ» Ανδρέας Δημητρίου κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνεταιρισμού, επαναφέροντας στο τραπέζι των συζητήσεων την πρόταση, η οποία θεωρείται στρατηγική κίνηση, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στην αγορά με την εξαγορά της Νιτσιάκος από τον ουκρανικό κολοσσό MHP.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 414,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10,6% σε σχέση με το 2024

Η διοίκηση της Πίνδου ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν υπάρχει σήμερα συμφωνία με την Άρτα, ούτε έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι το εύρος της μπορεί να κυμανθεί από κοινές δράσεις στην παραγωγή και τις προμήθειες έως, σε βάθος χρόνου, ακόμη και σε πιθανή συγχώνευση των δύο συνεταιρισμών.

Όπως επισημάνθηκε, η συγκεκριμένη στρατηγική δεν αποτελεί αιφνιδιασμό λόγω της εξαγοράς του Νιτσιάκου, αλλά εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης. Πάντως, η διοίκηση της Πίνδος, να εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην είσοδο διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην ελληνική πτηνοτροφία, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα νέα σχήματα στο μέλλον.

Ισχυρή ανάπτυξη

Την ίδια στιγμή, σταθερή αναπτυξιακή τροχιά με περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών και εδραίωση στην κορυφή της ελληνικής πτηνοτροφίας, καταγράφει ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, που παρουσιάστηκαν χτες στους δημοσιογράφους.

Για το 2025, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Πίνδος, οι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη, ήταν η αύξηση της παραγωγής, η ισχυρή ζήτηση για ελληνικό κοτόπουλο, η ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καθώς και η εξαγωγική ανάπτυξη.

Έτσι, και τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της Πίνδος Λάζαρος Τσακανίκας, αποτυπώνουν νέα ιστορικά υψηλά για τον συνεταιρισμό. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 414,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10,6% σε σχέση με το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 33,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας επίσης αύξηση 10,5%. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση της κερδοφορίας και τη διατήρηση υψηλής λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της ΠΙΝΔΟΣ. Τα ίδια κεφάλαια και αποθεματικά διαμορφώθηκαν στα 94,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε στα 16,8 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 54,2 εκατ. ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία.

Οι πωλήσεις κρέας κοτόπουλου, το 2025 έφτασαν τα 255,497 εκατ. ευρώ, αυξημένες συγκριτικά με το 2024 κατά 11,8%

«Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται και το 2026», ανέφερε ο κ. Τσακανίκας, αναφέροντας ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο αυξήθηκαν οι νεοσσοί (κατά 12,7%), η παραγωγή ζωοτροφών (κατά 11,4%), ο κύκλος εργασιών (κατά 7,5%), οι πωλήσεις (κατά 7,8%) οι εξαγωγές (κατά 16,5%).

Επίσης, η θυγατρική, της Πίνδος, την «Αγροζωή» (με έδρα τη Νέα Αρτάκη), ο κύκλος της ήταν 33,044 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9,41%. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,014 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη προ φόρων στο 1.832.000, ενώ ο δανεισμός της είναι μηδενικός και διαθέτει πάγιο εξοπλισμό 8.538.000.

Οι πωλήσεις

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις σε κρέας κοτόπουλου, το 2025 αυτές έφτασαν τα 255,497 εκατ. ευρώ, αυξημένες συγκριτικά με το 2024 κατά 11,8%.

Η κατανομή τους στα σημεία πώλησης διαμορφώνεται ως εξής: Στο retail στο 44,34% με ανάπτυξη μέσα στο 2025 της τάξης του 16,65%. Στο χονδρεμπόριο και στα εργαστήρια στο 19,94%, με ανάπτυξη 4,69%. Και στα κρεοπωλεία και ψησταριές, στο 24,01%, με ανάπτυξη 10,48%.

«Και όπως έχουμε αναφέρει, το 80% των πωλήσεών μας προς όλα αυτά τα 8.000 σημεία πώλησης, γίνεται μέσα από τα 18 κέντρα διανομής και υποκαταστήματα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Τσακανίκας.

