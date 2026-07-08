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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο -2% φρέναρε το sell off

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το άκρως αρνητικό κλίμα που δημιούργησε η δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Xρηματιστήριο Αθηνών 08.07.2026, 17:36
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο -2% φρέναρε το sell off
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το άκρως αρνητικό κλίμα που δημιούργησε η δημόσια παραδοχή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο είχε αποτελέσει τη βάση για την εύθραυστη εκεχειρία του Ιουνίου, «έχει τελειώσει».

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,14% στις 2.487,60 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.520,90 μονάδων (-0,83%) και 2.457,35 μονάδων (-3,33%). Ο τζίρος ανήλθε στα 360,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,9 εκατ. τεμάχια αξίας 41,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,17% στις 6.314,54 μονάδες, ενώ στο -1,69% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.146,21 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,11% στις 2.798,21 μονάδες.

«Έσβησαν» τα κέρδη του Ιουλίου για τον Γενικό Δείκτη

Ότι «έχτισε» το ελληνικό χρηματιστήριο τον Ιούλιο πήγε να «γκρεμιστεί» σήμερα στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η έντονη αύξηση της αβεβαιότητας οδήγησε τους επενδυτές σε μαζικές κινήσεις αποφυγής ρίσκου. Παρόλα αυτά, στο κλείσιμο ο γενικός δείκτης έσωσε τα επίπεδα των 2.484 μονάδων, με το γύρισμα της Motor Oil να αποδεικνύεται καθοριστικό.

Ύστερα από ένα σύντομο διάστημα σχετικής αποκλιμάκωσης, οι αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα ανησυχίας, το οποίο προκλήθηκε από τη ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το διεθνές περιβάλλον άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες, με τις αγορές να εγκαταλείπουν το κλίμα αισιοδοξίας των προηγούμενων ημερών και να στρέφονται εκ νέου στην ασφάλεια.

Η αφορμή δόθηκε από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η απάντηση του Ιράν ήταν άμεση, με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ η Ουάσιγκτον προχώρησε παράλληλα στην ανάκληση της προσωρινής άδειας που επέτρεπε τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε τέλος στις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο είχε αποτελέσει τη βάση για την εύθραυστη εκεχειρία του Ιουνίου, «έχει τελειώσει».

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους ότι καταρρέει το μοναδικό διπλωματικό πλαίσιο που είχε επιτρέψει στις διεθνείς αγορές να ανακτήσουν την ψυχραιμία τους μετά τις εντάσεις του προηγούμενου μήνα. Παράλληλα, επανήλθαν οι ανησυχίες για πιθανή επαναφορά περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν μπόρεσε να διαφοροποιηθεί από τη διεθνή εικόνα. Η ελληνική αγορά, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε υπεραποδώσει και επιχειρούσε να διευρύνει τα κέρδη της χρονιάς, βρέθηκε στο επίκεντρο ισχυρών ρευστοποιήσεων, καθώς τα διεθνή χαρτοφυλάκια περιόρισαν την έκθεσή τους σε μετοχικούς τίτλους.

Η υποχώρηση του Γενικού Δείκτη είχε ως αποτέλεσμα να εξαλειφθούν τα κέρδη που είχαν καταγραφεί από τις αρχές του Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα, η εγχώρια αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αιφνίδιες γεωπολιτικές εξελίξεις που μεταβάλλουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy έκλεισε με απώλειες 6,07%, με τις Λάμδα και Aegean να ακολουθούν με πτώση 4,71% και 4,14% αντίστοιχα. Άνω του 3% ήταν οι απώλειες σε Metlen, Allwyn, Βιοχάλκο, Coca Cola και Optima Bank, και άνω του 2% σε Credia Bank, Εθνική, ΔΑΑ, Alpha Bank, Jumbo, Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η πτώση σε ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ και Κύπρου ξεπέρασε το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκελισαν οι Eurobank, ΔΕΗ, Τιτάν και Aktor. Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε με κέρδη 0,83% και η Motor Oil ολοκλήρωσε στο +0,61%.

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