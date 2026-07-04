ΟΠΕΚ: Αυξήθηκε η παραγωγή πετρελαίου τον Ιούνιο

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Αυξήθηκε η παραγωγή αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Ιούνιο, καθώς τα μέλη του Περσικού Κόλπου αποκατέστησαν τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ εν μέσω ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η παραγωγή του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αυξήθηκε κατά 2,34 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και ανήλθε στα 18,75 εκατομμύρια την ημέρα. Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ιράν κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση. Ωστόσο η ανάκαμψη εξακολουθεί να αφήνει την παραγωγή σημαντικά κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ακόμα και πριν από την ειρηνευτική συμφωνία, οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου είχαν βρει τρόπους να μεταφέρουν κρυφά φορτία μέσω του Ορμούζ, το οποίο είχε σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης. Με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να επιτρέπει πλέον πιο απροκάλυπτη διαμετακόμιση, οι σαουδαραβικές αποστολές έχουν φτάσει το 90% των τυπικών ρυθμών, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων.

Η αύξηση της προσφοράς που έρχεται ενώ η ζήτηση καυσίμων στην Κίνα, βασικό καταναλωτή, παραμένει υποτονική δημιουργεί πλεόνασμα σε ορισμένα μέρη της αγοράς, σβήνοντας το ράλι του αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου και εγείροντας το ερώτημα εάν τα κράτη του ΟΠΕΚ θα χρειαστεί να ανταγωνιστούν για πελάτες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent διαπραγματεύτηκαν κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Η παραγωγή του ομίλου τον Ιούνιο ήταν ακόμα 7,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 28%, κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, προσαρμοσμένη στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Μάιο, δίνοντάς τους την ελευθερία να αντλούν κατά βούληση μόλις σταθεροποιηθεί πλήρως το στενό. Το Ιράκ απείλησε επίσης για λίγο ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει, εκτός εάν τελικά δοθεί υψηλότερη ποσόστωση παραγωγής από τον οργανισμό.

Η συνάντηση του ΟΠΕΚ+

Τα κύρια μέλη της ευρύτερης συμμαχίας ΟΠΕΚ+, η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως η Ρωσία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν μηνιαία βιντεοδιάσκεψη την Κυριακή για να συζητήσουν τα όρια παραγωγής για τον επόμενο μήνα.

Αυτή η υποομάδα επτά εθνών ανακοίνωσε μια σειρά μικρών και συμβολικών αυξήσεων της παραγωγής κατά τη διάρκεια του πολέμου για να συνεχίσει μια διαδικασία — έστω και μόνο θεωρητικά — αποκατάστασης της παραγωγής που είχε σταματήσει πριν από μερικά χρόνια. Δύο αντιπρόσωποι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι αναμένουν μια ακόμη μικρή αύξηση στις ποσοστώσεις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, το προτελευταίο μηνιαίο στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Η έρευνα έδειξε ότι το Κουβέιτ κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 11 μελών του ΟΠΕΚ τον περασμένο μήνα, ενισχύοντας την παραγωγή κατά 870.000 βαρέλια την ημέρα στα 1,36 εκατ. την ημέρα. Η παραγωγή της χώρας μειώθηκε κατά 80% λόγω της σύγκρουσης και εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά κάτω από τους τυπικούς ρυθμούς.

Η επόμενη μεγαλύτερη αύξηση τον Ιούνιο σημειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, η οποία αύξησε την παραγωγή κατά 550.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 7,2 εκατ. την ημέρα. Ακολούθησε το Ιράν, το οποίο αύξησε την παραγωγή του κατά 510.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας τα 2,85 εκατ. την ημέρα, και έχει συσσωρεύσει ένα απόθεμα εφοδιασμού σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, καθώς αγωνίζεται να βρει αγοραστές.

Στην ευρύτερη συμμαχία, η Ρωσία έχει ενισχύσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια της, εκτρέποντας ενδεχομένως όγκους που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία στην εγχώρια αγορά.

Η έρευνα παραγωγής του Bloomberg βασίζεται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, πληροφορίες από αξιωματούχους και εκτιμήσεις από τους συμβούλους Rapidan Energy Group, FGE NexantECA, Kpler Ltd. και Rystad Energy AS.