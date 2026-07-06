AS Company: Στις 13 Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος στους μετόχους

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Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος στους μετόχους της AS Company, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 17.06.2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,1919320536 €/μετοχή, το οποίο έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 132.131 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,1823354509€/ μετοχή.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 (Record Date).

Πώς θα γίνει η καταβολή

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς A.E.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της τράπεζας «Πειραιώς A.E.».

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας από την λήξη του 2026, δηλαδή μέχρι 31-12-2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15 και 253 ΑΚ) και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Από την Τετάρτη, 01.01.2028 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Οδός Ιωνίας).