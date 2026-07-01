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Seanergy Maritime: Ποια είναι η ναυτιλιακή που προχωρεί στην έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική χρηματοδότησης του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της Seanergy Maritime

Ποντοπόρος 01.07.2026, 08:14
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Seanergy Maritime: Ποια είναι η ναυτιλιακή που προχωρεί στην έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στην ελληνική κεφαλαιαγορά στρέφεται η Seanergy Maritime Holdings, μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο των πλοίων Capesize και Newcastlemax, επιδιώκοντας να αντλήσει έως 100 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική χρηματοδότησης του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει επτά νεότευκτα πλοία συνολικού συμβατικού κόστους άνω των 540 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 30 Ιουνίου 2026 το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό. Η έκδοση αφορά έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό άντλησης τα 75 εκατ. ευρώ και διάρκεια πέντε ετών.

Δείτε εδώ την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Ένας από τους μεγαλύτερους στόλους Capesize

Η Seanergy Maritime αποτελεί διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία με αποκλειστική δραστηριότητα στη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου μέσω μεγάλων φορτηγών πλοίων Capesize και Newcastlemax, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγικών και εισαγωγικών αγορών του κόσμου.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχο

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ο στόλος του αριθμούσε 19 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 3,46 εκατ. DWT και μέσης ηλικίας 14,9 ετών.

Ειδικότερα, ο στόλος αποτελείται από 17 πλοία Capesize συνολικής χωρητικότητας 3.048.137 DWT και 2 πλοία Newcastlemax συνολικής χωρητικότητας 415.706 DWT.

Η εταιρεία εφαρμόζει στρατηγική αξιοποίησης του στόλου μέσω χρονοναυλώσεων (time charters), περιορίζοντας έτσι μέρος της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει την αγορά ξηρού φορτίου. Εξαίρεση αποτελεί το πλοίο Dukeship, το οποίο έχει εκναυλωθεί με σύμβαση γυμνού πλοίου (bareboat charter) προς την United Maritime.

Οι περισσότερες συμβάσεις συνδέονται με τον δείκτη Baltic Capesize Index (BCI), ενώ προβλέπουν και δυνατότητα μετατροπής του κυμαινόμενου ναύλου σε σταθερό μέσω της αγοράς παραγώγων (FFAs), παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των εσόδων.

Επενδυτικό πρόγραμμα 541,6 εκατ. δολαρίων

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί σήμερα τη Seanergy είναι το ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στη ναυπήγηση ενός νέου Newcastlemax 211.000 DWT με παράδοση το δεύτερο τρίμηνο του 2028, έξι Capesize συνολικής χωρητικότητας 1.088.000 DWT. Από τα έξι Capesize τέσσερα θα παραδοθούν μέσα στο 2027, ένα το πρώτο τρίμηνο του 2029 και ένα ακόμη το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Το συνολικό συμβατικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 541,6 εκατ. δολάρια.

Ήδη έχουν καταβληθεί προκαταβολές 72,6 εκατ. δολαρίων από τα διαθέσιμα της εταιρείας, ενώ έχουν εξασφαλισθεί τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ύψους 236,5 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η Seanergy προχώρησε και σε αναδιάρθρωση του στόλου της μέσω συμφωνιών πώλησης δύο πλοίων προς την United Maritime έναντι συνολικού τιμήματος 62,2 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συναλλαγές αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα κατά περίπου 25,4 εκατ. δολάρια μετά την εξόφληση του σχετικού δανεισμού, ενώ ήδη από την πρώτη μεταβίβαση έχουν εισρεύσει καθαρά έσοδα 13,3 εκατ. δολαρίων.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η διοίκηση σκοπεύει να διαθέσει έως 76 εκατ. ευρώ από τα έσοδα της ομολογιακής έκδοσης για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος.

Το υπόλοιπο χρηματοδοτικό κενό, ύψους περίπου 120,5 εκατ. δολαρίων, σχεδιάζεται να καλυφθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων, νέων τραπεζικών δανείων, συμφωνιών sale and lease back ή άλλων μορφών χρηματοδότησης.

Η εταιρεία διατηρεί πάντως ευελιξία ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων, επισημαίνοντας ότι μέρος των αντληθέντων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων, εφόσον παρουσιαστούν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά.

Εισηγμένη στο Nasdaq

Η Seanergy εισήχθη στο Nasdaq Global Market στις 28 Ιανουαρίου 2009, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2012 διαπραγματεύεται στο Nasdaq Capital Market με το χρηματιστηριακό σύμβολο SHIP.

Παρά τη διεθνή διασπορά των μετόχων, η εταιρεία παραμένει ουσιαστικά ελληνικών συμφερόντων. Με βάση το ενημερωτικό δελτίο ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Σταμάτιος Τσαντάνης κατέχει το 9,62% των κοινών μετοχών, η Longshaw Maritime Investments του Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου διαθέτει ποσοστό 10,17%, η Sphinx Investment Corp., συμφερόντων του Γιώργου Οικονόμου, κατέχει το 8,53%. Παράλληλα, ο κ. Τσαντάνης διαθέτει το σύνολο των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β, γεγονός που του εξασφαλίζει το 49,99% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, χωρίς ωστόσο –όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο– να θεωρείται ότι ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Seanergy.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη κατέχουν συνολικά περίπου το 12,5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στόχος η ανανέωση του στόλου

Η δημόσια προσφορά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδόσεις ναυτιλιακού εταιρικού ομολόγου που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Seanergy για εκσυγχρονισμό του στόλου της, αύξηση της μεταφορικής της ικανότητας και διατήρηση ισχυρής παρουσίας στην απαιτητική αγορά των μεγάλων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η εταιρεία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συνολική μεταφορική της ικανότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε έναν κλάδο που εισέρχεται σε νέα περίοδο ανανέωσης του στόλου και αυστηρότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Το 2025 τα έσοδα της Seanergy Maritime, από ναυλώσεις διαμορφώθηκαν στα 155,5 εκατ. δολάρια, έναντι 164,9 εκατ. δολαρίων το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,2 εκατ. δολάρια από 43,5 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.  Το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν στα 42,9 εκατ. δολάρια από 24,2 εκατ., το EBITDA εκτινάχθηκε στα 23,6 εκατ. δολάρια και η εταιρεία επέστρεψε σε καθαρή κερδοφορία 9,7 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 6,8 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Να σημειωθεί ότι στις 03.07.2026 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του ομολόγου και  στο διάστημα 6-8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχουν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, οι κύριοι ανάδοχοι και οι ανάδοχοι, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η AXIA Ventures Group Ltd., η Τράπεζα Πειραιώς, η Crediabank, η Optima Bank, η Euroxx και η Pantelakis Χρηματιστηριακή.

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