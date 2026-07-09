Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν

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Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, έχοντας πρώτα εκτοξευθεί μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent με παράδοση τον Σεπτέμβριο διαπραγματεύτηκαν 0,3% χαμηλότερα στα 77,73 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες ώρες της αγοράς στην Ευρώπη, διαγράφοντας τα προηγούμενα κέρδη. Το συμβόλαιο σημείωσε άνοδο 5,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος του από τις 4 Μαΐου, αναφέρει το CNBC.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate με παράδοση τον Αύγουστο, εν τω μεταξύ, διαπραγματεύτηκαν με πτώση 0,2% στα 73,40 δολάρια. Το WTI σημείωσε άνοδο 4,4% την Τετάρτη, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος του από την 1η Ιουνίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξαπολύθηκαν νέες επιθέσεις στο Ιράν σε απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πριν από αυτό, δήλωσε επίσης ότι η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είχε «τελειώσει», μετά από ένα άλλο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο σε ρυθμούς Ορμούζ

«Η αγορά αναγκάζεται και πάλι να αποτιμήσει τον κίνδυνο ότι οι ανανεωμένες επιθέσεις σε πλοία ή μια ευρύτερη διακοπή των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ», σύμφωνα με την Saxo.

Καθώς τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία συμφόρησης στον κόσμο, «ακόμα και η περιορισμένη διαταραχή μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην άμεση τιμολόγηση, το κόστος μεταφοράς και το κλίμα της αγοράς», πρόσθεσε.

«Μια έξαρση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχει αναστατώσει ξανά τις παγκόσμιες αγορές και έχει επιφέρει ένα ασφάλιστρο κινδύνου πολέμου πίσω στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε στο Reuters ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com.

Η πιο σημαντική δευτερογενής επίδραση της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου είναι αυτό που σημαίνει για τον πληθωρισμό και τα παγκόσμια επιτόκια, δήλωσε ο Rodda, συμπληρώνοντας «Μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα μιας αύξησης των επιτοκίων της Fed».