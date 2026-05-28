Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας

Στρατηγική συνεργασία ανακοίνωσαν η Nexi Ελλάδος, μέλος του ομίλου Nexi, και ο όμιλος webhotelier | primalres για την ανάπτυξη του Nexi Hospitality, της πιο ολοκληρωμένης και σύγχρονης λύσης διαχείρισης συναλλαγών και ψηφιακών πληρωμών για τον κλάδο της φιλοξενίας.

Η συνεργασία συνδυάζει την υπεροχή της Nexi στις ηλεκτρονικές πληρωμές με το προηγμένο οικοσύστημα e-business λύσεων της webhotelier | primalres για τον κλάδο της φιλοξενίας, δημιουργώντας μια λύση που ενισχύει την απόδοση των καταλυμάτων και βελτιώνει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Ένιαίο περιβάλλον διαχείρισης

Το Nexi Hospitality καλύπτει όλο τον κύκλο πληρωμών κάθε καταλύματος. Μέσα από τα σύγχρονα εργαλεία της Nexi (e‑commerce XPay, POS, SoftPOS), τα καταλύματα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν σύγχρονες μεθόδους πληρωμής τόσο για τις online κρατήσεις, όσο και για τις κρατήσεις μέσω τηλεφώνου και email, αλλά και για όλες τις χρεώσεις εντός του καταλύματος μέχρι και την αναχώρηση του πελάτη.

Έτσι, τα καταλύματα αποκτούν έναν ενιαίο, απλό και ασφαλή τρόπο λειτουργίας και οι επισκέπτες μία απρόσκοπτη εμπειρία.

Το Nexi Hospitality ενσωματώνεται πλήρως τόσο στη μηχανή κρατήσεων webhotelier όσο και στα cloud-based property management systems (PMS) hotelizer και loggia του ομίλου, ενώ διασυνδέεται με όλα τα δημοφιλή PMS της αγοράς, επιτρέποντας τον άμεσο συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο όλων των συναλλαγών μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης με υψηλού επιπέδου μηχανισμούς ασφαλείας.

Ως αποτέλεσμα, τα καταλύματα μετατρέπουν τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα τους σε περισσότερες κρατήσεις, αποκτούν real-time εικόνα των εσόδων τους, ενισχύουν τη ρευστότητα και την αποδοτικότητά τους και απλοποιούν σημαντικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Για τον επισκέπτη, η διαδικασία πληρωμής γίνεται πιο άμεση, απλή και απόλυτα ασφαλής, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και απρόσκοπτη εμπειρία φιλοξενίας.

Επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, δήλωσε ότι «με το Nexi Hospitality κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς το ψηφιακό μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας. Η συνεργασία μας με τον όμιλο webhotelier | primalres φέρνει κοντά δύο ηγέτες της αγοράς και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται κρατήσεις και πληρωμές», συμπληρώνοντας: «Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου, να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και να προσφέρουμε μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο στα καταλύματα όσο και στους επισκέπτες τους».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Κοντοζαμάνης, CEO του ομίλου webhotelier | primalres, τόνισε πως «οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο της φιλοξενίας, προσφέροντας νέους δρόμους ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Σε συνεργασία με τη Nexi, αξιοποιούμε τις πιο προηγμένες δυνατότητες πληρωμών και ενοποίησης συστημάτων, με στόχο να αναβαθμίσουμε την εμπειρία χιλιάδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους. Πρόκειται για μια συνεργασία που θέτει νέα πρότυπα και απελευθερώνει την πραγματική δυναμική της φιλοξενίας, ενώ στόχος μας είναι αυτή να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο financial ecosystem για ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις».