Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ποντάρει σε scaleups με νέο επενδυτικό ταμείο – Αρχικός στόχος τα 5 δισ. ευρώ

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Τα τελικά νομικά βήματα για τη σύσταση του ταμείου Scaleup Europe ολοκλήρωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο ταμείο πρόκειται να ενισχύει τις ευρωπαϊκές scaleups, με σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό με τους κολοσσούς του εξωτερικού, ενώ αρχικός στόχος είναι τα 5 δισ. ευρώ.

Για το ταμείο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Όταν η Ευρώπη επενδύει στους φορείς καινοτομίας της, επενδύει στο μέλλον της. Αυτός είναι ο στόχος του Ταμείου Scaleup Europe. Από σήμερα, θα διασφαλίσει ότι οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις μας μπορούν να βρουν αυτό που χρειάζονται εδώ στην Ευρώπη για να εξελιχθούν σε κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Να μετατρέψουμε την ευρωπαϊκή καινοτομία σε ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα».

Επισημαίνεται ότι το Scaleup Europe ιδρύεται στο πλαίσιο του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Τον ρόλο διαχειριστή των επενδύσεων έχει αναλάβει η εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων EQT, η οποία επιλέχθηκε μέσω ανοικτής διαδικασίας και μπορεί να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις αυτόνομα αλλά και υπό τους όρους της αγοράς.

Το νέο ταμείο είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα, επενδύοντας άμεσα στις κορυφαίες scaleups της Ευρώπης, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δημόσιος τομέας και ιδιώτες ενώνουν δυνάμεις

Τις προσεχείς εβδομάδες αναμένονται και οι πρώτες επενδύσεις. Πιο ειδικά, το Scaleup Europe πρόκεται να στηρίξει scaleups σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, των κβαντικών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας και των καθαρών τεχνολογιών.

Μαζί με την Επιτροπή, η ιδρυτική ομάδα επενδυτών αποτελείται από εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Novo Holdings, EIFO (το Ταμείο Εξαγωγών και Επενδύσεων της Δανίας), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo μαζί με τις Intesa Sanpaolo και Fondazione Cariplo, APG Asset Management για λογαριασμό του ολλανδικού συνταξιοδοτικού ταμείου ABP, Wallenberg Investments και Allianz.

Από την πλευρά της, η Ekaterina Zaharieva, επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, ανέφερε ότι «η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί μια αλλαγή στο επενδυτικό τοπίο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας».

Όπως τόνισε, «με το Ταμείο Scaleup Europe αξιοποιούμε την επιστημονική ικανότητα και τις ισχυρές επιδόσεις της Ευρώπης στις νεοφυείς επιχειρήσεις και κλείνουμε το χρηματοδοτικό κενό ώστε οι πλέον ελπιδοφόρες εταιρείες μας να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες, διατηρώντας παράλληλα τη βάση τους στην Ευρώπη. Το Ταμείο Scaleup Europe καταδεικνύει επίσης τι μπορούμε να επιτύχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα όταν η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με κορυφαίους ιδιώτες επενδυτές».

Το ιστορικό του νέου ταμείου

Το ταμείο Scaleup Europe ανακοινώθηκε από την φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πιο σημαντικές εταιρείες της Ευρώπης μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιος ηγέτες σε κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Ενώ η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή επιστημονική αριστεία και έναν ισχυρό αγωγό εκκίνησης, πολλές επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού χρειάστηκε να αναζητήσουν στο εξωτερικό το κεφάλαιο που απαιτείται για την κλιμάκωση. Το Ταμείο δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος και να διατηρήσει την αξία της ευρωπαϊκής καινοτομίας στην Ευρώπη.