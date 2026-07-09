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Καύσιμα: Σημάδια έλλειψης προσφοράς, παρά τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου

Τα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση ντίζελ στην Ευρώπη έφτασαν σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη

Πετρέλαιο 09.07.2026, 21:14
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Καύσιμα: Σημάδια έλλειψης προσφοράς, παρά τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Οι αγορές βενζίνης και ντίζελ δείχνουν σημάδια έλλειψης εφοδιασμού καυσίμων, παρά τις σχετικά χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ενεργειακός κλονισμός από τον πόλεμο με το Ιράν ενδέχεται να απέχει πολύ από το τέλος του.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενδέχεται σύντομα να περιορίσουν τη ζήτηση των καταναλωτών

Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν μετά την διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, καθώς από το θαλάσσιο πέρασμα στον Περσικό Κόλπο διακινείτο περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση.

Ωστόσο, ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του περασμένου μήνα — και έχουν αυξηθεί σχετικά ήπια λόγω των νέων συγκρούσεων που έχουν σημειωθεί έκτοτε — οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που βαρύνουν τη βιομηχανία και τους καταναλωτές —και ανησυχούν τις κεντρικές τράπεζες— αναμένεται να συνεχιστούν, ακόμη και αν η ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει βελτιωθεί.

Απαγόρευση εξαγωγών από Ρωσία

Η πίεση στις αγορές καυσίμων εντάθηκε αυτή την εβδομάδα, αφού η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας έπληξαν διυλιστήριά της και αύξησαν τον κίνδυνο εγχώριας έλλειψης.

Το χάσμα μεταξύ των τιμών των καυσίμων και του αργού πετρελαίου — που αποτελεί δείκτη των περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων — έχει διευρυνθεί απότομα, ακόμη και καθώς τα διυλιστήρια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αγωνίζονται να απορροφήσουν την υπερπροσφορά αργού πετρελαίου που προέρχεται από την αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και από τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Απλά δεν υπάρχει πλέον επαρκής διυλιστική ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό», δήλωσε ο αναλυτής της Sparta Commodities, Νιλ Κρόσμπι, προσθέτοντας ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενδέχεται σύντομα να περιορίσουν τη ζήτηση των καταναλωτών.

Τα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση ντίζελ στην Ευρώπη έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 60 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, αφότου η Ρωσία ανακοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ. Η ευρωπαϊκή βενζίνη διαπραγματευόταν αυτή την εβδομάδα με πριμ περίπου 41 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με το αργό πετρέλαιο, το υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των διαταραχών λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στις ΗΠΑ, το συμβόλαιο άμεσης παράδοσης «Nymex 3-2-1 crack spread», ένα δείκτη της κερδοφορίας των διυλιστηρίων, έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 64,58 δολαρίων ανά βαρέλι στις 8 Ιουλίου.

Οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ και πετρελαίου κίνησης παρουσίαζαν ήδη πτωτική τάση πριν από τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας, φτάνοντας σε ιστορικό χαμηλό περίπου 400.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, ενώ μέχρι στιγμής τον Ιούλιο έχουν μειωθεί σε λιγότερο από το μισό αυτού του επιπέδου.

Τα περιθώρια κέρδους του ντίζελ στην Ασία έχουν ανέλθει σε υψηλά επίπεδα περίπου ενός μήνα, καθώς οι traders αναμένουν περιορισμό της προσφοράς στις δυτικές αγορές, παρόλο που η Ασία παραμένει σχετικά καλά εφοδιασμένη.

Η Ναταλία Λοσάδα της Energy Aspects δήλωσε ότι η απαγόρευση εξαγωγών της Ρωσίας θα αναγκάσει μεγάλους αγοραστές, όπως η Βραζιλία, η Τουρκία και χώρες της Βόρειας και Δυτικής Αφρικής, να αναζητήσουν εναλλακτικά φορτία από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να βρεθεί ενδεχομένως να ανταγωνίζεται για λιγότερες διαθέσιμες προμήθειες.

Μια κρίση εφοδιασμού με ντίζελ θα ερχόταν σε μια δυσάρεστη στιγμή για τους αγρότες σε ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υψηλότερα έξοδα καυσίμων εν όψει της φθινοπωρινής περιόδου συγκομιδής.

Χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων σε καύσιμα

Τα περιθώρια κέρδους της βενζίνης έχουν επίσης αναρριχηθεί σε νέα υψηλά επίπεδα, αφού παρουσίασαν ενδείξεις έλλειψης εν όψει της περιόδου αιχμής των καλοκαιρινών μετακινήσεων στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ βρέθηκαν, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 3 Ιουλίου, στα χαμηλότερα επίπεδα για τις αρχές Ιουλίου από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών (Energy Information Administration).

Στην Ασία, τα χαμηλά αποθέματα συνέβαλαν στη στήριξη των τιμών, παρά τις προσδοκίες για αύξηση των εξαγωγών καυσίμων από την Κίνα.

Συνολικά, τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων στον ΟΟΣΑ παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2019, παρά την ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα της άνοιξης, γεγονός που υπογραμμίζει τα περιορισμένα αποθέματα ασφαλείας στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων και τις καθιστά ευάλωτες σε περαιτέρω διαταραχές της προσφοράς.

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