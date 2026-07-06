Θερμοκήπια: Τι αλλάζει σε πληρωμές, ελέγχους και δαπάνες

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Αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τις πληρωμές, τους ελέγχους και την επιλεξιμότητα των δαπανών φέρνει η νέα τροποποίηση της απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για τα θερμοκήπια, η οποία πήρε ΦΕΚ.

Με την 3η τροποποίηση της παρέμβασης Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» της ΚΑΠ 2023-2027 εξειδικεύονται διοικητικές διαδικασίες, αρμοδιότητες, όροι επιλεξιμότητας και έλεγχοι.

Προβλέπονται επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα τουλάχιστον 5% των δαπανών

Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται το καθεστώς των συνδεδεμένων, συνεργαζόμενων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. «Μία επιχείρηση είναι συνδεμένη με μία άλλη όταν, άμεσα ή έμμεσα, κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης επιχείρησης ή όταν έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης επιχείρησης ή όταν βάσει σύμβασης ή ρήτρας έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη επιχείρηση. Συνεργαζόμενες είναι οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες εφόσον η μία κατέχει μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης. Ανεξάρτητες είναι οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες», επισημαίνεται.

Δείτε αναλυτικά την 3η τροποποίηση ΕΔΩ

Τα παραστατικά και οι έλεγχοι

Επίσης, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και οι Περιφερειακές Ενότητες αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση των αιτημάτων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται μέσω του ΟΠΣΚΕ, με ευθύνη των Περιφερειών, ενώ οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση Περιφερειάρχη.

Ακόμη, «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμο παραστατικό καθαρής αξίας άνω του ποσού των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, καθώς επίσης και για την αγορά γης, η τμηματική ή ολική εξόφληση, γίνεται με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής».

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, προβλέπονται επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα τουλάχιστον 5% των δαπανών, καθώς και εκ των υστέρων ελέγχους για τη διατήρηση των επενδύσεων.