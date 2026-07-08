Πιερρακάκης: Οι τρεις επιλογές της Ευρώπης για την ανταγωνιστικότητα

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Στις τρεις επιλογές της Ευρώπης για την ανταγωνιστικότητα αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 30ου Government Roundtable του Economist σε πάνελ με τη θεματική «Είναι η Ευρώπη επενδύσιμη;» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο απαραίτητο τεχνολογικό δόγμα που πρέπει να δημιουργήσει η Ευρώπη, στην Ένωση Αποταμιεύσεων, αλλά και στο ψηφιακό ευρώ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόκληση της Ευρώπης να μεταβεί από το «τι πρέπει να κάνει» στο «τι μπορεί να κάνει» όσον αφορά την ανάπτυξη και την ενίσχυση της παραγωγικότητάς της, με αφετηρία τις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι.

Οι τρεις επιλογές και ο Πιερρακάκης

«Έχουμε τρεις επιλογές κατά την άποψή μου στην τεχνολογία. Πρώτον να είμαστε στην ηγεσία, να διαλέξουμε τους τομείς που είμαστε ηγέτες και να τους αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο.

Δεύτερον να χτίσουμε, να διαλέξουμε τους τομείς που δεν έχουμε πλεονέκτημα, αλλά μπορούμε να οικοδομήσουμε. Όμως αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκές εκδοχές των πάντων είμαστε λάθος. Έχουμε συγκεκριμένη χρηματοδότηση και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στους τομείς που έχουμε πλεονέκτημα. Η τρίτη επιλογή είναι ένα πολύ έξυπνο ρυθμιστικό πλαίσιο», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Πρέπει να φτιάξουμε τα του οίκου μας, δηλαδή να έχουμε μια ανάπτυξη της Ένωσης Αποταμιεύσεων που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει κάποιος να μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτές τις επενδύσεις, π.χ μια νεοφυή επιχείρηση.». Πρέπει κάποιος να μπορεί να έχει όλους τους μηχανισμούς χρηματοδότησης στην Ευρώπη, ώστε όλες οι φιλοδοξίες του να μπορούν να εκπληρωθούν εντός της ευρωπαϊκής Ηπείρου».

Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε «πρωτίστως πρέπει να αξιολογήσουμε τις προεκτάσεις της. Εδώ έχουμε πάλι μια δυαδικότητα, από τη μία πλευρά είναι σαν ένας αγώνας ταχύτητας, από την άλλη πλευρά θυμίζει τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε την πρότασή του για κοινή δημοπράτηση του φάσματος συχνοτήτων 5G και 6G στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, «καθώς αναζητούμε νέους πόρους σε επίπεδο πολιτικό και δημοσιονομικό, ίσως πρέπει να σκεφτούμε με πιο φιλόδοξο τρόπο, κάνοντας ένα πιο κεντρικό σύστημα δημοπρασιών και έτσι να χρησιμοποιήσουμε και να μοχλεύσουμε ένα ποσό» για την ανάπτυξη Τεχνολογιών στην ΕΕ. «Αυτό σημαίνει περισσότερους πόρους και ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι», τόνισε.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία περιέγραψε ως πεδίο άμεσης στρατηγικής πίεσης για την Ευρώπη. «Πρωτίστως πρέπει να αξιολογήσουμε τις προεκτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ έχουμε πάλι μια δυαδικότητα: από τη μία πλευρά είναι σαν ένας αγώνας ταχύτητας, από την άλλη πλευρά θυμίζει τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών», είπε.

Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή απάντηση δεν μπορεί να είναι πρόχειρη ούτε αποσπασματική. «Χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις», υπογράμμισε, προσθέτοντας σε άλλο σημείο ότι «τα συστήματά μας είναι παλιά» και άρα απαιτείται βαθύς τεχνολογικός εκσυγχρονισμός.

Αναφερόμενος στην έννοια της κυριαρχίας και της ανθεκτικότητας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πιο ώριμο ορισμό της στρατηγικής της θέσης στον κόσμο. «Πρέπει να μπορείς να ορίσεις τι σημαίνει κυριαρχία, οπότε πρέπει να έχεις μια ευρωπαϊκή στρατηγική επί αυτού», είπε, προσθέτοντας ότι «ζούμε σε έναν κόσμο αλληλεξάρτησης, υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις και μεταπτώσεις, το ερώτημα είναι το πόσο ισχυρός είσαι όταν κάθεσαι στο τραπέζι».

Κατά τον ίδιο, η ανθεκτικότητα δεν ταυτίζεται με απομόνωση, αλλά με ενίσχυση ικανοτήτων και έξυπνες συμπράξεις. «Μπορείς να αναπτύξεις την επάρκειά σου σε διάφορους τομείς περαιτέρω. Έτσι κατ’ εμέ αναπτύσσεις την ανθεκτικότητα. Χρειάζεσαι πολύ έξυπνες, ευφυείς συνέργειες», ανέφερε.