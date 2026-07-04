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Total: Οι παραγωγοί στη Μέση Ανατολή θέλουν απεγνωσμένα να πουλήσουν πετρέλαιο

O CEO της Τotal εκτιμά ότι σε 3-4 μήνες θα εξισορροπηθεί η αγορά

Πετρέλαιο 04.07.2026, 15:46
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Total: Οι παραγωγοί στη Μέση Ανατολή θέλουν απεγνωσμένα να πουλήσουν πετρέλαιο
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Οι παραγωγοί πετρελαίου στη Μέση Ανατολή επιθυμούν απεγνωσμένα να πουλήσουν το αργό πετρέλαιο που είχαν αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, αλλά τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ παραμένουν περιορισμένα λόγω ανησυχιών για τη ναυτιλία, εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies SE, Πατρίκ Πουγιανέ.

Η βενζίνη και το ντίζελ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε επίπεδα που θα ήταν λογικά αν η τιμή του αργού πετρελαίου διαπραγματευόταν στα 95 με 100 δολάρια το βαρέλι, υπογράμμισε ο Πουγιανέ μιλώντας στο συνέδριο Rencontres Economiques στην Αιξ-αν-Προβάνς.

Θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες για να εξισορροπηθεί η αγορά, πρόσθεσε. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύτηκε την Παρασκευή περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι.

Total: Οι συνέπειες ενός αποκλεισμού είναι τελικά αρκετά περίπλοκες

«Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλα αποθέματα που τώρα είναι απεγνωσμένοι να πουλήσουν το πετρέλαιό τους» είπε χαρακτηριστικά ο Πουγιάννε. «Ταυτόχρονα, υπάρχουν δυσκολίες στη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή πολλοί πλοιοκτήτες εξακολουθούν να μην είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο. Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί κάνουν μεγάλες εκπτώσεις στο αργό πετρέλαιο τους και οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν» πρόσθεσε.

«Οι συνέπειες ενός αποκλεισμού είναι τελικά αρκετά περίπλοκες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα κάποιες μάλλον απροσδόκητες και εντυπωσιακές εξελίξεις» πρόσθεσε ο Πουγιάννε.

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