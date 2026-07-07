Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς

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Ευχάριστες εκπλήξεις υπόσχεται στους συνομιλητές του για την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μαζαράκης.

Έχοντας πλέον ως βασικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής της στρατηγικής στον διπλασιασμό μέσα στην επόμενη πενταετία, του κύκλου εργασιών στα 1,6 δισ. ευρώ από 850 εκατ. το 2025, επενδύοντας στα δίκτυα πωλήσεων και το bancassurance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους για την επέτειο των 135 χρόνων ιστορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι θα «’έχουμε πολλά καλά νέα και το 2026 αλλά και το 2027».

Πρόσθεσε ότι η είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς στη μετοχική σύνθεση προσφέρει σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη νέα αναπτυξιακή φάση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι επιδόσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως ανέφερε, το 2026 έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα θετικά, με τα αποτελέσματα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τριμήνου να κινούνται πάνω από τους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η φετινή χρήση θα ολοκληρωθεί με αυξημένη κερδοφορία.

Ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε όλα τα κανάλια διανομής, διατηρώντας ισχυρή παρουσία τόσο στο αποκλειστικό δίκτυο πωλήσεων όσο και στο πρακτορειακό δίκτυο. Ωστόσο, και η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να αποδώσει σημαντικά καθώς η Τράπεζα διαθέτει τεχνογνωσία στο bancassurance.

Η έναρξη διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται σύμφωνα με τον ίδιο στις αρχές του 2027. Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος της εταιρείας για την εξαγορά του ΙΑΣΩ, , όπως κυκλοφορεί στην αγορά, ο κ. Μαζαράκης είπε ότι «δεν με αφορά αυτή τη στιγμή».

Η πρόκληση των συμβολαίων υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διαχρονικό ζήτημα του κόστους στον κλάδο υγείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημείωσε ότι ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τον δείκτη του ΙΟΒΕ και συμπλήρωσε ότι το ζητούμενο είναι η εξεύρεση ριζικών λύσεων κυρίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας, μέσω του ελέγχουν του αυξανόμενου κόστους.

Τόνισε την ανάγκη να συγκρατηθεί το κόστος των υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των μακροχρόνιων ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη λήψης πρόσθετων κινήτρων για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα. Έφερε το παράδειγμα των φορολογικών κινήτρων στην ασφάλιση περιουσίας (έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ) και ζήτησε ανάλογα κίνητρα και για τις ασφαλίσεις υγείας. Τέλος επανέλαβε την ανάγκη εφαρμογής των DRGs, έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα το κόστος των υπηρεσιών υγείας.