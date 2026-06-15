Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ

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Σε νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους περίπου 6,94 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΟΤ, κάτι το οποίο αναμένεται να ωφελήσει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Η σχετική κίνηση, η οποία είχε προαναγγελθεί -εδώ και καιρό- αφορά δάνεια του GLF με αρχικές λήξεις το 2029 και τα έτη 2033-2035. Το παραπάνω έχει ήδη εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Συνολικά, από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε επτά πρόωρες αποπληρωμές δανείων, ύψους περίπου 29,3 δισ. ευρώ, ενώ με τη σημερινή πρόωρη αποπληρωμή το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 36 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να βελτιωθεί το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος, με την ωφέλεια από τη φετινή πρόωρη αποπληρωμή να αγγίζει το 2,5%, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες καλά το θέμα.

Η εικόνα για το δημόσιο χρέος

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το 136,8% από 146,1% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στην ΕΕ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρείται πιθανό το σενάριο η χώρα μας να μην είναι η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, αλλά να ξεπεραστεί από την Ιταλία.

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο, το επόμενο θα είναι η πτώση κάτω του δημοσίου χρέους από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Προς το ΔΝΤ

Κατά την περίοδο 2019-2022 πραγματοποιήθηκαν τρεις πρόωρες αποπληρωμές δανείων του ΔΝΤ, συνολικού ύψους 6,478 δισ. SDR (Special Drawing Rights – Ειδική λογιστική μονάδα συναλλαγματικών διαθεσίμων που ορίζεται από το ΔΝΤ), που αντιστοιχούσαν σε περίπου 8,17 δισ. ευρώ:

-Νοέμβριος 2019: 2,182 δισ. SDR (περίπου 2,7 δισ. ευρώ)

-Μάρτιος 2021: 2,786 δισ. SDR (περίπου 3,6 δισ. ευρώ)

-Απρίλιος 2022: 1,510 δισ. SDR (περίπου 1,87 δισ. ευρώ)

Με την τρίτη αποπληρωμή του Απριλίου 2022 εξοφλήθηκαν πλήρως όλα τα δάνεια της Ελλάδας προς το ΔΝΤ.

Το πρώτο μνημόνιο

Από το 2022 έως το 2025 η Ελλάδα πραγματοποίησε τέσσερις πρόωρες αποπληρωμές δανείων του GLF, συνολικού ύψους 21,157 δισ. ευρώ:

-Δεκέμβριος 2022: 2,645 δισ. ευρώ (δάνεια με λήξη το 2023)

-Δεκέμβριος 2023: 5,290 δισ. ευρώ (δάνεια με λήξη τα έτη 2024 και 2025)

-Δεκέμβριος 2024: 7,935 δισ. ευρώ (δάνεια με λήξη τα έτη 2026, 2027 και 2028)

-Δεκέμβριος 2025: 5,287 δισ. ευρώ (δάνεια με λήξη την περίοδο 2033-2039 και μέρος του 2040)

-Ιούνιος 2026: 6,943 δισ. ευρώ (δάνεια με λήξη τα έτη 2029-α΄και β΄τρίμηνο-, 2033,2034 και 2035 -α’ και β’ τρίμηνο)