Προοδευτική: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης η μετοχή της εταιρείας – Τι λέει για το διοικητικό συμβούλιο

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Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. από σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των μετοχών της εταιρείας.

Η Προοδευτική και η αναστολή

Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου παρασχεθεί ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας.

Μετά την απόφαση για αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι στις 30 Ιουνίου είχε ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ., η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2026. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Γεώργιο Κοντολάτη ως πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος, την Ειρήνη Ταξάκη ως αντιπρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος, καθώς και τους Αλέξανδρο Γεωργολόπουλο και Maureen Raymond ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως σύννομη, καθώς βασίζεται στις προβλέψεις του καταστατικού της για την αναπλήρωση και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ., σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι όλες οι αποφάσεις του ανασυγκροτημένου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Euronext Athens, στον ιστότοπό της και στο ΓΕΜΗ, είναι απολύτως νόμιμες.

Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα μέρους του ηλεκτρονικού Τύπου.

Η ΑΤΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1960 ως συνέχεια της 25 ετούς παρουσίας των φορέων της στην αγορά κατασκευής δημοσίων έργων. Η διάρκειά της έχει ορισθεί στα 98 έτη μέχρι το έτος 2058. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.