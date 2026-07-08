Seanergy Maritime: Επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της Seanergy Maritime Holdings Corp., με τους συντονιστές κύριους αναδόχους AXIA Ventures Group και Τράπεζα Πειραιώς να ανακοινώνουν ότι αντλήθηκαν συνολικά 100 εκατ. ευρώ από την έκδοση 100.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 202,8 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,03 φορές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με την τελική απόδοση και το ετήσιο επιτόκιο να διαμορφώνονται στο 4,90%.

Η κατανομή της έκδοσης

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, από το σύνολο των ομολογιών οι 92.000, ήτοι το 92%, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 8.000, δηλαδή το 8%, διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου 2026 και η ανακοίνωση εκδόθηκε από τη Seanergy Maritime Holdings Corp. στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

Η εταιρεία πρόκειται να εισαγάγει τις ομολογίες προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens. Όπως επισημαίνεται, οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, καθώς η ανακοίνωση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Το επίπεδο της ζήτησης δείχνει το ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς για την έκδοση, σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις στα εταιρικά ομόλογα εξακολουθούν να αποτελούν ελκυστική επιλογή για ένα μέρος των επενδυτών. Η υπερκάλυψη κατά λίγο πάνω από δύο φορές καταγράφει ικανοποιητική απορρόφηση της προσφοράς και δίνει στην έκδοση σαφή επενδυτική βάση.

Στο σκέλος της διανομής, η σαφής υπεροχή των ιδιωτών επενδυτών υποδηλώνει ότι η έκδοση προσέλκυσε κυρίως εγχώριο λιανικό ενδιαφέρον. Η συμμετοχή ειδικών επενδυτών, αν και μικρότερη σε ποσοστό, συμπληρώνει την εικόνα μιας ευρείας τοποθέτησης στην αγορά.

Σε επίπεδο αγοράς, η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ενισχύει την εικόνα της Seanergy Maritime Holdings Corp. στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και προσθέτει νέα χρηματοδοτική δυνατότητα στην εταιρεία. Η τελική απόδοση 4,90% αποτυπώνει και το κόστος δανεισμού που διαμορφώθηκε από τη διαδικασία της προσφοράς.