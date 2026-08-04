Palantir: «Εκρηξη» εσόδων και άνοδος 16,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές

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Η Palantir εκτοξεύτηκε στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της ζήτησης των πελατών για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο γίγαντας του επιχειρηματικού λογισμικού ανακοίνωσε αύξηση 93% στα συνολικά έσοδα στα 1,94 δισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια πριν από ένα χρόνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG για 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα εμπορικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 149% στα 764 εκατομμύρια δολάρια, και τα έσοδα της κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 90% στα 809 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνει το CNBC.

Η εταιρεία αναμένει έσοδα για ολόκληρο το έτος μεταξύ 8,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 8,158 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εμπορικά έσοδα άνω των 3,424 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Palantir είχε άνοδο 16,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, περιέγραψε το τρίμηνο ως «εξωπραγματικά», προσθέτοντας ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης τους κάνει «πολύ αισιόδοξους για το μέλλον».

«Ξεχάστε τη συναίνεση», δήλωσε ο Καρπ στο CNBC σε μια αποκλειστική συνέντευξη. «Από όσο γνωρίζω, καμία επιχείρηση στην κλίμακα μας δεν έχει αναπτυχθεί ούτε κατά το ήμισυ τόσο πολύ».

Η Palantir αποδίδει την επιτυχία της στη ζήτηση για ανεξαρτησία από τα μοντέλα ΑΙ

Η Palantir, η οποία σχεδιάζει συστήματα που βοηθούν τις εταιρείες να ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με τα υπάρχοντα συστήματα και δεδομένα τους, απέδωσε τα εκρηκτικά κέρδη της στην αυξανόμενη ζήτηση για κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να διατηρήσουν τα δεδομένα τους ιδιωτικά από πρωτοποριακά εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης όπως την OpenAI, την Google, την Anthropic και την Meta.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, ο Καρπ ανέφερε ότι «η επανάσταση για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη», σημειώνοντας ότι η επιχείρηση έχει «μαρξιστικές» αξίες.

«Οι πελάτες μας έχουν αρνηθεί να γίνουν υποτελείς των γλωσσικών εργαστηρίων», ανέφερε ο Καρπ στην επιστολή. «Κάθε οργανισμός στον κόσμο αφυπνίζεται για τους κινδύνους που ενέχει η παράδοση στους δημιουργούς των γλωσσικών μοντέλων των κλειδιών των ιδρυμάτων τους, η απελευθέρωση των μοντέλων μέσα στα σπίτια τους».

Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 29% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί στο εμπόριο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρά ταύτα, οι αναλυτές της Citi ανέφεραν σε σημείωμα την Τρίτη ότι τα αποτελέσματα της Palantir «αποδυναμώνουν περαιτέρω την αρνητική εικόνα γύρω από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη», καθώς η ζήτηση για προστασία δεδομένων από εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης την κάνει να ξεχωρίζει. Οι εταιρείες βασίζονται στην τεχνολογία της Palantir για να ενσωματώσουν το λογισμικό τους, ενώ παράλληλα απαιτούν να διατηρούν τα δεδομένα τους ιδιωτικά από τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Κατά την άποψή μας, τα αποτελέσματα ενισχύουν τη θέση της Palantir ως ενός από τους σαφέστερους ωφελούμενους από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις, με την επιταχυνόμενη εμπορική ζήτηση να καταδεικνύει ότι η εταιρεία επωφελείται από παρόμοια ζήτηση με τους ταχύτερους εγγενείς της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά», ανέφεραν οι αναλυτές σε προηγούμενο σημείωμα τη Δευτέρα.

«Αναμένουμε σημαντική άνοδο των μετοχών δεδομένης της σημαντικής ανάκαμψης της εμπορικής απόδοσης των ΗΠΑ, η οποία αντισταθμίζει την επιβράδυνση της ανάπτυξης», πρόσθεσαν.