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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 114,57 δισ. οι οφειλές – Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 3,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο - Τι αποκαλύπτει η ακτινογραφία των οφειλών

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 02.07.2026, 07:00
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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 114,57 δισ. οι οφειλές – Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Έκρηξη σημείωσαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία παρά τις πάγιες ρυθμίσεις και τις εισπρακτικές παρεμβάσεις της φορολογικής διοίκησης.

Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος διαβίωσης καθώς και οι διαδοχικές φορολογικές υποχρεώσεις οδηγούν πλήθος πολιτών να αποκτά μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στο τέλος Απριλίου 2026 το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανήλθε στα 114,57 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Από το συνολικό χρέος ποσοστό 31,01% που αντιστοιχεί σε 35,53 δισ. ευρώ αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79,04 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, παρά τις διαθέσιμες πάγιες ρυθμίσεις των 24 και 48 δόσεων, μόλις 5,39 δισ. ευρώ ή το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης.

Ειδικότερα, η «ακτινογραφία» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία δείχνει τα εξής:

– Κατανομή Οφειλών: Το 96,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ ειδικά στην κατηγορία άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,53% του συνολικού χρέους, παρότι αφορά μόλις το 0,24% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες (90,40%) χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιό τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,43%.

– Οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων: Τα φυσικά πρόσωπα συγκεντρώνουν το 38% του συνολικού χρέους (43,53 δισ. ευρώ), ενώ τα νομικά πρόσωπα κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, 62% (71,04 δισ. ευρώ). Στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα: το 98,67% των οφειλών είναι κάτω των 50 ευρώ και το 88,31% των οφειλών είναι έως 10.000 ευρώ. Αντίθετα, όσο αυξάνεται το ύψος της οφειλής, τόσο ενισχύεται η συμμετοχή των νομικών προσώπων. Στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα ευθύνονται για πάνω από το 70,19% του χρέους, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Απριλίου του 2026 τα 60,73 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.500, αποτελώντας το 62,63% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,53 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 71,04 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου. Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών σχεδόν το σύνολο του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98,67% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,31% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 97,16% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Απριλίου του 2026 στα 3.502.552 άτομα, αποτελώντας το 91,12% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής.

– Ρυθμίσεις Οφειλών: Μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (18,65%) εντοπίζεται στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 19,82% για ποσά από 20.001 έως 50.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (17,05%) και αγγίζει το 19,87% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (27,09%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 29,27% στην κατηγορία από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ) όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 50.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

– Σύνθεση Ληξιπρόθεσμου Χρέους: Από τη σύνθεση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνεται ότι το 66,26% αφορά φορολογικές οφειλές (52,37 δισ. ευρώ). Από αυτές, σχεδόν το μισό προέρχεται από ΦΠΑ (47,21%), καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,74 δισ. ευρώ, ενώ σημαντικό ποσοστό αντιστοιχεί στον φόρο εισοδήματος (42,17%). Οι οφειλές από φόρους περιουσίας καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,33% που αντιστοιχεί σε χρέη 2,79 δισ. ευρώ.

– Εισπράξεις: Περίπου το 92,40% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34,10% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των οφειλών είτε είναι δύσκολο να εισπραχθεί είτε παραμένει ανενεργό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

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