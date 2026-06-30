Καββαδάς: Σταθερή επιδίωξη είναι η στήριξη της ελληνικής επαγγελματικής αλιείας

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Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους επαγγελματιών αλιέων Τριχωνίδας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αλιεία της αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου παρουσίασαν αναλυτικά το αίτημά τους για τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 99/2003, με το οποίο ρυθμίζεται η αλιεία της αθερίνας (Atherina boyeri) με κυκλικά δίχτυα και χρήση φωτός στη λίμνη Τριχωνίδα.

Να επανεξεταστεί η ισχύουσα απαγόρευση αλιείας κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου

Ειδικότερα, ζήτησαν να επανεξεταστεί η ισχύουσα απαγόρευση αλιείας κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικά για το προϊόν και η διατήρηση της απαγόρευσης περιορίζει σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων της περιοχής.

Η μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

Οι αλιείς επισήμαναν ότι το αίτημά τους δεν αποτελεί μόνο διεκδίκηση του κλάδου, αλλά συνοδεύεται πλέον από επιστημονική τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτό, επί τάπητος τέθηκε η πρόσφατη μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), η οποία εκπονήθηκε έπειτα από πολυετή επιστημονική έρευνα στη λίμνη Τριχωνίδα και εξετάζει τη βιολογία του είδους, τα δεδομένα της αλιευτικής δραστηριότητας και τις ανάγκες βιώσιμης διαχείρισης του αποθέματος, αλλά και η μελέτη που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με την επιστημονική εισήγηση του ΕΛΚΕΘΕ, οι εποχικές απαγορεύσεις που προβλέπονται σήμερα στο Προεδρικό Διάταγμα βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα σημερινά επιστημονικά στοιχεία για τον αναπαραγωγικό κύκλο της αθερίνας, θα μπορούσε να εξεταστεί η μετατόπιση της περιόδου απαγόρευσης στο διάστημα Μάρτιος – Μάιος, αντί της ισχύουσας διάταξης που προβλέπει απαγόρευση κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο και εκ νέου από τις 15 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, μία τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να εξασφαλίσει την προστασία της κύριας περιόδου αναπαραγωγής του είδους, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αλιείας κατά τη θερινή περίοδο, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη εμπορική σημασία για τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής.

Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων

Από την πλευρά του, ο ΥφΑΑΤ επισήμανε ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε τεκμηριωμένη πρόταση που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη της επαγγελματικής αλιείας. «Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο αντικείμενο, στο οποίο κάθε πιθανή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε επιστημονικά δεδομένα και στις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καββαδάς ενημέρωσε τους εκπροσώπους των αλιέων ότι τόσο το αίτημά τους όσο και η επιστημονική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ θα διαβιβαστούν και θα εξεταστούν διεξοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα επιστημονικά, περιβαλλοντικά και διαχειριστικά δεδομένα.

Ο κ. Καββαδάς επανέλαβε ότι σταθερή επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η στήριξη της ελληνικής επαγγελματικής αλιείας μέσα από πολιτικές που συνδυάζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και του εισοδήματος των αλιέων.

Εφόσον, οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι η προτεινόμενη αλλαγή τεκμηριώνεται επιστημονικά, δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του αποθέματος της αθερίνας και διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης Τριχωνίδας, τότε θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα που προβλέπονται για ενδεχόμενη τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος.