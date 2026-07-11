Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα

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Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τροφοδότησαν τις ανησυχίες για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent έκλεισαν με άνοδο που πλησίασε το 5% στα 76,01 δολάρια το βαρέλι και του West Texas Intermediate (WTI) κατά 4% στα 71,41 δολάρια.

Μιλώντας στο Reuters η Βαντάνα Χάρι στην εταιρεία ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights επεσήμανε ότι «Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά των μέσων της εβδομάδας, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι διαμετακομίσεις στο Ορμούζ έχουν σχεδόν σταματήσει, χωρίς σαφή σημάδια για το πότε θα μπορούσε να επανεκκινήσει η κανονική επανεκκίνηση».

Η προειδοποίηση του ΔΟΕ

Η πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ανατρέψει την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για σημαντικό πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού.

Ο ΔΟΕ ανέφερε ότι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου θα είναι σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ σταματήσουν ξανά.

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ και ως εκ τούτου τα διυλιστήρια του Κόλπου δεν μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους μειώνοντας τις δραστηριότητές τους.

Οι εξελίξεις έχουν καθυστερήσει την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο μετέφερε περίπου το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια κατανάλωση βενζίνης παρέμεινε υψηλή, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές. «Ως αποτέλεσμα, οι αντλήσεις από τα αποθέματα της βιομηχανίας έχουν ξεπεράσει τα κανονικά ποσοστ, ανέφερε»ανέφερε η έκθεση του ΔΟΕ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Εάν η τάση συνεχιστεί και τα διυλιστήρια παραμείνουν παρεμποδισμένα από τη σύγκρουση, οι προμήθειες βενζίνης θα παραμείνουν περιορισμένες αυτό το καλοκαίρι, ανέφερε. Οι βασικές τιμές αργού πετρελαίου μειώθηκαν μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου για την παράταση της εκεχειρίας.

Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε περισσότερο από 4% τον Ιούνιο, δήλωσε ο ΔΟΕ. Οι τιμές για τα περισσότερα διυλισμένα προϊόντα μειώθηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ωθώντας τη διαφορά μεταξύ των πρώτων υλών των διυλιστηρίων και της παραγωγής σε υψηλά τετραετίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά την ανταλλαγή νέων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι αισθάνεται ότι η εύθραυστη εκεχειρία «τελείωσε».

Εν τω μεταξύ η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια, εστιάζοντας στις εξαγωγές ντίζελ και, σε μικρότερο βαθμό, βενζίνης. Τα ρωσικά διυλιστήρια φαίνεται να επεξεργάζονται λιγότερα από 3,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, 1,6 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα από πέρυσι, αναφέρει ο ΔΟΕ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις στις αποθήκες πετρελαίου και στις υποδομές της Ρωσίας επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιμότητα των προϊόντων διύλισης.