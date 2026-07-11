 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων – Τι ισχύει από το 2027

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα τετραγωνικά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 11.07.2026, 15:00
Σχολιάστε
ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων – Τι ισχύει από το 2027
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μεγάλες  αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, οδηγώντας σε έναν δικαιότερο υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ

Από το 2027, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνεται υπόψη και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων.

Σήμερα, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Εάν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση.

Ειδικά για τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θεωρούνται ανακριβή ούτε επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Πότε θα ισχύσει η νέα ρύθμιση

Η αλλαγή αφορά τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ από το φορολογικό έτος 2027 και μετά. Δεν επηρεάζει τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων εκκαθαρίσεων του 2026, αλλά θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου, η πραγματική επιφάνεια διαφέρει από τα διαθέσιμα έγγραφα, ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα πρέπει να αποτυπώνονται τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και τα επικαιροποιημένα δεδομένα του ακινήτου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία
Κλιματική αλλαγή

Έρχεται νέος καύσωνας σε 37 διαμερίσματα της Γαλλίας
Οι αθέατοι κολοσσοί: Οι 10 εταιρείες που κρατούν στα χέρια τους την παγκόσμια οικονομία
World

Οι 10 εταιρείες που κρατούν στα χέρια τους την παγκόσμια οικονομία
Λονδίνο: Κατάρρευση με κρότο της αγοράς πολυτελούς κατοικίας
World

Με κρότο η κατάρρευση της πολυτελούς κατοικίας στο Λονδίνο
UniCredit: Πώς ο Αντρέα Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν τραπεζικό γίγαντα
World

Πώς ο Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν γίγαντα
Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα
Tέχνη και Ζωή

Ο Ράμα... δεν μπορεί χωρίς τον Κάνιε Γουέστ - Τα 4 εκατ. της συναυλίας
Ferrari: Ανακάμπτει η τιμή της μετοχής – Αναιμική η πορεία της σε σχέση με το 2025 – Οι προοπτικές το 2027
World

Ανακάμπτει η Ferrari μετά την «ψυχρολουσία» του Luce - Τι λένε οι αναλυτές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά

Νέο παράθυρο ανάπτυξης για εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς σε κατοικημένα νησιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες προβλέψεις ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μάχη Τράτσα
Καύσιμα: Κολλημένο στα 2 ευρώ το κοντέρ.. της βενζίνης – Στο βρόντο επιδοτήσεις 340 εκατ.
Πετρέλαιο

Ξανά στα 2 ευρώ η βενζίνη - Στον «κουβά» επιδοτήσεις 340 εκατ.

Το ράλι αυξήσεων στα καύσιμα στέλνει τη βενζίνη πάλι στα 2 ευρώ - Άσφαιρα μέτρα 300 εκατ. - Εκπτώσεις 40 εκατ. με ημερομηνία λήξης από διυλιστήρια

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Η απειλή της ΑΙ για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια – Τα μέτρα
Τράπεζες

Πώς θωρακίζονται οι τράπεζες από την απειλή της ΑΙ 

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ΑΙ - Η προειδοποίηση για τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας
World

Ο Μπέζος κυνηγά το «ιερό δισκοπότηρο» της σύντηξης

Παράλληλα, η General Fusion πραγματοποιεί δοκιμές για το πρωτότυπο «Lawson Machine 26» στο Βανκούβερ προκειμένου να τεκμηριώσει την οικονομική της βιωσιμότητα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Στενά του Ορμούζ: Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων
Ποντοπόρος

Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ

Από τα 16 πλοία, επτά εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και εννέα εισήλθαν σε αυτόν

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις από κατασχέσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ανδρομάχη Παύλου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Σχεδόν έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Η παράταση επεκτείνει και τις τροποποιητικές

e-ΕΦΚΑ: Έκτακτη καταβολή αναδρομικών σε 363 συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σήμερα η καταβολή αναδρομικών σε 363 συνταξιούχους του Δημοσίου

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ, με τα ποσά να αφορούν το διάστημα από 1/1/2019 και μετά

Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

Ξένοι εργάτες: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάκλησης από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια θα είναι πλέον τα κριτήρια μετάκλησης ξένων εργατών

Τι αλλάζει με τη νέα κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Μετανάστευσης - Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Latest News
Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία
Κλιματική αλλαγή

