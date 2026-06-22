Καββαδάς: Αποκαταστάθηκαν 9 χώροι υγειονομικής ταφής στη Λέσβο

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Την επιπλέον ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητάει με επιστολή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

Μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λέσβο, ο υφυπουργός ζήτησε τον σχεδιασμό και την υπόδειξη επιπλέων κατάλληλων χώρων και σημείων σε όλο το νησί, όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν αψίδες απολύμανσης, απολυμαντικές τάφροι και τάπητες απολύμανσης. Παράλληλα, ζητήθηκε η καταγραφή και η ενημέρωση για τις ήδη υφιστάμενες υποδομές βιοασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκειά τους και να ενισχυθεί περαιτέρω το δίκτυο προστασίας.

Ελέγχθηκαν συνολικά 51 σημεία υγειονομικής ταφής σε όλο το νησί, εκ των οποίων 9 έχρηζαν άμεσης παρέμβασης

Ταυτόχρονα, καταγράφονται ήδη απτά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους υγειονομικής ταφής ζώων για την υγιεινή και την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καββαδάς ζήτησε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου να διενεργεί σε εβδομαδιαία βάση ελέγχους στους συγκεκριμένους χώρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας.

Τα σημεία υγειονομικής ταφής

Κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ελέγχθηκαν συνολικά 51 σημεία υγειονομικής ταφής σε όλο το νησί, εκ των οποίων 9 έχρηζαν άμεσης παρέμβασης. Η σχετική ενημέρωση διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επίχωσης, συμπλήρωσης χωμάτων και διευθέτησης των χώρων στα εννιά σημεία, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των σημείων υγειονομικής ταφής και την πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας. «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του ΥΠΑΑΤ, της Περιφέρειας και των τοπικών αρχών για τη θωράκιση της Λέσβου απέναντι στον κίνδυνο διασποράς των επιζωοτιών», σημειώνεται.

Ενίσχυση κτηνιατρικών δυνάμεων

Στα παραπάνω μέτρα προστέθηκε και η πρόσφατη ενίσχυση των κτηνιατρικών δυνάμεων στο νησί για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Με πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχειρούν στο πεδίο 17 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Η παρουσία τους συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων, στην ενίσχυση της επιτήρησης και στην καλύτερη υποστήριξη των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου.

«Η προστασία της Λέσβου και του ζωικού της κεφαλαίου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Με συντονισμένες παρεμβάσεις, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενισχύουμε καθημερινά την άμυνα του νησιού απέναντι στην απειλή του αφθώδους πυρετού. Οι έλεγχοι, οι παρεμβάσεις στους χώρους υγειονομικής ταφής, η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αλλά και η καταγραφή και η αναγκαιότητα θωράκισης του νησιού με νέα σημεία βιοασφάλειας αποδεικνύουν ότι κινούμαστε άμεσα και αποφασιστικά για την εκρίζωση της νόσου. Τις επόμενες αναμένεται να παρθούν κι άλλα μέτρα για την πλήρη ιχνηλάτηση στο νησί. Η κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, της Περιφέρειας, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των παραγωγών είναι απαραίτητη, ώστε να περιοριστεί πλήρως η μετάδοση της νόσου και να οδηγηθούμε με ασφάλεια στην οριστική εξάλειψή της», επισημαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς.