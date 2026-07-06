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ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η χρέωση 0,80 ευρώ στους καταθετικούς της Alpha – Τι απαντά η τράπεζα

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις χρεώσεις σε λογαριασμούς - Η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ

Τράπεζες 06.07.2026, 14:40
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ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η χρέωση 0,80 ευρώ στους καταθετικούς της Alpha – Τι απαντά η τράπεζα
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Παράνομη κρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ που επιβάλλει η Alpha Bank στους πελάτες που διατηρούν καταθετικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ.

Από την πλευρά της, η Alpha Bank αναφέρει ότι «η απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής του συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της Τράπεζας».

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση που εκδίδεται για το ίδιο θέμα, καθώς είχε προηγηθεί πριν δύο μήνες η με αριθμό 128/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απαγόρευε την ίδια πρακτική στην Εθνική Τράπεζα.

Η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμό 183/2026 απόφασή του απαγορεύει στην ALPHA BANK να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή καταθετικούς λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλό Τρεχούμενο». Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ALPHA BANK και το Πολυμελές Πρωτοδικείο την κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή. «Συνεπώς, η ALPHA BANK υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 0,80 ευρώ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση «η ALPHA BANK, με επιστολές που απέστειλε τον προηγούμενο χρόνο στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων, επικαλούμενη την ιδιότητά τους ως λογαριασμών πληρωμών, γνωστοποιούσε ότι θα προσθέσει στους παραπάνω λογαριασμούς το λεγόμενο πακέτο συναλλαγών my Alpha Benefit Base, δηλαδή ότι θα μπορούν οι καταναλωτές να διενεργούν μία σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Για το λόγο αυτό, οι λογαριασμοί τους θα επιβαρύνονταν με 0,80 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα αν θα κάνουν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Συγχρόνως, έθετε στους καταναλωτές μία δίμηνη προθεσμία, να εναντιωθούν στην επιστολή της, ώστε να μην ισχύσουν η χρέωση και τα “προνόμια”.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Και αυτό γιατί η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα για τις εν λόγω συναλλαγές ήταν αδιαφανής με αποτέλεσμα να δημιουργείται στους καταναλωτές η παραπλανητική εντύπωση ότι μπορούσαν πλέον να διενεργούν δωρεάν συναλλαγές που, ωστόσο, προσφέρονταν ήδη, μεταξύ άλλων και γιατί ο νόμος δεν το επέτρεπε, χωρίς καμία επιβάρυνση. Έτσι, η τράπεζα εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων τις πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, τη μεταφορά χρημάτων έως 500 EUR ημερησίως μέσω IRIS Payments, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού κ.ά.

Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης κατά την εισαγωγή της χρέωσης αυτής. Συνακόλουθα, ο όρος που προβλέπει τη χρέωση αυτή είναι καταχρηστικός και ανίσχυρος. Υποχρεώνει επομένως, την τράπεζα να παύσει να χρεώνει τους καταναλωτές με την παραπάνω μηνιαία επιβάρυνση.

Όπως και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η απόφαση κηρύσσεται από το Δικαστήριο προσωρινά εκτελεστή. Το Δικαστήριο επιβάλλει σε βάρος της τράπεζας και χρηματική ποινή 40.000 ευρώ. Είναι δε επόμενο ότι εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η ALPHA BANK οφείλει να αντιλογήσει τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν στους καταναλωτές εξαιτίας της παραπάνω παράνομης μεθόδευσης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ανωτέρω πακέτο της Alpha Bank παρείχε μόλις τη δυνατότητα ενός εισερχόμενου και ενός εξερχόμενου εμβάσματος (που αν επιτρεπόταν η χρέωσή του αυτή δεν θα υπερέβαινε το ποσό των 0,50 ευρώ), τη στιγμή που στην αγορά προσφέρονται με την ίδια μηνιαία επιβάρυνση πακέτα υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τη δυνατότητα για 50 αντίστοιχες συναλλαγές. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η αδιαφανής και παραπλανητική πληροφόρηση, σε συνάρτηση με τη διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή το πακέτο να επιβάλλεται εξαιτίας της αδράνειας του καταναλωτή στην επιστολή που του αποστέλλεται, σκοπό έχουν να αιφνιδιάζουν τους καταναλωτές, να εκμεταλλεύονται την έλλειψη εξοικείωσής τους και να επιβάλλουν χρεώσεις για υπηρεσίες, για τις οποίες οι καταναλωτές εν τέλει δεν ενδιαφέρονται ή μπορεί να μην έχουν ανάγκη.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι οι τράπεζες συστηματικά τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζοντας τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, επιδιώκουν, με παραπλανητικές και αδιαφανείς μάλιστα μεθόδους, να επιβάλλουν “πακέτα υπηρεσιών”, και όπως αποδεικνύεται στην προκείμενη περίπτωση προσχηματικά, για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πλήξουν σε τελική ανάλυση τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών.

Η απάντηση της Alpha Bank

Από την  πλευρά της η Alpha Bank εξέδωσε απάντηση προς το κοινό η οποία αναλυτικά αναφέρει: «Η Alpha Bank, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και στο ευρύτερο κοινό, επιθυμεί να ενημερώσει για την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αντιπροσωπευτικής αγωγής που άσκησε η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με το πακέτο υπηρεσιών myAlpha Benefit Base.

Το Δικαστήριο απέρριψε τους βασικούς ισχυρισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορούσαν τη νομιμότητα των γενικών όρων συναλλαγών της Τράπεζας κρίνοντας ότι ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν.4537/2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών).

Συνεπώς, η απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής του συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της Τράπεζας.

Παράλληλα, η απόφαση περιλαμβάνει κρίσεις που αφορούν την επάρκεια επιμέρους στοιχείων της έγγραφης ενημέρωσης που παρασχέθηκε προς τους πελάτες. Αυτό θα αντιμετωπιστεί, στις περιπτώσεις που απαιτείται, με αναθεωρημένη, συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες, σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης.

Στο ίδιο πλαίσιο και μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κύκλου ενημέρωσης, η Alpha Bank έχει ήδη παύσει την εφαρμογή της μηνιαίας χρέωσης για το myAlpha Benefit Base για όσους πελάτες είχαν λάβει την έγγραφη ενημέρωση που αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης.

Η Alpha Bank είναι δεσμευμένη στο να προσφέρει στους πελάτες της προγράμματα συναλλαγών με πραγματική αξία, με σαφή και πλήρη ενημέρωση που επιτρέπει στον κάθε πελάτη να απολαμβάνει ένα σύγχρονο πακέτο υπηρεσιών και να αποφασίζει με πλήρη επίγνωση».

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