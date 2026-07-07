Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους

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Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε την εγκατάσταση των πρώτων 388 καμερών ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων σε 100 κρίσιμους κόμβους του Λεκανοπεδίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας.

Οι κάμερες, που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη, αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης των παραβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι νέες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε ειδικούς στύλους και είναι στραμμένες να ελέγχουν το πίσω μέρος των διερχόμενων οχημάτων, ώστε να καταγράφουν με ακρίβεια τον αριθμό κυκλοφορίας και την παράβαση, χωρίς να απαιτείται λήψη εικόνας του οδηγού.

Πρόκειται για εξοπλισμό ιταλικής κατασκευής, ο οποίος έχει συνδεθεί απευθείας με το σύστημα λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις ανάψει το κόκκινο φανάρι.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του νέου συστήματος θα διαδραματίσει η «ειδική λευκή γραμμή» που χαράσσεται αυτές τις ημέρες στο οδόστρωμα, λίγο πριν από τις διαβάσεις των πεζών. Η συγκεκριμένη γραμμή θα αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τη διαπίστωση της παράβασης. Εφόσον ένα όχημα περάσει τη λευκή γραμμή μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου σηματοδότη, ο οδηγός του θα καταγράφεται, ως παραβάτης από το σύστημα.

Οι κάμερες είναι σχεδιασμένες, να καταγράφουν οχήματα που κινούνται ακόμη και με ταχύτητες έως 250 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ διαθέτουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν με ακρίβεια τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή που άναψε το κόκκινο μέχρι τη διέλευση του οχήματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επόμενο βήμα είναι η ένταξη των καμερών στο πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η διασύνδεσή τους με το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι έως τον Αύγουστο θα έχουν ενταχθεί στο σύστημα οι πρώτες 100 κάμερες, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η επίσημη καταγραφή παραβάσεων και η επιβολή των σχετικών προστίμων.

Η διαδικασία βεβαίωσης θα περιλαμβάνει ανθρώπινο έλεγχο πριν από την έκδοση οποιασδήποτε κλήσης. Το υλικό που θα συλλέγεται από τις κάμερες θα αποστέλλεται μέσω ασφαλούς δικτύου VPN στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια στην Τροχαία. Εξειδικευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας θα εξετάζει κάθε περιστατικό, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της παράβασης πριν από την επιβολή προστίμου.

Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση θα διαβιβάζονται πέντε φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση και να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λανθασμένης βεβαίωσης. Μετά την οριστική επιβεβαίωση, η κλήση θα αποστέλλεται ψηφιακά στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω της πλατφόρμας του gov.gr ή με ηλεκτρονική ειδοποίηση.

Η ενεργοποίηση του νέου συστήματος εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στην Αττική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Ιούνιο η Τροχαία κατέγραψε 286 παραβάσεις για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, ενώ την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 579 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Αττική, με απολογισμό 12 νεκρούς και 668 τραυματίες, εκ των οποίων οκτώ σοβαρά. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι η λειτουργία των 388 νέων καμερών της Περιφέρειας Αττικής θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των οδηγών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), λειτουργώντας πρωτίστως αποτρεπτικά και ενισχύοντας την ασφάλεια σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη επικινδυνότητα.

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