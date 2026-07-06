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Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Τι κρύβει αίτημα της HELLENiQ ENERGY στην ΕΔΕΥΕΠ για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Φυσικό αέριο 06.07.2026, 07:00
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Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Μετά την επικείμενη γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτάσματος σε υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο «μπλοκ 2» από τις Energean- ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY και την είσοδο της Chevron ως operator σε σχήμα με την HELLENiQ ENERGY στο θαλάσσιο «μπλοκ 10» ανοιχτά του Κυπαρισσιακού, ένα νέο αίτημα έρχεται να επιβεβαιώσει την έντονη κινητικότητα στο ελληνικό upstream.

Το αίτημα για τους υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) συναίνεσε στο αίτημα της HELLENiQ ENERGY να δοθεί παράταση κατά 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2027, στη δεύτερη φάση των ερευνών στην παραχώρηση που της έχει ανατεθεί από το 2019 «Ιόνιο».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΕΔΕΥΕΠ η HELLENiQ ENERGY που είναι ο μοναδικός παραχωρησιούχος του μπλοκ «Ιόνιο», το οποίο βρίσκεται στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος και εκτείνεται δυτικά της Κέρκυρας μέχρι και τα δυτικά της Λευκάδας, επιδιώκει να επαναξιολογήσει τα σεισμικά δεδομένα και να αναδείξει την εμπορικότητα της περιοχής.

Η αναζήτηση επενδυτή για τους υδρογονάνθρακες στο «Ιόνιο»

Όπως επίσης προκύπτει από τη συναίνεση που έδωσε η ΕΔΕΥΕΠ, η HELLENiQ ENERGY αναζητά συμμισθωτή «με αποδεδειγμένη εμπειρία στην όρυξη θαλασσίων γεωτρήσεων» για τον εντοπισμό πιθανού κοιτάσματος σε υδρογονάνθρακες. Επίσης ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος θέλει περισσότερο χρόνο για «να διερευνηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας, ώστε να γίνει λήψη απόφασης για την είσοδο στην τρίτη Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών, στην οποία ελάχιστο τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί η όρυξη ερευνητικής γεώτρησης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτή που θα αναλάβει πιθανότητα και operator στην περαιτέρω φάση του ερευνητικού προγράμματος.

Υδρογονάνθρακες

Το θαλάσσιο μπλοκ «Ιόνιο»

Σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά, θέλουν επειδή το συγκεκριμένο μπλοκ γειτνιάζει με το θαλάσσιο «μπλοκ 2», να έχει γίνει κρούση συνεργασίας στην ExxonMobil. Επίσης άλλες πληροφορίες θέλουν αντίστοιχη πρόταση να έχει γίνει και στη Chevron, με την οποία η HELLENiQ ENERGY, όπως προαναφέρθηκε, πρόσφατα ανακοινώθηκε η συμφωνία εισόδου της αμερικανικής στο block 10.

Πηγές αναφέρουν, και τη διερεύνηση πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε άλλους παίκτες του upstream που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η TotalEnergies και η Eni.

Βέβαια, ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος έχει 15 μήνες μπροστά του προκειμένου να πάρει τις τελικές αποφάσεις, οι οποίες εν πολλοίς θα καθορίσουν και την πιθανότητα γεώτρησης στο μπλοκ «Ιόνιο».

Τα χαρακτηριστικά του μπλοκ «Ιόνιο»

Το μπλοκ «Ιόνιο» έχει έκταση 5.001,78 τ.χλμ. Το βάθος της θάλασσας κυμαίνεται από 500 έως 2.800 μέτρα.

Στις αρχές του 2022 πραγματοποιήθηκε ένα νέο πρόγραμμα πρόσκτησης δισδιάστατων (2D) γεωφυσικών δεδομένων στο «Μπλοκ Ιονίου», συνολικού μήκους γραμμών 1.600 χλμ. Επιπλέον, στα τέλη του 2022 έγινε πρόσκτηση 1.150 τ.χλμ. τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών δεδομένων.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Διαχειριστής (HELLENiQ ENERGY) εισήλθε στη δεύτερη Φάση Εξερεύνησης, για να ολοκληρώσει την επεξεργασία και την ερμηνεία των νεοαποκτηθέντων δεδομένων και να ωριμάσει το δυναμικό σε υδρογονάνθρακες της περιοχής έρευνας. Όπως προαναφέρθηκε η HELLENiQ ENERGY ζήτησε κι έλαβε παράταση του δεύτερου σταδίου ερευνών μέχρι τις 9 Οκτωβρίου του 2027. Οπότε και έχει την υποχρέωση να αναλάβει την τρίτη φάση γνωστοποιώντας σχετικό σχέδιο με βάση το οποίο και θα δοθεί νέα παράταση.

Οι γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες

Όπως είναι γνωστό η Energean θα εκτελέσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν 40 χρόνια στο θαλάσσιο «μπλοκ 2» βορειοδυτικά του Ιονίου Πελάγους. Ο χρόνος των εργασιών έχει ανακοινωθεί κι επίσημα πώς θα είναι τον Φεβρουάριο του 2027.

Η εκτίμηση για το δυναμικό φυσικού αερίου στην περιοχή «Ασωπός 1» του «μπλοκ 2» κινείται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα (συγκριτικά η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας είναι 6-7 δισ. κυβικά μέτρα). Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φθάσει έως τα 4622 μέτρα και το κόστος της στα 60-70 εκατ. ευρώ.

Υδρογονάνθρακες

Η είσοδος της Chevron στο θαλάσσιο «μπλοκ 10» και η παράταση κατά 18 μήνες του ερευνητικού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στην αμερικανική με την HELLENiQ ENERGY να εξετάσουν πιο επισταμένα τα σεισμικά δεδομένα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες. Αν τα ευρήματα είναι ικανοποιητικά δεν αποκλείεται τότε το 2028 να έχουμε και νέα γεώτρηση μετά το θαλάσσιο «μπλοκ 2».

Υδρογονάνθρακες

Για την ίδια χρονιά, αν κι εφόσον η HELLENiQ ENERGY βρεί συμμισθωτή στο θαλάσσιο μπλοκ «Ιόνιο» ενδεχομένως να ανοίξει ο δρόμος και για νέα γεώτρηση στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ο διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες

Την ίδια στιγμή, όπως ανακοίνωσε η ΕΔΕΥΕΠ προχωρά σε διεθνή διαγωνισμό για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Ουσιαστικά καλούνται εταιρείες που ειδικεύονται στις γεωφυσικές έρευνες για υδρογονάνθρακες προκειμένου να αναλάβουν τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου Πελάγους και Νότια της Κρήτης.

Απώτερος στόχος είναι η πρόσκτηση νέων σεισμικών δεδομένων που θα ανοίξουν έναν πιθανό νέο γύρο παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν μισθωθεί από επενδυτές.

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