Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση μετά την κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

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Πτωτικές ήταν οι τάσεις που επικράτησαν στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ασίας σήμερα, με τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή να επανέρχονται. Αφορμή στάθηκαν οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο, σε αντίποινα για την επίθεση της Τεχεράνης σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απαντά πλήττοντας αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαφωνούν για το εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα.

Οι δείκτες

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,92%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε ισχυρές απώλειες 8,95%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε οριακή άνοδο 0,19%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shenzhen Composite έχασε 3,08% και ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 1,72%.

Τίτλοι

Στο ταμπλό της Σεούλ, η μετοχή της LG Electronics ενισχύθηκε περισσότερο από 5%, μετά από δημοσίευμα της Seoul Economic Daily σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία πρόκειται να κατασκευάζει racks διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης για τη Nvidia.

Αντίθετα, η μετοχή της SK Hynix υποχώρησε περισσότερο από 10%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά την εντυπωσιακή είσοδο της εταιρείας στο Nasdaq την περασμένη Παρασκευή. Η εταιρεία είχε καταγράψει άνοδο 13% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στη Wall Street, αντανακλώντας το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για μετοχές ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τράπεζα Κορέας

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Κορέας (Bank of Korea) εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, χάρη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις πρόσφατες πιέσεις που δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, που επικαλείται σχετική έκθεση της κεντρικής τράπεζας, οι επενδύσεις στις υποδομές AI έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για ημιαγωγούς, ενώ η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας εξελίσσεται με βραδύτερους ρυθμούς. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Παρά τη διόρθωση που καταγράφηκε πρόσφατα στις μετοχές εταιρειών όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, λόγω ανησυχιών για την προσφορά, οι μεγαλύτερες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες εξακολουθούν να εκτιμούν ότι οι προοπτικές του κλάδου των ημιαγωγών θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυρές και κατά το επόμενο έτος.