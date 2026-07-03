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Σκόπελος: Ανάμεσα στους «παραδεισένιους προορισμούς» για τους Σουηδούς

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στη Γλώσσα, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο, προσφέρει μία θέα που «πρέπει να βιώσει κανείς»

Τουρισμός 03.07.2026, 08:39
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Σκόπελος: Ανάμεσα στους «παραδεισένιους προορισμούς» για τους Σουηδούς
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Τη θέση της ανάμεσα στους πλέον ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το 2026 επιβεβαιώνει η Σκόπελος μέσα από σχετικό αφιέρωμα του Σουηδικού Bucket List Magazine.

Το δημοσίευμα – «οδηγός για τους αληθινούς παραδείσους της Ελλάδας» αφιερώνει ιδιαίτερα θερμά σχόλια στη Σκόπελο, την οποία χαρακτηρίζει ως «το νησί που το Mamma Mia δεν κατάφερε να κρατήσει μυστικό», σημειώνοντας ότι «τα πευκοδάση συναντούν τη θάλασσα», ενώ οι παραλίες «κρύβονται πίσω από ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς» και η Χώρα «μοιάζει με καρτ ποστάλ».

Ο συντάκτης υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι «ναι και όμως είναι αληθινό», περιγράφοντας τη Σκόπελο ως «ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας και έναν από τους πιο αυθεντικούς και αναλλοίωτους διεθνείς προορισμούς». Παράλληλα αναδεικνύει τις κρυμμένες «θαλάσσιες αγκαλιές» του νησιού για τους φίλους του καγιάκ, το ναυάγιο «Χριστόφορος» για τους λάτρεις των καταδύσεων και τα μονοπάτια που διασχίζουν ελαιώνες για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη φύση μέσα από την πεζοπορία.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στη Γλώσσα, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο, προσφέρει μία θέα που «πρέπει να βιώσει κανείς», καθώς και στο πανέμορφο Λουτράκι, ενώ το δημοσίευμα αποτυπώνει και τη γαστρονομική διάσταση του προορισμού, αναφερόμενο σε παραδοσιακές συνταγές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Το αφιέρωμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κλείνει με μία ιδιαίτερα ισχυρή αναφορά στη γνήσια φυσιογνωμία της Σκοπέλου τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν γιγάντια θέρετρα και μαζικός τουρισμός.

Μόνο ένα νησί που εξακολουθεί να γνωρίζει τί είναι και δεν αφήνει κανέναν να το ξεχάσει», αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αυθεντικότητα που αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού.

Η διεθνής αναγνώριση προέκυψε στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας με τη στήριξη του Δήμου Σκοπέλου. «Η ανάδειξη της Σκοπέλου από ένα ακόμη καθιερωμένο διεθνές μέσο επιβεβαιώνει ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο προορισμούς με μοναδικότητες, φυσική ομορφιά και ξεχωριστή ταυτότητα. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η διαρκής παρουσία της Σκοπέλου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού μέσα από στοχευμένες δράσεις που αναδεικνύουν τα πραγματικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η συστηματική προβολή δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα», δήλωσε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ,

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