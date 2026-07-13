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Ετήσια άδεια: Νέο καθεστώς από φέτος – Τι άλλαξε

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ετήσια άδεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 13.07.2026, 19:50
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Ετήσια άδεια: Νέο καθεστώς από φέτος – Τι άλλαξε
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Νέοι κανόνες ισχύουν από τις αρχές του 2026 για τη χορήγηση και τη διαχείριση της ετήσιας κανονικής άδειας, χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός πυρήνας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο αξιοποίησης της άδειας μέσα στο έτος, αλλά και στον περιορισμό των διοικητικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις.

Η διάρκεια της άδειας εξακολουθεί να συνδέεται με την προϋπηρεσία και το σύστημα απασχόλησης, πενθήμερο ή εξαήμερο. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος χορήγησής της.

Τμηματική χορήγηση της άδειας

Η βασική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατάτμησης της ετήσιας άδειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν είναι απαραίτητο η άδεια να λαμβάνεται ενιαία, καθώς μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος.

Η τμηματική χορήγηση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Για να εξασφαλίζεται ουσιαστικός χρόνος ανάπαυσης, κάθε τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

-πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για εργαζομένους με πενθήμερη απασχόληση,

-έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για εργαζομένους με εξαήμερη απασχόληση.

Ο χρόνος χορήγησης εξακολουθεί να καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Σε περίπτωση διαφωνίας, παραμένει η δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Τι αλλάζει στην ΕΡΓΑΝΗ

Σημαντική διαφοροποίηση επέρχεται και στη διαδικασία δήλωσης της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Από το 2026 καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας. Αντί αυτής, προβλέπεται απολογιστική καταχώριση, η οποία θα γίνεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγησή της.

Με τη νέα διαδικασία περιορίζονται οι εκ των προτέρων δηλώσεις που επιβάρυναν τις επιχειρήσεις, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Τι παραμένει αμετάβλητο

Παρά τις νέες ρυθμίσεις, δεν αλλάζουν βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η κανονική άδεια:

-εξακολουθεί να χορηγείται με αποδοχές,

-δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, εκτός αν λυθεί η εργασιακή σύμβαση,

-πρέπει να χορηγείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος,

-συνεχίζει να υπολογίζεται με βάση την προϋπηρεσία και το σύστημα εργασίας.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει την άδειά του στο διάστημα από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

Πότε πρέπει να χορηγείται

Ο χρόνος της άδειας καθορίζεται ύστερα από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη.

Ο εργοδότης υποχρεούται να τη χορηγήσει μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, η άδεια πρέπει να δοθεί πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν έχει υποβάλει αίτημα.

Πόσες ημέρες δικαιούται ο εργαζόμενος

Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία της ετήσιας άδειας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που έχει εργαστεί.

Η αναλογία υπολογίζεται με βάση:

-τις 20 ημέρες για πενθήμερη εργασία,

-τις 24 ημέρες για εξαήμερη εργασία.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται και πάλι αναλογική άδεια. Με τη συμπλήρωση 12 μηνών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, η άδεια αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα και μπορεί να φθάσει:

-τις 21 ημέρες στο πενθήμερο,

-τις 25 ημέρες στο εξαήμερο.

Από το τρίτο ημερολογιακό έτος και μετά, ο εργαζόμενος δικαιούται ολόκληρη την ετήσια άδεια σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους.

Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών απασχόλησης, η άδεια φθάνει:

-τις 22 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία,

-τις 26 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερη εργασία.

Περισσότερες ημέρες λόγω προϋπηρεσίας

Εργαζόμενοι με τουλάχιστον 10 χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται:

-25 εργάσιμες ημέρες άδειας στο πενθήμερο,

-30 εργάσιμες ημέρες άδειας στο εξαήμερο.

Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, προστίθεται ακόμη μία ημέρα άδειας. Συνεπώς, το δικαίωμα διαμορφώνεται σε:

-26 ημέρες για πενθήμερη εργασία,

-31 ημέρες για εξαήμερη εργασία.

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