Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις

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Την ανάγκη προσέλκυσης μεγάλων και ποιοτικών επενδύσεων ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Όπως τόνισε, η πραγματική οικονομία χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, αλλά κυρίως επενδύσεις υψηλότερης ποιότητας, ενώ καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Ο κ. Μυλωνάς συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο The global economy on 2026 and beyond — Financing Europe and Greece’s future, μαζί με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Boris Vujcic. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και το ερώτημα ποιος τελικά τις χρηματοδοτεί.

Το ελληνικό παράδειγμα

Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ότι η Ευρώπη συνήθως στρέφεται προς τις ΗΠΑ για να βρει απαντήσεις, ωστόσο και από την ελληνική εμπειρία μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα διδάγματα. Όπως είπε, η Ελλάδα κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών μέσω διαρκούς δημοσιονομικής προσπάθειας, με πρωτογενή πλεονάσματα μεταξύ 3% και 5% του ΑΕΠ, αλλά και με αμυντικές δαπάνες που ανήλθαν περίπου στο 3% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα υλοποίησε μια επιτυχημένη ατζέντα μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, η ενέργεια και το φορολογικό καθεστώς, ενώ κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει τις επενδύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τον ίδιο, η ευρύτερη πολιτική συναίνεση αποτελεί επίσης κρίσιμη προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, κάτι που η Ευρώπη ακόμη δεν έχει καταφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η ποιότητα των επενδύσεων

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η δεύτερη βασική προϋπόθεση δεν είναι μόνο το ύψος των επενδύσεων, αλλά και η ποιότητά τους. Σε αυτό αποδίδει, όπως είπε, και τη διαφορά παραγωγικότητας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς στις ΗΠΑ περίπου το 40% των επενδύσεων αφορά την υψηλή τεχνολογία, σε ένα περιβάλλον κεφαλαιαγορών που αποδέχονται μεγαλύτερο ρίσκο.

Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25%, επίπεδο που, όπως σημείωσε, είναι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε και τη σημασία των κεφαλαιουχικών επενδύσεων των τραπεζών σε ΙΤ και ψηφιακή τεχνολογία.

Η ανάγκη για Ένωση Κεφαλαιαγορών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στην ανάγκη υλοποίησης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, προκειμένου να ενισχυθεί η διάθεση ανάληψης κινδύνων και να αυξηθεί η συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων, όπως το private equity και το venture capital. Όπως τόνισε, η διαφορετική χρηματοοικονομική δομή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που εξηγούν την υψηλότερη παραγωγικότητα των ΗΠΑ.

Κλείνοντας, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι η Ευρώπη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, όμως η υλοποίηση παραμένει η μόνιμη πρόκληση, καθώς απαιτεί συντονισμό πολλών επιπέδων διακυβέρνησης και συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών. Η παρέμβασή του αποτύπωσε την ανάγκη για πιο αποφασιστική επενδυτική και θεσμική κινητοποίηση στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.