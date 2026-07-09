Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

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Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας και τη θωράκιση της οικονομικής σταθερότητας απηύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στη σημερινή συνεδρίαση του σώματος στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα τόνισε ότι το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί πραγματικότητα έως το 2029, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται σε δύο πυλώνες: έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα (το ψηφιακό ευρώ) και την απελευθέρωση της ιδιωτικής καινοτομίας γύρω από τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) και την ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (tokenization).

Σημειώνεται ότι νωρίτερα με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, καθώς και με έγκριση με ανάταση χεριών όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταβολή τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία, ανάπτυξη και παραμονή «ευρωπαίων πρωταθλητών» στην ήπειρο.

Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι κίνδυνοι

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Eurogroup έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που φέρνει η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αναφερόμενος στα πιο πρόσφατα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το Mythos της Anthropic, επεσήμανε ότι έχουν την ικανότητα να αποκαλύψουν ευπάθειες σε σχεδόν κάθε σύστημα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη για πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων και των κινδύνων, εκφράζοντας παράλληλα την προσμονή του για τη σχετική συζήτηση με τον Arthur Mensch, Διευθύνοντα Σύμβουλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας AI, Mistral.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η Ευρώπη διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την επιστημονική έρευνα και τα απαραίτητα κεφάλαια, ωστόσο υστερεί στη μετατροπή αυτών των πόρων σε επενδύσεις, ένα πεδίο στο οποίο κάλεσε τους ομολόγους του να γίνουν πιο φιλόδοξοι.

Ανθεκτικότητα μέσω μεταρρυθμίσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε η κρίση να αποδειχθεί προσωρινή, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι προβλέψεις είναι αδύνατες. «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις της κρίσης για την Ευρώπη ήταν κατά 12% μικρότερες, βάσει στοιχείων του ΔΝΤ, χάρη στις στοχευμένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αναφορικά με την ισπανική πρόταση για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου (European safe asset), ο Πρόεδρος του Eurogroup διευκρίνισε ότι το θέμα θα συζητηθεί, αλλά σημείωσε πως ιστορικά δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από αυτό, παρά την κοινή παραδοχή για αυξημένες επενδυτικές ανάγκες στην Ευρώπη.

Συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε την αυριανή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, με βασικό αντικείμενο το πρόγραμμα εργασίας του Eurogroup και τις προτεραιότητες της Κομισιόν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU), με στόχο την ολοκλήρωση του πακέτου μέτρων για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών έως το τέλος του έτους.