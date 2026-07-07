 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς

Τι ανέφερε ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής για τον στόχο του κύκλου εργασιών, το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς - Προέβλeψε ισχυρές επιδόσεις για το 2026 και το 2027 

Ασφαλιστικές 07.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ευχάριστες εκπλήξεις υπόσχεται στους συνομιλητές του για την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μαζαράκης.

Έχοντας πλέον ως βασικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής της στρατηγικής στον διπλασιασμό μέσα στην επόμενη πενταετία, του κύκλου εργασιών στα 1,6 δισ. ευρώ από 850 εκατ. το 2025, επενδύοντας στα δίκτυα πωλήσεων και το bancassurance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους για την επέτειο των 135 χρόνων ιστορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι θα «’έχουμε πολλά καλά νέα και το 2026 αλλά και το 2027».

Πρόσθεσε ότι η είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς στη μετοχική σύνθεση προσφέρει σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη νέα αναπτυξιακή φάση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι επιδόσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως ανέφερε, το 2026 έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα θετικά, με τα αποτελέσματα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τριμήνου να κινούνται πάνω από τους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η φετινή χρήση θα ολοκληρωθεί με αυξημένη κερδοφορία.

Ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε όλα τα κανάλια διανομής, διατηρώντας ισχυρή παρουσία τόσο στο αποκλειστικό δίκτυο πωλήσεων όσο και στο πρακτορειακό δίκτυο. Ωστόσο, και η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να αποδώσει σημαντικά καθώς η Τράπεζα διαθέτει τεχνογνωσία στο bancassurance.

Η έναρξη διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται σύμφωνα με τον ίδιο στις αρχές του 2027. Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος της εταιρείας για την εξαγορά του ΙΑΣΩ, , όπως κυκλοφορεί στην αγορά, ο κ. Μαζαράκης είπε ότι «δεν με αφορά αυτή τη στιγμή».

Η πρόκληση των συμβολαίων υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διαχρονικό ζήτημα του κόστους στον κλάδο υγείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημείωσε ότι ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τον δείκτη του ΙΟΒΕ και συμπλήρωσε ότι το ζητούμενο είναι η εξεύρεση ριζικών λύσεων κυρίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας, μέσω του ελέγχουν του αυξανόμενου κόστους.

Τόνισε την ανάγκη να συγκρατηθεί το κόστος των υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των μακροχρόνιων ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη λήψης πρόσθετων κινήτρων για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα. Έφερε το παράδειγμα των φορολογικών κινήτρων στην ασφάλιση περιουσίας (έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ) και ζήτησε ανάλογα κίνητρα και για τις ασφαλίσεις υγείας. Τέλος επανέλαβε την ανάγκη εφαρμογής των DRGs, έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα το κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon
Νερό: Ο νέος επενδυτικός χάρτης
Business

Ο νέος χάρτης στο νερό και οι επενδύσεις δισ.
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Τράπεζες

Τι ισχύει με τις τραπεζικές χρεώσεις μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Ασφαλιστικές

Το μεγάλο στοίχημα της νέας Εθνικής Ασφαλιστικής 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη

Ένα μήνα μετά την ψήφιση φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μεσίτες και αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις πολυτελών ακινήτων παραμένουν ισχυρές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Τι κρύβει αίτημα της HELLENiQ ENERGY στην ΕΔΕΥΕΠ για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Χρήστος Κολώνας
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Ασφαλιστικές
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νερό: Ο νέος επενδυτικός χάρτης
Business

Ο νέος χάρτης στο νερό και οι επενδύσεις δισ.

Veolia, Suez, AKTOR, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνουν στην αγορά για το...νερό με επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Μάχη Τράτσα
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Τράπεζες

Τι ισχύει με τις τραπεζικές χρεώσεις μετά τις δικαστικές αποφάσεις

Οι τραπεζικές χρεώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Ασφαλιστικές

Το μεγάλο στοίχημα της νέας Εθνικής Ασφαλιστικής 

Τι ανέφερε ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής για τον στόχο του κύκλου εργασιών, το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς - Προέβλeψε ισχυρές επιδόσεις για το 2026 και το 2027 

Αεροδρόμια: Σύγκρουση για τα slots και το σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων
Μεταφορές

Τι συμβαίνει με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση ΥΠΑ, ΔΑΑ, αεροπορικών και ελεγκτών – Πίεση για τήρηση χρονοθυρίδων και καλύτερο συντονισμό σε όλη την αλυσίδα των πτήσεων στα αεροδρόμια

Λάμπρος Καραγεώργος
Nestlé Ελλάς: Κατάρρευση κερδοφορίας το 2025 λόγω εκτίναξης κόστους πρώτων υλών – Τα σχέδια για το 2026
Business

Nestlé Ελλάς: Στις «συμπληγάδες» του κόστους πρώτων υλών

Το ράλι τιμών στις πρώτες ύλες απορρόφησε τα έσοδα από τις αυξημένες πωλήσεις της Nestlé Ελλάς - Πού ποντάρει η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
English Edition

Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years

New analysis by the National Observatory of Athens shows that more than 172,973 acres of land have burned in Attica since 2017, with forest losses reaching 38% of the region's total forest area

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Κοινωνία

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους

Πότε τίθεται σε λειτουργία ο νέος εξοπλισμός – Τι αλλάζει στην επιβολή προστίμων

Κώστας Ντελέζος
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων επιδιώκοντας να δείξουν ότι ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

Παρασκευή Τσιβόλα
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Οδηγίες

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59

Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Γιώργος Πολύζος
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Απόψεις

Ανοχύρωτοι

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Νίκος Αυλώνας
Νερό: Ο νέος επενδυτικός χάρτης
Business

Ο νέος χάρτης στο νερό και οι επενδύσεις δισ.

Veolia, Suez, AKTOR, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνουν στην αγορά για το...νερό με επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Μάχη Τράτσα
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Τράπεζες

Τι ισχύει με τις τραπεζικές χρεώσεις μετά τις δικαστικές αποφάσεις

Οι τραπεζικές χρεώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια

Αγης Μάρκου
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Ασφαλιστικές

Το μεγάλο στοίχημα της νέας Εθνικής Ασφαλιστικής 

Τι ανέφερε ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής για τον στόχο του κύκλου εργασιών, το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς - Προέβλeψε ισχυρές επιδόσεις για το 2026 και το 2027 

Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ
Inside Stories

Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ

Αργά και σταθερά…

Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies