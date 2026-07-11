 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Commodities 11.07.2026, 09:02
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τροφοδότησαν τις ανησυχίες για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent έκλεισαν με άνοδο που πλησίασε το 5% στα 76,01 δολάρια το βαρέλι και του West Texas Intermediate (WTI) κατά 4% στα 71,41 δολάρια.

Μιλώντας στο Reuters η Βαντάνα Χάρι στην εταιρεία ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights  επεσήμανε ότι «Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά των μέσων της εβδομάδας, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι διαμετακομίσεις στο Ορμούζ έχουν σχεδόν σταματήσει, χωρίς σαφή σημάδια για το πότε θα μπορούσε να επανεκκινήσει η κανονική επανεκκίνηση».

Η προειδοποίηση του ΔΟΕ

Η πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ανατρέψει την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για σημαντικό πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού.

Ο ΔΟΕ ανέφερε ότι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου θα είναι σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ σταματήσουν ξανά.

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ και ως εκ τούτου τα διυλιστήρια του Κόλπου δεν μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους μειώνοντας τις δραστηριότητές τους.

Οι εξελίξεις έχουν καθυστερήσει την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο μετέφερε περίπου το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια κατανάλωση βενζίνης παρέμεινε υψηλή, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές. «Ως αποτέλεσμα, οι αντλήσεις από τα αποθέματα της βιομηχανίας έχουν ξεπεράσει τα κανονικά ποσοστ, ανέφερε»ανέφερε η έκθεση του ΔΟΕ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Εάν η τάση συνεχιστεί και τα διυλιστήρια παραμείνουν παρεμποδισμένα από τη σύγκρουση, οι προμήθειες βενζίνης θα παραμείνουν περιορισμένες αυτό το καλοκαίρι, ανέφερε. Οι βασικές τιμές αργού πετρελαίου μειώθηκαν μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου για την παράταση της εκεχειρίας.

Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε περισσότερο από 4% τον Ιούνιο, δήλωσε ο ΔΟΕ. Οι τιμές για τα περισσότερα διυλισμένα προϊόντα μειώθηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ωθώντας τη διαφορά μεταξύ των πρώτων υλών των διυλιστηρίων και της παραγωγής σε υψηλά τετραετίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά την ανταλλαγή νέων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι αισθάνεται ότι η εύθραυστη εκεχειρία «τελείωσε».

Εν τω μεταξύ η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια, εστιάζοντας στις εξαγωγές ντίζελ και, σε μικρότερο βαθμό, βενζίνης. Τα ρωσικά διυλιστήρια φαίνεται να επεξεργάζονται λιγότερα από 3,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, 1,6 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα από πέρυσι, αναφέρει ο ΔΟΕ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις στις αποθήκες πετρελαίου και στις υποδομές της Ρωσίας επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιμότητα των προϊόντων διύλισης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση
Wall Street: Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο, θετική εβδομάδα χάρη στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Ανοδικά ο S&P 500, θετική εβδομάδα χάρη στον τεχνολογικό κλάδο
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Euronext Athens: Στην επιτήρηση επτά εισηγμένες – Προθεσμίες για MIG, Trastor, Βογιατζόγλου και Prodea
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε επιτήρηση 7 εισηγμένες - Σε ποιες δόθηκαν προθεσμίες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Η απειλή της ΑΙ για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια – Τα μέτρα
Τράπεζες

Πώς θωρακίζονται οι τράπεζες από την απειλή της ΑΙ 

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ΑΙ - Η προειδοποίηση για τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Στενά του Ορμούζ: Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων
Ποντοπόρος

Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ

Από τα 16 πλοία, επτά εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και εννέα εισήλθαν σε αυτόν

Λάμπρος Καραγεώργος
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
FAO: Ψηφιακό εργαλείο κατευθύνει τους αγρότες να καλλιεργούν σωστά και στα κατάλληλα μέρη
AGRO

ΑΙ στο χωράφι - «Διαβάζει» το έδαφος και προτείνει καλλιέργειες

Νέο ψηφιακό εργαλείο λανσάρει ο FAO - Συνδυάζει δεδομένα εδάφους, κλίματος και τοπίου

Ανθή Γεωργίου
Είδη πολυτελείας: Πώς αλλάζουν την αγορά οι εκατομμυριούχοι της ΑΙ
World

Γιατί οι κροίσοι της ΑΙ γυρνούν την πλάτη σε Hermès και Gucci

Από μετεωρίτες μέχρι έξυπνα ρολόγια η νέα σοδειά εκατομμυριούχων αλλάζει την αγορά ειδών πολυτελειας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
Commodities

