Propeller Club Πειραιά: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Propeller Club Πειραιά την 1η Ιουλίου, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία εξελέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή για τη θητεία Ιούνιος 2026 – Ιούνιος 2029.

Μέσα σε ιδιαίτερα θερμό και δημιουργικό κλίμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Ιουνίου 2026, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας τριετίας για το Club. Από τα 16 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 10 είχαν ήδη υπηρετήσει ως Κυβερνήτες σε προηγούμενες θητείες, ενώ 6 μέλη εντάσσονται για πρώτη φορά, συνδυάζοντας πολύτιμη εμπειρία με νέες ιδέες και δυναμική.

Πρώτη σε ψήφους αναδείχθηκε η Δανάη Μπεζαντάκου συγκεντρώνοντας 414 ψήφους. Έχοντας υπηρετήσει για τρεις συνεχόμενες θητείες ως Α’ Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας, αναλαμβάνει πλέον την Προεδρία του Propeller Club Πειραιά, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο στην ιστορία του Club συνεχίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά και ενεργή συμμετοχή της.

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή, με τριετή θητεία και ομόφωνα εκλεγμένη διαμορφώνεται ως εξής

Πρόεδρος: Δανάη Μπεζαντάκου

Α’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τιμαγένης

Β’ Αντιπρόεδρος: Δωροθέα Ιωάννου

Γενικός Γραμματέας: Θεόφιλος Ξενακούδης

Ταμίας: Πάνος Ζαφέτ

Οι υπόλοιποι 11 Κυβερνήτες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι με αλφαβητική σειρά οι:

Σήφης Βαρδινογιάννης

Ανδρέας Γιακουμέλος

Γιώργος Ευστρατιάδης

Γιάννης Κοτζιάς

Λουίζα Μόσχου

Αγγελική Ξυλάκη

Δημήτρης Πατρίκιος

Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης

Φίλιππος-Αλέξανδρος Τσανγκρίδης Παναγόπουλος

Άκης Τσιριγκάκης

Μαρία Χατζηωάννου

Η νέα Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Δανάη Μπεζαντάκου, δήλωσε:

«Αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη να αναλαμβάνω την Προεδρία του Propeller Club Πειραιά, ενός ιστορικού θεσμού που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα υπηρετεί τη ναυτιλία, ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και προάγει τις αξίες της συνεργασίας, της προσφοράς και της εξωστρέφειας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Club για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και όλους τους Κυβερνήτες για την ομόφωνη στήριξή τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμένα τη μεγαλύτερη δύναμη, αλλά και τη μεγαλύτερη δέσμευση.

Με σεβασμό στην πολύτιμη παρακαταθήκη των προηγούμενων διοικήσεων και ειδικά την Προεδρία του Κωστή Φραγκούλη όπου είχα την τιμή και την τύχη να θητεύσω δίπλα του στη διοικούσα επιτροπή και τα 7 χρόνια της Προεδρίας του, αλλά και με με πίστη στη νέα Διοίκηση που συνδυάζει εμπειρία και νέα δυναμική, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε ένα νέο, δημιουργικό κεφάλαιο.

Πιστεύω βαθιά ότι η μεγαλύτερη δύναμη κάθε οργανισμού είναι οι άνθρωποί του. Μαζί με τα μέλη μας, τους εταίρους και τους υποστηρικτές του Club, προσδοκούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Propeller Club Πειραιά ως σημείου αναφοράς για την ελληνική και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Ανυπομονώ να εργαστούμε όλοι μαζί για μια δημιουργική και εξωστρεφή τριετία».

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, και Διεθνής Πρόεδρος του International Propeller Club, Κωστής Φραγκούλη δήλωσε:

«Ιστορική η σημερινή μέρα για το Propeller Πειραιά, με γυναίκα στο τιμόνι για πρώτη φορά στα 91 χρόνια της ιστορίας μας. Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στη νέα Πρόεδρο, Δανάη Μπεζαντάκου, καθώς και σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους.

Η Δανάη υπήρξε συνοδοιπόρος μου όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζω από πρώτο χέρι την αγάπη της για το Club. Είμαι βέβαιος ότι θα το υπηρετήσει με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος, και θα το οδηγήσει στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.

Το Propeller υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και θα συνεχίσει να είναι. Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι από τη θέση του Διεθνούς Προέδρου να συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα στο Propeller Πειραιά, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενισχύει τον διεθνή του ρόλο, αλλά και την προβολή της ναυτιλίας μας σε ολόκληρο τον κόσμο».