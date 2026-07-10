Γκίκας Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση

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Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να κατευθύνει περισσότερους πόρους σε ψηφιακές τεχνολογίες, καινοτομία και κρίσιμες υποδομές ανέδειξε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας και καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο 30ό Ετήσιο Συνέδριο του Economist. Ο κ. Χαρδούβελης συμμετείχε σε πάνελ με τον οικονομολόγο και πρώην μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Πέτερ Μπόφινγκερ, με αντικείμενο τις αναπτυξιακές προκλήσεις της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ σε όρους παραγωγικότητας, ενώ η δημογραφική γήρανση περιορίζει τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές και εντείνει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Όπως τόνισε, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η συνολική έλλειψη επενδύσεων, αλλά η ανεπαρκής διοχέτευσή τους σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Χρειάζεται καλύτερη στόχευση

Ο κ. Χαρδούβελης σημείωσε ότι, παρότι το συνολικό δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης παραμένει διαχειρίσιμο σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και τα υψηλά επίπεδα χρέους σε αρκετά κράτη-μέλη περιορίζουν τον διαθέσιμο επενδυτικό χώρο. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερη οικονομική ενοποίηση και ενίσχυση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς ώστε η Ευρώπη να ανακτήσει δυναμική και διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα διαρθρωτικά προβλήματα που αναδεικνύονται και στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Όπως εξήγησε, ο κατακερματισμός στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο, ενώ οι εμπορικοί φραγμοί μεταξύ των χωρών της ΕΕ λειτουργούν στην πράξη σαν δασμοί.

Η Ένωση Αποταμιεύσεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χαρδούβελης στην ανάγκη άρσης του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των αγορών κεφαλαίου και του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Καθοριστικό ρόλο, όπως είπε, αναμένεται να διαδραματίσει η πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς στόχος της είναι να κατευθυνθούν πιο αποτελεσματικά οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων προς τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τάχθηκε υπέρ της εναρμόνισης και απλοποίησης των ρυθμιστικών πλαισίων, της μείωσης του ρυθμιστικού κόστους και της υιοθέτησης κατάλληλων βιομηχανικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως σημείωσε, τέτοιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον.

Συντάξεις, αγορά εργασίας και άμυνα

Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στις αγορές εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η εργασιακή κινητικότητα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές υπαρξιακές απειλές και να επιδιώξει τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας μέσω επενδύσεων στην κοινή άμυνα, την καινοτομία και τα κρίσιμα ορυκτά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει τρόπο να αποφασίζει ταχύτερα, θέτοντας ζήτημα αλλαγής του τρόπου λήψης συλλογικών αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η τοποθέτησή του αποτυπώνει την ανάγκη για πιο φιλόδοξη και πιο λειτουργική ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.