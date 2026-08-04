HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων

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Την επαναγορά μετοχών αξίας έως 1 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε ηHSBC Holdings, καθώς ανακοίνωσε κέρδη δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε ότι τα κέρδη προ φόρων για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από αξιοσημείωτα στοιχεία, παράλληλα με τα κέρδη στον τραπεζικό τομέα και τα έσοδα από πλούτο.

«Τα αποτελέσματα στο σύνολό τους δείχνουν ότι γινόμαστε η ισχυρότερη τράπεζα που έχουμε θέσει ως στόχο να χτίσουμε» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Georges Elhedery σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Η αναδιάρθρωση της HSBC

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία, ο Elhedery έχει επιταχύνει την αναδιάρθρωση της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων και απλοποίησης των λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού των μελών στην επιτροπή λειτουργίας και των θέσεων διευθύνοντος συμβούλου.

Η HSBC αναμένει τώρα ότι η προσπάθεια αναδιάρθρωσής της θα αποφέρει συνολική εξοικονόμηση κόστους 2 δισ. δολαρίων, από τον προηγούμενο στόχο του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο δανειστής έχει αποχωρήσει από 15 μη στρατηγικές επιχειρήσεις από το 2025 και ανακοίνωσε τρεις πωλήσεις τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνίας για την πώληση της ασφαλιστικής μονάδας της Σιγκαπούρης στην Allianz SE για 2,7 δισ. δολάρια Σιγκαπούρης (2,1 δισ. δολάρια).

«Κάνουμε μια αναθεώρηση με ρυθμό των δραστηριοτήτων που είναι είτε χαμηλής απόδοσης είτε μη στρατηγικές και αναμένουμε να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε το προφίλ-στόχο μας και το γεωγραφικό μας αποτύπωμα σχετικά σύντομα» υπογράμμισε ο Elhedery.

Η τράπεζα θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του χαρτοφυλακίου μπόνους για τους τραπεζίτες εάν η ισχυρή απόδοση συνεχιστεί στο δεύτερο εξάμηνο, δήλωσε ο Elhedery κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης που συζήτησαν τα κέρδη. Το μεταβλητό σύνολο αμοιβών της HSBC αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού κόστους και επομένως μια ανοδική προσαρμογή θα είχε «μέτριο αντίκτυπο» στο συνολικό κόστος.

Ο Elhedery ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί τις δαπάνες για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η HSBC έχει «τεράστια όρεξη να συνεχίσει να επενδύει σε αυτόν τον χώρο», είπε, εγγυώμενος ότι αυτό θα γίνει «στρατηγικά».

Οι μετοχές της HSBC

Η επανέναρξη των επαναγορών μετοχών έρχεται μετά από μια παύση που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν η HSBC είχε δηλώσει ότι θα αναστείλει τις επαναγορές για περίπου τρία τρίμηνα, προκειμένου να διευκολύνει τη συναλλαγή ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων για την ιδιωτικοποίηση της Hang Seng Bank.

Οι μετοχές της HSBC έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, ανακάμπτοντας από την πτώση του Ιουνίου που προκλήθηκε από την καταστολή των διασυνοριακών κεφαλαιακών ροών από το Πεκίνο, η οποία είχε τροφοδοτήσει ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές τριβές στη μονάδα διαχείρισης πλούτου της.

Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 0,7% στα 167,1 δολάρια Χονγκ Κονγκ (15,86 λίρες) στις συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ, μειώνοντας το φετινό κέρδος στο 36,5%. Οι μετοχές στο Λονδίνο παρέμειναν γενικά αμετάβλητες στις αρχές των συναλλαγών.

Οι εισροές πλούτου επιβραδύνθηκαν στα 25 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, από 39 δισ.δολάρια το πρώτο τρίμηνο, αλλά παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Η τράπεζα ανέφερε επίσης προβλέψεις ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων που σχετίζονται με τον τομέα εμπορικών ακινήτων του Χονγκ Κονγκ, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους στον τραπεζικό τομέα για το 2026 σε τουλάχιστον 46 δισ. δολάρια.

Ο Elhedery έχει τοποθετήσει τη μονάδα πλούτου της HSBC στο επίκεντρο της στρατηγικής μετασχηματισμού της τράπεζας, τονίζοντας συχνά την αυξανόμενη σημασία του Χονγκ Κονγκ ως περιφερειακού κόμβου διαχείρισης πλούτου.

Την περασμένη εβδομάδα, η ανταγωνιστική Standard Chartered Plc ανακοίνωσε κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο καλύτερα από τις εκτιμήσεις και ρεκόρ επιδόσεων για το πρώτο εξάμηνο, χάρη στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, γεγονός που επέτρεψε στον πιστωτικό οργανισμό να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Υποβαθμίζοντας τον αντίκτυπο των αυστηρών μέτρων της Κίνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Standard Chartered, Bill Winters, δήλωσε στο Bloomberg TV ότι η τράπεζα δεν είχε παρατηρήσει «καμία αισθητή αλλαγή» στις επιχειρηματικές ροές.