Οι επενδύσεις και οι στόχοι

Στο μεταξύ, «τρέχει» το επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η ΠΙΝΔΟΣ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Σε αυτό περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου, υπερσύγχρονου εκκολαπτηρίου, η επέκταση των γραμμών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου, η δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων, η ψηφιοποίηση της παραγωγής και των διαδικασιών, η κατασκευή μονάδας βιοαερίου 2MW και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Επίσης, το προηγούμενο διάστημα, όπως ανέφερε ο κ. Τσακανίκας, ολοκληρώθηκαν και οι επενδύσεις ύψους 12,144 εκατ. ευρώ, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι επενδύσεις αφορούσαν τη δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών (γραφεία διοίκησης), τη δημιουργία νέων κέντρων διανομής, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του πτηνοσφαγείου, τη νέα μονάδα ΜΔΚ, τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου υποπροϊόντων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του στόλου οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχει θέσει η Πίνδος για τα επόμενα χρόνια, όπως εξήγησε ο κ. Τσακανίκας, είναι στην κατηγορία των έτοιμων ψημένων, όπου «εκεί παρουσιάζουμε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες μπήκε και δεύτερη γραμμή παραγωγής για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, ενώ φυσικά συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε καινούρια προϊόντα. Η συγκεκριμένη κατηγορία κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις στην αγορά, κυρίως στο retail».

Ιδιαίτερα ανοδική πορεία με θετικές επιδόσεις, καταγράφει η Πίνδος στη βρετανική αγορά, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε ο κ. Τσακανίκας, έχουν επηρεάσει κυρίως το μεταφορικό κόστος και όχι τη ζήτηση.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 24,09% το 2025, φτάνοντας τα 16,1 εκατ. ευρώ

Θετικό πρόσημο στις εξαγωγές

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στις διεθνείς αγορές. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 24,09% το 2025, φτάνοντας τα 16,1 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον αντιστοιχούν περίπου στο 10% της συνολικής παραγωγής κοτόπουλου.

«Ο εξαγωγικός μας προσανατολισμός δυναμώνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο, με τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες εκθέσεις αλλά και χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας πλήρως τα ευρωπαϊκά προγράμματα», τόνισε ο κ. Δημητρίου.

Τα προϊόντα της ΠΙΝΔΟΣ διατίθενται ήδη σε αγορές των Βαλκανίων, της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αφρικής και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη διοίκηση να θέτει ως στρατηγικό στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας κατά το 2026.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο κ. Τσακανίκας, ο γύρος κοτόπουλου, είναι ένας κωδικός, που κατευθύνεται στις εξαγωγές κυρίως και ευρωπαϊκές χώρες και τα Εμιράτα. «Στοχεύουμε μέσα από τη νέα μονάδα με τα έτοιμα ψημένα και τη μονάδα του γύρου να αναπτύξουμε κι άλλο τις εξαγωγές μας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε.

Στήριξη στη συνεργασία – Το «μοίρασμα» του πλούτου

«Το 1958, πριν 68 χρόνια επτά παραγωγοί ξεκίνησαν τον Συνεταιρισμό, έχοντας στο μυαλό τους ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια. Το ξεκίνημα αυτό βασίστηκε στη συνεργασία. Στη συνεργασία αυτών των ανθρώπων που βάλαν τα θεμέλια, αλλά και όλων των υπολοίπων που ενσωματώθηκαν στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι μετά από 68 χρόνια, η Πίνδος είναι η μεγαλύτερη πτηνοτροφική επιχείρηση της χώρας και ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος συνεταιρισμός, που προσφέρει στην περιφέρεια και στην εθνική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε ο κ. Τσακανίκας «ο παραγόμενος πλούτος που δημιουργείται μέσα στον Συνεταιρισμό μοιράζεται σε όλους, και στο προσωπικό και στους παραγωγούς, ενώ ταυτόχρονα επενδύεται στον συνεταιρισμό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2025, στους παραγωγούς κατευθύνθηκαν 40,357 εκατ. ευρώ, περισσότερα κατά 6,701 εκατ. ευρώ από το 2024, ενώ το μέρισμα το οποίο καταβάλλεται στους παραγωγούς κάθε χρόνο στο τέλος του έτους, το 2025 ήταν 3,69 εκατ. ευρώ από 3,321 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη, η ΠΙΝΔΟΣ επιχειρεί να ενισχύσει και τη συνεταιριστική της βάση, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης νέων παραγωγών, εργαζομένων με πολυετή παρουσία στον οργανισμό αλλά και εκπροσώπων της τέταρτης γενιάς συνεταίρων.