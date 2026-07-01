Συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Ελλάδα 2.0» – Η χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης, Παύλος Γερουλάνος, ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών, Γιώργος Παλαιοδήμος, και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης – “Ελλάδα 2.0”: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση».

Με το Ταμείο Ανάκαμψης να οδεύει στο τέλος του, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι μία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα χάθηκε εξαιτίας της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της ανικανότητας που έχει επιδείξει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου από το in.gr

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης Τύπου