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Τουρκία: Εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην παγκόσμια αμυντική τράπεζα του Καναδά

Η Τουρκία παρακολούθησε στενά και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Μόντρεαλ πριν από την ίδρυση της τράπεζας DSRB

World 11.07.2026, 17:10
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Τουρκία: Εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην παγκόσμια αμυντική τράπεζα του Καναδά
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Η Τουρκία εξακολουθεί να αξιολογεί την πιθανή συμμετοχή της στην Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB) του Καναδά, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας στο Reuters, όταν ρωτήθηκαν για τη θέση της Τουρκίας σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή.

Σκοπός της τράπεζας είναι να ενισχύσει την άμυνα των συμμαχικών χωρών με κοινές αξίες, συγκεντρώνοντας έως και  134 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω φθηνής χρηματοδότησης.

Η αμφιλεγόμενη στάση της Τουρκίας

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Τουρκία παρακολούθησε στενά και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Μόντρεαλ πριν από την ίδρυση της DSRB, ενώ ήταν ένα από τα μέρη της κοινής δήλωσης με την οποία ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, μια τουρκική πηγή είχε δηλώσει ότι η Τουρκία δεν ήταν σε θέση να δεσμευτεί για την DSRB σε αυτό το στάδιο, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων τουρκικών αρχών.

Εννέα χώρες έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη νέα παγκόσμια τράπεζα άμυνας, είχε δηλώσει την περασμένη Τρίτη ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, σε μια κίνηση που ενισχύει την πολυμερή προσπάθεια για την υποστήριξη του επανεξοπλισμού των συμμαχικών χωρών.

Ο σκοπός της Τράπεζας Άμυνας

Ο Κάρνεϊ ανέφερε σε δήλωσή του κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πρωτεύουσα της Τουρκίας, ότι η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία έχουν όλες δεσμευτεί να υποστηρίξουν την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB), η οποία θα εδρεύει στον Καναδά.

Στη λίστα δεν περιλαμβάνονταν άλλες σημαντικές χώρες μέλη της G7, εκτός από τον Καναδά, γεγονός που ενδεχομένως περιορίζει τη χρηματοοικονομική ισχύ της τράπεζας, αν και η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, δήλωσε στο Reuters ότι η τράπεζα θα παραμείνει ανοιχτή σε νέα μέλη.

«Αυτό είναι μια αρχή, αλλά ίσως να ήλπιζαν στην υποστήριξη μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Κατ’ αρχήν, μπορούν να θέσουν το σχέδιο σε εφαρμογή με αυτές τις δεσμεύσεις», δήλωσε ο Λίνους Τέρχορστ, αναλυτής στο think tank αμυντικών θεμάτων Royal United Services Institute.

Σκοπός της τράπεζας είναι να ενισχύσει την άμυνα των συμμαχικών χωρών με κοινές αξίες, συγκεντρώνοντας έως και  134 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω φθηνής χρηματοδότησης.

«Η Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας θα απελευθερώσει επενδύσεις, θα ενισχύσει την αμυντική βιομηχανική μας βάση και θα διασφαλίσει ότι ο Καναδάς και οι σύμμαχοί μας θα έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις ενός πιο επικίνδυνου και διχασμένου κόσμου», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο Καναδάς πρόσθεσε ότι οι χώρες-εταίροι είχαν κληθεί να επικυρώσουν τα σχέδια στο εσωτερικό τους, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία η DSRB το 2027.

Ανέφερε ότι η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε υπογραμμίσει την ανάγκη οι σύμμαχοι να αναπτύξουν αμυντικές δυνατότητες με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα.

«Η DSRB έχει σχεδιαστεί για να διευρύνει την πρόσβαση σε κεφάλαια, να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να υποστηρίξει την επέκταση της βιομηχανικής ικανότητας σε όλες τις χώρες-μέλη», ανέφεραν οι εννέα χώρες σε ξεχωριστή κοινή δήλωση. Να σημειωθεί επίσης ότι άλλη μια χώρα, το Λουξεμβρούργο, έχει ήδη δηλώσει δημοσίως τη στήριξή του.

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