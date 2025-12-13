Hilton: Ανοίγει δυο νέες πολυτελείς μονάδες σε Σαντορίνη και Αθήνα 

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον στρατηγικούς προορισμούς των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, με τη Hilton να ενισχύει θεαματικά το αποτύπωμά της στη χώρα μέσα από δύο νέες μονάδες υψηλής αισθητικής και παγκόσμιων προδιαγραφών και ανεβάζοντας στις 54, τον συνολικό αριθμό των μονάδων στη χώρα μας.

Η άφιξη του Sandblu Santorini, του πρώτου ξενοδοχείου LXR Hotels & Resorts στην Ελλάδα, και το επίσημο λανσάρισμα του Anise Hotel Athens, το οποίο εντάσσεται στο Tapestry Collection by Hilton, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την ελληνική φιλοξενία.

Sandblu Santorini

Στη Σαντορίνη η Hilton και η RMKA Private Company παρουσιάζουν το Sandblu Santorini, με το οποίο εισέρχεται στην ελληνική αγορά το brand LXR Hotels & Resorts στη χώρα. Το resort, που θα ανοίξει ξανά το καλοκαίρι του 2026, έρχεται να προστεθεί σε μια παγκόσμια συλλογή ανεξάρτητων ξενοδοχείων που αριθμεί πλέον σχεδόν 40 μέλη.

Χτισμένο στις νοτιοανατολικές πλαγιές του νησιού και λίγα λεπτά από τη μαύρη παραλία του Καμαρίου, το Sandblu αναβιώνει την ατμόσφαιρα ενός παραδοσιακού κυκλαδίτικου χωριού, αξιοποιώντας το λευκό, την πέτρα και μοντέρνες υφές που αντανακλούν το φως της Σαντορίνης. Το resort διαθέτει 66 δωμάτια και σουίτες, όλες με ιδιωτική βεράντα και ανεμπόδιστη θέα στην πισίνα ή στο Αιγαίο. Σχεδόν το ένα τρίτο των καταλυμάτων περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ενώ οι τρεις πολυτελείς βίλες προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα.

Anise Hotel Athens

Παράλληλα η Hilton φέρνει το brand Tapestry στην πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με την διεθνή αλυσίδα Aluma Hotels & Resorts. Οι δυο οργανισμοί εγκαινιάζουν επίσημα το Anise Hotel Athens, το πρώτο Tapestry Collection by Hilton στην πρωτεύουσα. Μαζί με τα Adia Hotel Athens, Curio Collection by Hilton και Skylark Hotel Athens, σηματοδοτεί την είσοδο της Aluma στην ελληνική αγορά φιλοξενίας.

Το Anise Hotel Athens βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου, στην καρδιά του Ψυρρή, δίπλα στην ιστορική αγορά των μπαχαρικών και σε μια γειτονιά που συνδυάζει παραδοσιακά καταστήματα, street culture και έντονη νυχτερινή ζωή. Εμπνευσμένο από τον γλυκάνισο —ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αρώματα της Ελλάδας— το ξενοδοχείο εκφράζει μια σύγχρονη, χαλαρή αλλά εκλεπτυσμένη αισθητική.

Η Aluma Hotels & Resorts επιλέγει την Αθήνα ως «σημείο εκκίνησης» της παγκόσμιας επέκτασής της, μελλοντικά σχέδια για νέες μονάδες σε Θεσσαλονίκη και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το brand στοχεύει στη δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν την αυθεντικότητα με το σύγχρονο design.