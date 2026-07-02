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Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων

Ο Αθ. Καββαδάς στον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο «Το Αιγαίο»

AGRO 02.07.2026, 16:17
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Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
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Στη στρατηγική για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αλιείας, με αιχμή τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την προώθηση της χρηματοδότησης για την ανανέωση των αλιευτικών σκαφών και τη νέα πρόσκληση ύψους 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη μικρή παράκτια αλιεία, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου «Το Αιγαίο».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, διεκδικώντας αλλαγές που αποτελούν διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών, μεταξύ άλλων μέσω της αντικατάστασης των μηχανών τους.

Η πρόσκληση για τη μικρή παράκτια αλιεία, ύψους 16 εκα.τ ευρώ θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου

«Ένα πιο σύγχρονο σκάφος σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, μεγαλύτερη ασφάλεια για τους αλιείς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κυρίως, όμως, σημαίνει ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νεότερες γενιές να συνεχίσουν να επενδύουν στην ελληνική αλιεία. Η ελληνική αλιεία χρειάζεται άμεσες λύσεις για τα προβλήματα του σήμερα, αλλά και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον », τόνισε.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε στη νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει ανοικτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου και αφορά κυρίως τη μικρή παράκτια αλιεία. Μέσω του προγράμματος, περίπου 400 επαγγελματίες αλιείς και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τα σκάφη τους, να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι προκλήσεις

Ακόμη ο ΥφΑΑΤ μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο αλιευτικός κόσμος, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οι υψηλές τιμές των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή, η εξάπλωση του λαγοκέφαλου και τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού απαιτούν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.

Όπως επισήμανε, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες με τους εκπροσώπους του κλάδου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε στην ανακοίνωση ενός πρώτου πακέτου επτά στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με ενίσχυση 16 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτών ανά λίτρο για τον Ιούνιο, προκειμένου να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος των αλιευτικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, τονίζοντας ότι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αποτελεί προτεραιότητα, αλλά παράλληλα θα υπάρξει σχεδιασμός για τη στήριξη και αποζημίωση των επαγγελματιών αλιέων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τους περιορισμούς στις προστατευόμενες περιοχές.

Παρουσίασε ακόμη τις πρωτοβουλίες για τη θεσμική ενίσχυση της εκπροσώπησης των επαγγελματιών αλιέων, τη δημιουργία Μητρώου Ερασιτεχνικής Αλιείας και την υποχρεωτική καταγραφή της παραγωγής των ερασιτεχνών αλιέων, καθώς και την αλλαγή του συστήματος κυρώσεων με την εφαρμογή νέου point system και κλιμακωτών ποινών.

Ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε και στο πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, που εφαρμόζεται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο με επιδότηση 5,33 ευρώ ανά κιλό, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι τόσο η άμεση στήριξη των αλιέων όσο και η συλλογή επιστημονικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την επέκταση της δράσης και σε άλλες περιοχές της χώρας.

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