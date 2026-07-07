 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε στην Πειραιώς από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026

Τράπεζες 07.07.2026, 11:33
Σχολιάστε
Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 42001:2023 απέκτησε η Πειραιώς, και έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που πιστοποιείται στη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Management System). Η πιστοποίηση καλύπτει το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας και τις εφαρμογές Digital Assistant και Employee Assistant, ενισχύοντας την ετοιμότητά της για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς, κ. Χρήστου Μεγάλου, καθώς και στελεχών της Τράπεζας, της TÜV NORD Hellas S.A. και της Priority Quality Consultants.

Για την πιστοποίηση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Πειραιώς και βασικό μοχλό του ψηφιακού μας μετασχηματισμού. Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001 επιβεβαιώνει ότι αναπτύσσουμε και αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, με διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας, ενδυναμώνουν τους ανθρώπους μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των τραπεζικών υπηρεσιών».

Ο Group Chief Operating Officer της Πειραιώς, κ. Χάρης Μαργαρίτης, δήλωσε: «Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001 αναγνωρίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως τη λειτουργία, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωσή της. Αποτελεί παράλληλα τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν όλες οι μελλοντικές εφαρμογές της Τράπεζας, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας, συμμόρφωσης και υπεύθυνης καινοτομίας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος TÜV NORD Hellas S.A. κυρία Βασιλική Καζάζη, δήλωσε: «Η πιστοποίηση της Πειραιώς κατά το πρότυπο ISO/IEC 42001 αποτελεί ένα ορόσημο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον πρωτοποριακό της ρόλο στην υιοθέτηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πιστοποίηση αυτή δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή μιας διαρκούς δέσμευσης. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και το κανονιστικό της πλαίσιο εξελίσσονται, η υπεύθυνη διακυβέρνηση, η συνεχής αξιολόγηση και η διαρκής βελτίωση θα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Στην TÜV NORD Hellas είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με επίκεντρο τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη καινοτομία».

Ο Αντιπρόεδρος Priority Quality Consultants κ. Λευτέρης Αναστασάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία των εξειδικευμένων συμβούλων της Priority με την Ομάδα της Πειραιώς ήταν εξαιρετική. Kαταφέραμε μαζί να το ολοκληρώσουμε ένα απαιτητικό και απολύτως καινοτομικό έργο, εντός σφιχτού χρονοδιαγράμματος. Είμαστε περήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Πειραιώς, ενώ χαιρόμαστε που συμβάλλαμε στη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου διακυβέρνησης των εφαρμογών ΑΙ. Το timing είναι εξαιρετικό, δεδομένου ότι επίκειται η ψήφιση από τη Βουλή της ελληνικής Νομοθεσίας εναρμόνισης με το AI Act».

Στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης περιλαμβάνονται δύο παραγωγικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: ο Digital Assistant, που υποστηρίζει τους πελάτες μέσω του e-banking και του mobile app, και ο Employee Assistant, που υποστηρίζει τους εργαζομένους μέσω της εσωτερικής πλατφόρμας Yello. Αξιολογήθηκε επίσης το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των μηχανισμών συμμόρφωσης και των διαδικασιών που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ISO/IEC 42001 αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθορίζοντας τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διακυβέρνησης που διασφαλίζει διαφάνεια, λογοδοσία και υπεύθυνη αξιοποίηση. Η πιστοποίηση ενισχύει την ετοιμότητα της Πειραιώς για την εφαρμογή του EU AI Act και επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της να συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με ισχυρή διακυβέρνηση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο
Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος: Nέος πρόεδρος ο Χαράλαμπος Μπεκρής
Τρόφιμα – ποτά

Nέος πρόεδρος των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος ο Χαράλαμπος Μπεκρής
ΤτΕ: Διευκρινίσεις για τιτλοποιήσεις, Ηρακλή και διαχείριση δανειακών απαιτήσεων
Τράπεζες

Τράπεζα της Ελλάδος: Εντός αρμοδιοτήτων μας η απάντηση για τις δανειακές απαιτήσεις
Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα
Business

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος για τις πολυκατοικίες
Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Business

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα» στις δανειακές συμβάσεις,
Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;
Τα νέα της αγοράς

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τράπεζες
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

ΤτΕ: Διευκρινίσεις για τιτλοποιήσεις, Ηρακλή και διαχείριση δανειακών απαιτήσεων
Τράπεζες

Τράπεζα της Ελλάδος: Εντός αρμοδιοτήτων μας η απάντηση για τις δανειακές απαιτήσεις

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η παροχή πληροφοριών για εποπτευόμενα ιδρύματα περιορίζεται από το υπηρεσιακό και επαγγελματικό απόρρητο

Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα
Business

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος για τις πολυκατοικίες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες - Στο στόχαστρο, απαρχαιωμένοι κανονισμοί, κοινόχρηστα

Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Business

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα» στις δανειακές συμβάσεις,

Θεσπίζεται διπλό πλαφόν και στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό κόστος πίστωσης

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;
Τα νέα της αγοράς

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

Οι σύγχρονοι κίνδυνοι απαιτούν εξειδικευμένη χαρτογράφηση και στη NAK Insurance Brokers απαντάμε με υψηλή τεχνογνωσία, analytics και tailor-made λύσεις διαχείρισης κινδύνου

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μηχανικών, τεχνικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε στην Πειραιώς από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρέσυρε τις ευρωαγορές η πτώση του DAX

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Πολυμελής, δικομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ επισκέφτηκε το ΥΠΕΝ

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η έκδοση εταιρικών ομολόγων από την Amazon ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX
Markets

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX

Στα 235 δολάρια η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 45,1%

Τουρισμός: Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Τουρισμός

Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ

H συνεργασία βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση

Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line
World

Η ασφαλιστική CFC προσλαμβάνει νέο CEO ενόψη IPO στο Λονδίνο

H CFC, επιχείρηση που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, διερευνά στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εισαγωγής στο LSE

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακοπή του ανοδικού σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διέκοψε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διανυκτερεύσεις: Tο 31% του ετήσιου αριθμού καταγράφονται Ιούλιο – Αύγουστο – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Οι 60 ημέρες που κρίνουν ολόκληρη την τουριστική σεζόν

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αντιπροσώπευαν το 31% του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Υπό την πίεση των τσιπ
Wall Street

Υπό την πίεση των τσιπ η Wall Street

Η Wall Street εμφανίζει εκ νέου τάσεις απομάκρυνσης από τις εταιρείες που συνδέονται με AI

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη
Green

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

O καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες».

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον Μάιο και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέο σχέδιο για ασφαλή χρήση της AI και ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας
Τεχνολογία

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο δράσης για AI και κυβερνοασφάλεια

Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην ασφαλή χρήση προηγμένων μοντέλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων AI για την κυβερνοάμυνα

Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη
Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F-35

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies