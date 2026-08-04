Ιράν: Είναι ο πόλεμος η… «Οδύσσεια» του Τραμπ; Στο στόχαστρο της σάτιρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ

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Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο των αμερικανικών βραδινών σατιρικών εκπομπών, με τον Τζίμι Φάλον και τον Μπιλ Μάχερ να αφιερώνουν μεγάλο μέρος των μονολόγων τους στον Ντόναλντ Τραμπ και τους χειρισμούς της κυβέρνησής του.

Αφορμή στάθηκε η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο προεδρικό καταφύγιο του Camp David, όπου συζητήθηκε η πορεία της σύγκρουσης. Ο Τζίμι Φάλον σχολίασε σκωπτικά ότι η κυβέρνηση φαίνεται να αναζητά συνεχώς κάποιον άλλον για να επιρρίψει ευθύνες, λέγοντας πως «η καλύτερη ιδέα που είχαν ήταν να κατηγορήσουν για τον πόλεμο τον Δρ. Άντονι Φάουτσι», σύμφωνα με τους New York Times.

Η αναφορά στον πρώην κορυφαίο επιδημιολόγο των ΗΠΑ παραπέμπει στις θεωρίες συνωμοσίας και στις επιθέσεις που έχει δεχθεί από υποστηρικτές του Τραμπ τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική πολιτική.

Ο παρουσιαστής στάθηκε επίσης στη δήλωση του Τραμπ ότι ακύρωσε προγραμματισμένα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν επειδή είχαν συμφωνηθεί οι «παράμετροι μιας συμφωνίας». Ο Φάλον υπενθύμισε ότι σε προηγούμενες δηλώσεις ο πρόεδρος έκανε λόγο για το «περίγραμμα» και ακόμη νωρίτερα για το «πλαίσιο» μιας συμφωνίας, καταλήγοντας πως «η πραγματική είδηση είναι ότι απέκτησε θησαυρό συνωνύμων» – μια ειρωνική αναφορά στο ότι χρησιμοποιεί συνεχώς διαφορετικές λέξεις χωρίς να παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπίθεση που επηρέασε το δίκτυο ύδρευσης επτά πολιτειών. Από εκεί πέρασε στο αστείο της βραδιάς, λέγοντας πως όταν οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να πιουν εμφιαλωμένο νερό Dasani, εκείνοι απάντησαν ότι «προτιμούν να ρισκάρουν». Η ατάκα βασίζεται στο γεγονός ότι η Dasani αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο χλευασμού στις ΗΠΑ για τη γεύση και την ποιότητά της.

Η «Οδύσσεια» του… Τραμπ

Από την επικαιρότητα πέρασε στον κινηματογράφο ο Μπιλ Μάχερ, ο οποίος σχολίασε ότι ο πόλεμος με το Ιράν διαρκεί ήδη έξι μήνες. Όπως είπε σκωπτικά, ο Τραμπ ζητά να υπάρχει «μέτρο στις συγκρίσεις», αφού η σύγκρουση δεν έχει κρατήσει όσο ο πόλεμος του Βιετνάμ, ούτε όσο ο πόλεμος της Κορέας, «ούτε όσο χρειάστηκε ο Οδυσσέας για να επιστρέψει από την Τροία».

Η αναφορά αποτέλεσε γέφυρα για να σχολιάσει τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», η οποία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στις αμερικανικές αίθουσες – και όχι μόνο. Ο Μάχερ είπε ότι οι θεατές συρρέουν ακόμη και σε μεταμεσονύκτιες προβολές και στη συνέχεια περιέγραψε με χιουμοριστικό τρόπο την υπόθεση του έπους: «Αν δεν την έχετε δει, είναι η ιστορία ενός κατ’ εξακολούθηση άπιστου συζύγου που παγιδεύεται σε έναν πόλεμο που δεν τελειώνει ποτέ». Ολοκλήρωσε το αστείο λέγοντας ότι ο Τραμπ θα τη χαρακτήριζε «την feel-good ταινία του καλοκαιριού».

Spain has been having a rough time. The northern part of the country is on fire, and the southern border is being overrun by migrants. So basically, it’s California. pic.twitter.com/6pgKd725oo — Bill Maher (@billmaher) August 1, 2026

Ο Τζον Όλιβερ και το «Πανοπτικό» των Αρχών

Πέρα από την πολιτική σάτιρα, ο Τζον Όλιβερ αφιέρωσε το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Last Week Tonight στις ολοένα πιο εξελιγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αστυνομικές αρχές και στα σοβαρά ερωτήματα που εγείρουν για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Πηγή: in.gr