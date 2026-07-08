Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει αυτή τη στιγμή στους δημοσιογράφους μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, πολύ, πολύ σκληρά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα τους χτυπήσουν σκληρά και πάλι απόψε».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τους έδωσα μια μικρή προειδοποίηση, θα τους χτυπήσουμε σκληρά και πάλι απόψε».

Δείτε σχετικό βίντεο:

BREAKING: Trump on Iran: I will probably hit them hard again tonight. I give them a little warning. pic.twitter.com/2ceaL6CAXM — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Το Ιράν παραβιάζει «κάθε μέρα» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Λένε ψέματα, εξαπατούν, σκότωσαν ανθρώπους», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την κριτική που συχνά ασκεί για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα με το Ιράν που είχε συνάψει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις χειρότερες τραγωδίες».

«Η δική μας συμφωνία αποτελεί εμπόδιο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η δική του συμφωνία ήταν ο δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Δεν θα κατασκευάσουν ποτέ πυρηνικό όπλο στο πλαίσιο της δικής μας συμφωνίας. Αλλά δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία – ίσως το κάνουμε και χωρίς συμφωνία», επισήμανε.

Δείτε σχετικό απόσπασμα:

Trump: JCPOC—what a terrible deal. I call it the Obama nuclear waste deal. pic.twitter.com/9E44uQnPpC — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «δεν είναι χαρούμενος με ό,τι κάνουν οι Ιρανοί», προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει την αλλαγή καθεστώτος, αλλά τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν είναι πλέον ο τραμπούκος» της Μέσης Ανατολής και επανέλαβε τη δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα σήμερα, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του Ιράν ως «τρελή» (σ.σ. χρησιμοποίησε τη λέξη «cuckoo»).

(Το κείμενο ανανεώνεται)

Πηγή: In.gr