Προς εβδομαδιαία άνοδο 6% το πετρέλαιο

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Χρυσός: Ανοδικά με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Commodities

«Ξαναλάμπει» ο χρυσός στη σκιά της Μ. Ανατολής

Υποχωρεί το δολάριο - Πιο φθηνός ο χρυσός για κατόχους ξένων νομισμάτων

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση

Σε συνδυασμό με τις επιθέσεις η αναφορά Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο νωρίτερα

Πετρέλαιο: Κοντά στα 79 δολ. μετά από νέες επιθέσεις
Commodities

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά τις νέες εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το ασφάλιστρο κινδύνου πολέμου θα στηρίξει το πετρέλαιο βραχυπρόθεσμα

Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Markets
Upd: 19:19

Συναγερμός στις αγορές: Βουτιά για ομόλογα, μετοχές και χρυσό

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Άνοδος στα 76 δολ. μετά από εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Αλμα στα πετρέλαιο μετά τα εκατέρωθεν πυρά ΗΠΑ - Ιράν

To πετρέλαιο εκτοξεύτηκε μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Latest News
Δημοσκόπηση: «Μεγαλύτερα τα προβλήματα από το 2019 δηλώνει η πλειοψηφία
Πολιτική

Δημοσκόπηση: «Μεγαλύτερα τα προβλήματα από το 2019 δηλώνει η πλειοψηφία

Το κυβερνητικό αφήγημα δεν πείθει τους πολίτες που στη μεγάλη τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι ζουν χειρότερα από το 2019

ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά

Νέο παράθυρο ανάπτυξης για εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς σε κατοικημένα νησιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες προβλέψεις ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μάχη Τράτσα
Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα επενδύει σε υποδομές αεροναυτιλίας για την επόμενη δεκαετία
Μεταφορές

Δήμας: Η Ελλάδα επενδύει σε αεροναυτιλιακές υποδομές

Η σύμβαση για το Performance Based Navigation σηματοδοτεί έργο εθνικής σημασίας για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εναέρια κυκλοφορία

Πέθανε ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
Κόσμος

Πέθανε ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι

Δημοφιλής τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας, με επιτυχία στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Τσεχία: Ο πληθωρισμός τραβάει την προσοχή της κεντρικής τράπεζας
World

Τσεχία: Ο πληθωρισμός τραβάει την προσοχή της κεντρικής τράπεζας

Επιμένει ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες

ΗΠΑ: Δανείζεται 155 δισ. κάθε μήνα – Πληρώνει 24 δισ. την εβδομάδα για τόκους
World

«Ζαλίζει» ο λογαριασμός για το αμερικανικό χρέος

Το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σε 39,4 τρισ. δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
AI Act: Τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Το νέο πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα

Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας
Πολιτική

Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

O υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης συμμετείχε στο 30ό Ετήσιο Government Roundtable του Economist

Apple: Μηνύει την OpenAI κατηγορώντας την για κλοπή άκρως απόρρητων πληροφοριών
World

Apple κατά OpenAI: Αγωγή για κλοπή απόρρητων πληροφοριών

Η μήνυση σηματοδοτεί την κατάρρευση της σχέσης μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στη Σίλικον Βάλεϊ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 17 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Θα καταβληθούν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους - Αναλυτικά οι παροχές

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι

Το παρασκήνιο της «αβλαβούς διέλευσης» Μητσοτάκη από την Άγκυρα.

Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις από κατασχέσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ανδρομάχη Παύλου
Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK

Δύο «πυκνές» εβδομάδες στο Euronext Athens με δυο σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου - Τι βλέπει η επενδυτική κοινότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έξυπνες κάμερες: Πώς καταγράφονται οι παραβάσεις – Οι ειδοποιήσεις
Κοινωνία

Έξυπνες κάμερες: Πώς καταγράφονται οι παραβάσεις - Οι ειδοποιήσεις

Οι παραβάσεις που καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες αποστέλλονται ταυτοχρόνως στη θυρίδα του πολίτη στο My.gov.gr και στο wallet του κινητού, ενώ προηγουμένως επανελέγχονται από την Αστυνομία

Φοροδιαφυγή: Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA και Ελλάδα
Economy

Η Κομισιόν «ψηφίζει» myDATA - Stop σε φοροδιαφυγή βάζει η Ελλάδα

Τα επιτεύγματα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στην έκθεση της Κομισιόν - Τι αναφέρει για τη φοροδιαφυγή

Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη
Opinion

Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη

Η χώρα χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να αναβαθμίζει πραγματικά τη θέση της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies