Δημοσκόπηση Prorata: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα λέει το 69%

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Την ύπαρξη έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας που αγκαλιάζει περίπου τα 2/3 της κοινωνίας, καταγράφει, νέα δημοσκόπηση, 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Σφυγμός Ιουλίου της Prorata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αποτιμούν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019) υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δημοσκόπηση Prorata: Το 69% λέει ότι η χώρα πάει προς λάθος κατεύθυνση – Αξιολόγηση με βάση τα φλέγοντα προβλήματα

Στην έρευνα, το 69% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η χώρα κινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, με το περιεχόμενο της δυσαρέσκειας να αφορά πρωτίστως την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τα ζητήματα διαφθοράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ και τα εργασιακά.

Αυτές είναι και οι προτεραιότητες που συγκροτούν το ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνητικές επιδόσεις, όπως σημειώνει ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata, Άγγελος Σεριάτος.

Έτσι η ΝΔ καταγράφει θετικότερες αξιολογήσεις σε πεδία όπως εξωτερική πολιτική, άμυνα, δημόσια ασφάλεια, ενώ αντίθετα η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Τσίπρα, αξιολογείται ευνοϊκότερα σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις τρέχουσες κοινωνικές προτεραιότητες, όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας (34% έναντι 23% της διακυβέρνησης ΝΔ) και η καταπολέμηση της διαφθοράς (37% έναντι 20% της διακυβέρνησης της ΝΔ).

Την ίδια στιγμή, σε άλλα, επίσης υψηλά στην ιεράρχηση των πολιτών πεδία, όπως η υγεία, η παιδεία και η εργασία, κυριαρχεί η άποψη ότι οι δύο κυβερνήσεις είχαν περίπου τις ίδιες επιδόσεις. Η ασυμμετρία μεταξύ θεματικής υπεροχής και κοινωνικής σημαντικότητας αποτελεί στοιχείο-κλειδί για την κατανόηση των ευρημάτων, διότι οι συνολικά περισσότεροι τομείς στους οποίους η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα δεν ευθυγραμμίζονται με τα προβλήματα που η κοινωνία θεωρεί πρωτεύοντα σήμερα, ενώ οι τομείς στους οποίους η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αξιολογείται θετικότερα αντιστοιχούν σε λίγες αλλά κοινωνικά πρώτης γραμμής ανησυχίες, όπως σημειώνει ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata.

Κληθέντες να συγκρίνουν τις δύο περιόδους, οι πολίτες εμφανίζονται ουσιαστικά διχασμένοι: Το 32% θεωρεί ότι καλύτερα τα κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ένα 32% επιλέγει τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, και, τέλος, ένας οριακά μεγαλύτερος όγκος πολιτών (36%) εκτιμάει ότι καμία κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εποχής της.

Σημαντικό τμήμα της κοινωνίας στέκεται επιφυλακτικά απέναντι στην προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Στο ερώτημα για το ποια ενδεχόμενη κυβερνητική εξέλιξη προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, το 38% δηλώνει μια κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναντι 34% που δηλώνει μια κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα ενώ 26% δηλώνει εξίσου ανήσυχο και για τα δύο ενδεχόμενα.

Δημοσκόπηση Prorata: Μονοψήφια διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΕΛΑΣ

Στη μέτρηση της πρόθεσης ψήφου (χωρίς αποχή, άκυρα και λευκά), καταγράφεται ξανά η μονοψήφια διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΕΛΑΣ.

Η Νέα Δημοκρατία από 24% τον Ιούνιο πάει στο 25%, ενώ η ΕΛΑΣ ανεβαίνει στο 15,5% από 14,5%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 8,5% από 9,5%, χάνοντας μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα και “συναντά” έτσι στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ που παραμένει σταθερό στο 8,5%.

Το ΚΚΕ καταγράφει μικρή κάμψη, υποχωρώντας στο 5,5% από 6%. Απώλειες παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση, η οποία πέφτει στο 7% από 8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 2%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3%, η Νέα Αριστερά στο 1%, οι Δημοκράτες επίσης στο 1%, ενώ η Νίκη παραμένει στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,5%.

Aξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν πως δεν έχουν ακόμη αποφασίσει παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς διαμορφώνεται στο 12%, έναντι 12,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Prorata.

Στο ερώτημα «ποιον εμπιστεύεσαι για πρωθυπουργό», η «μάχη» παίζεται μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28% και ο Αλέξης Τσίπρας 18%. Ακολουθούν με σημαντική απόσταση η Μαρία Καρυστιανού (6%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5%. Περίπου ένας στους πέντε (21%) δηλώνει «κανένας».