Έρχεται νέος καύσωνας σε 37 διαμερίσματα της Γαλλίας

Σε κλοιό καύσωνα η Γαλλία. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης

Οι αθέατοι κολοσσοί: Οι 10 εταιρείες που κρατούν στα χέρια τους την παγκόσμια οικονομία
World

Οι 10 εταιρείες που κρατούν στα χέρια τους την παγκόσμια οικονομία

Πρόκειται για τις λεγόμενες bottleneck firms – επιχειρήσεις που ελέγχουν κρίσιμους κρίκους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λονδίνο: Κατάρρευση με κρότο της αγοράς πολυτελούς κατοικίας
World

Με κρότο η κατάρρευση της πολυτελούς κατοικίας στο Λονδίνο

To Λονδίνο υπήρξε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο για ξένους αγοραστές που επιθυμούσαν να επενδύσουν τον πλούτο τους σε ακίνητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UniCredit: Πώς ο Αντρέα Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν τραπεζικό γίγαντα
World

Πώς ο Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν γίγαντα

Με την απόκτηση σχεδόν πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην ανταγωνίστρια Commerzbank, ο CEO της UniCredit πλησιάζει σε μια συμφωνία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα
Tέχνη και Ζωή

Ο Ράμα... δεν μπορεί χωρίς τον Κάνιε Γουέστ - Τα 4 εκατ. της συναυλίας

Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης της συναυλίας από την Αλβανία προκάλεσε την οργή της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας

Ferrari: Ανακάμπτει η τιμή της μετοχής – Αναιμική η πορεία της σε σχέση με το 2025 – Οι προοπτικές το 2027
World

Ανακάμπτει η Ferrari μετά την «ψυχρολουσία» του Luce - Τι λένε οι αναλυτές

Η Bank of America (BofA) επανέλαβε τη σύσταση «αγορά» για την Ferrari και αύξησε την τιμή-στόχο στα 458 δολάρια, ενώ η Wolfe Research έβαλε τιμή-στόχο τα 436 δολάρια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καύσωνες: Μπορεί η Ευρώπη να τους αντιμετωπίσει χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;
Κλιματική αλλαγή

Μπορεί η Ευρώπη να αντέξει τη ζέστη χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;

Οι όλο και πιο συχνοί και έντονοι καύσωνες στην Ευρώπη έχουν εκτινάξει τη χρήση συστημάτων κλιματισμού τα τελευταία χρόνια

Δημήτρης Σταμούλης
Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων – Η αστάθεια στις τιμές καυσίμων πιέζει τις αεροπορικές
World

Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων

Τα αποτελέσματα της Delta Airlines υποδηλώνουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτυγχάνουν αύξηση των εσόδων μέσω της τιμολόγησης και όχι μέσω της επέκτασης της χωρητικότητας

Ναμίμπια: Η Κίνα εντείνει τον έλεγχο στον επόμενο ενεργειακό γίγαντα της Αφρικής
World

Η Κίνα παίρνει... θέση για τα πλούσια commodities της Ναμίμπια

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ναμίμπια

Τεχνολογία: Μειώνεται το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χρήση mobile internet – Οι προκλήσεις
World

Γιατί το ψηφιακό χάσμα ανδρών - γυναικών στο mobile internet επιμένει

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες διεθνώς παραμένουν εκτός κινητής συνδεσιμότητας - Σε ποιες χώρες η τεχνολογία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη

Κικίλιας: Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο
Ακτοπλοΐα

Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο

Η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι

Ισχυρό παραμένει το story των ελληνικών μετοχών - Οι εκτιμήσεις των ξένων και οι εκλογές

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ: Τι αλλάζει για πόσιμο και αρδευτικό νερό – Οι νέες χρεώσεις, τα δίκτυα και οι οφειλές
Business

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μεγαλώνουν: Τι αλλάζει σε χρέη ΔΕΥΑ και χρεώσεις

Πώς αλλάζει ο χάρτης της ύδρευσης και της αποχέτευσης; Τί προβλέπεται για δήμους, πάγια, χρέη ΔΕΥΑ; Οι αλλαγές στις χρεώσεις και η διαχείριση των υποδομών

Μάχη Τράτσα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος

Στα εταιρικά ομόλογα στρέφονται οι εταιρείες AI - Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

Τζούλη Καλημέρη
Spitogatos: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το β΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές κατοικίας

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση, συνέχισαν ανοδικά, όπως δείχνει ο Spitogatos

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies